Mendieta a exprimé ses réserves au sujet du retour de José Mourinho au Real Madrid, soulignant que tant l’entraîneur que le club ont évolué. « Pour moi, le retour de José Mourinho au Real Madrid est une surprise, a-t-il déclaré. Je pense que parfois, une deuxième fois, c’est risqué. Dans mon métier, je ne vois pas beaucoup d’exemples où cela fonctionne.

Une troisième expérience, à mon avis, ne serait pas appropriée. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le même Mourinho qu’il y a quelques années, lors de son premier passage. Les choses ont beaucoup changé pour lui.

« Beaucoup d’intimes du club le présentent comme la priorité, le premier choix du président, mais, si la décision m’incombait – ce qui n’est pas le cas –, je n’envisagerais pas cette option. »

Sur le plan tactique, l’ancien milieu de terrain a ajouté : « Pour n’importe quel entraîneur, même doté d’une grande réputation et d’un palmarès impressionnant, le Real Madrid est actuellement une équipe difficile à prendre en main. Il y a deux raisons à cela. D’abord, le club n’a pas remporté de titre depuis deux ans : tout coach arrivant au Bernabéu devra donc faire mieux que ses prédécesseurs.

En parallèle, aucun projet sportif clair ne semble les attendre, et le club affiche un besoin évident de renfort dans presque chaque ligne.

Si le club accepte de fournir ces renforts, comme Xabi Alonso les réclamait en début de saison sans les obtenir, alors un technicien peut envisager de relever le défi. Dans le cas contraire, je ne vois pas de grand entraîneur se rendre à Madrid dans l’état actuel des choses. »