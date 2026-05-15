Getty Images Sport
Traduit par
José Mourinho réussira-t-il un « deuxième miracle » en ramenant Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Un ancien cadors de la Liga analyse les chances que ce transfert retentissant se réalise
Des rumeurs de retrouvailles ont refait surface.
Le retour sensationnel de Mourinho au Santiago Bernabéu, où il doit succéder à l’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa, a immédiatement relancé les spéculations autour d’un éventuel come-back de Ronaldo. L’attaquant de 41 ans, auteur d’une période prolifique sous les ordres du technicien portugais entre 2010 et 2013, est aujourd’hui sous contrat avec Al-Nassr, en Arabie saoudite, jusqu’en juin 2027. Néanmoins, l’ancien international espagnol Mendieta doute de la faisabilité de ce retour, évoquant les exigences physiques du poste et la composition actuelle de l’effectif madrilène.
- Getty Images Sport
Mendieta s’interroge sur son niveau physique
Dans une interview accordée à PlayUK, Mendieta a exprimé ses doutes concernant un éventuel retour du quintuple Ballon d’Or dans la capitale espagnole. Il a déclaré : « José Mourinho est de retour au Real Madrid ; le deuxième miracle serait le retour de Cristiano Ronaldo. Mais je ne pense pas que cela se produira. Il semble épanoui en Arabie saoudite. D’après ce que j’ai vu, je ne suis pas sûr qu’il ait actuellement le niveau de régularité requis pour évoluer dans un club comme le Real Madrid. Il devrait rester là où il est, continuer à marquer des buts et, espérons-le, battre des records afin de prendre sa retraite en enrichissant encore l’histoire du football. »
Le risque du retour de Mourinho
Mendieta a exprimé ses réserves au sujet du retour de José Mourinho au Real Madrid, soulignant que tant l’entraîneur que le club ont évolué. « Pour moi, le retour de José Mourinho au Real Madrid est une surprise, a-t-il déclaré. Je pense que parfois, une deuxième fois, c’est risqué. Dans mon métier, je ne vois pas beaucoup d’exemples où cela fonctionne.
Une troisième expérience, à mon avis, ne serait pas appropriée. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le même Mourinho qu’il y a quelques années, lors de son premier passage. Les choses ont beaucoup changé pour lui.
« Beaucoup d’intimes du club le présentent comme la priorité, le premier choix du président, mais, si la décision m’incombait – ce qui n’est pas le cas –, je n’envisagerais pas cette option. »
Sur le plan tactique, l’ancien milieu de terrain a ajouté : « Pour n’importe quel entraîneur, même doté d’une grande réputation et d’un palmarès impressionnant, le Real Madrid est actuellement une équipe difficile à prendre en main. Il y a deux raisons à cela. D’abord, le club n’a pas remporté de titre depuis deux ans : tout coach arrivant au Bernabéu devra donc faire mieux que ses prédécesseurs.
En parallèle, aucun projet sportif clair ne semble les attendre, et le club affiche un besoin évident de renfort dans presque chaque ligne.
Si le club accepte de fournir ces renforts, comme Xabi Alonso les réclamait en début de saison sans les obtenir, alors un technicien peut envisager de relever le défi. Dans le cas contraire, je ne vois pas de grand entraîneur se rendre à Madrid dans l’état actuel des choses. »
- AFP
La mission de sauvetage de Mourinho l'attend
Le nouvel entraîneur portugais hérite d’un vaste chantier : relancer un club qui n’a pas brillé sur la scène nationale lors des deux dernières saisons. Actuellement, le Real Madrid a besoin de renfort dans tous les secteurs du jeu, une exigence qui aurait fait reculer plusieurs techniciens de renom en début de saison. Pendant que Ronaldo se consacre à ses ambitions en Pro League saoudienne, Mourinho doit juger s’il peut redonner un second souffle à l’effectif actuel sans s’appuyer sur les stars du passé.