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Khaled Mahmoud

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José Mourinho rencontre Florentino Pérez pour poser ses conditions en vue d’un retour au Real Madrid

J. Mourinho
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Le ballet des changements à la tête du Real Madrid prend une tournure sensationnelle : une rencontre au sommet a réuni deux des plus grands décideurs du football. Selon nos informations, José Mourinho serait en pole position pour reprendre les rênes du club merengue, après des entretiens directs avec le président Florentino Pérez.

  • Un sommet secret à Madrid

    Le « Special One » pourrait bientôt effectuer un retour retentissant dans la capitale espagnole. D’après les informations d’Esdiario et du journaliste Sergio Valentin, José Mourinho et Florentino Pérez auraient tenu une visioconférence d’environ une heure pour évoquer un éventuel come-back sur le banc du Real Madrid.

    La rencontre, à laquelle aurait assisté Jorge Mendes, l’agent de longue date de l’entraîneur portugais, bien qu’en simple observateur, intervient alors que la pression monte sur le staff actuel, après une saison décevante et une incertitude interne grandissante.

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    Les exigences non négociables de Mourinho

    Si la perspective d’un retour est bel et bien d’actualité, le tacticien portugais n’est pas prêt à revenir au Bernabéu sans en avoir le contrôle total. Mourinho, qui entraîne actuellement le Benfica dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2027, aurait posé une série de conditions non négociables que Pérez devra remplir avant qu’il n’accepte de reprendre les rênes du projet. Il est intéressant de noter que ces exigences ne portent pas sur son salaire personnel ni sur ses conditions financières.

    Au contraire, il exige une refonte complète du fonctionnement interne du club. Il exigerait un contrôle sportif absolu, une restructuration du service médical et une autorité disciplinaire totale sur l’effectif. Des exigences qui traduisent sa volonté d’éviter les dissensions internes qui ont entaché les derniers mois de son premier mandat (2010-2013), au cours duquel il avait pourtant mené l’équipe vers un titre en Liga, un en Copa del Rey et un en Supercopa de España.

  • Les avis sont partagés au Bernabéu

    L’éventuel retour de José Mourinho au Real Madrid divise déjà les supporters. Pour les uns, il reste l’homme qui a mis fin à la domination du FC Barcelone et insufflé à l’équipe une mentalité de gagnant « impitoyable », lors d’une des périodes les plus disputées de l’histoire de la Liga. Son expérience et sa rigueur tactique sont perçues comme le remède idéal aux irrégularités actuelles de l’équipe.

    Pourtant, d’autres supporters demeurent sceptiques en raison de son passé tumultueux à Chelsea et à Manchester United. Son premier passage sur le banc madrilène s’était conclu par un vestiaire fracturé et des conflits publics avec plusieurs légendes du club, un souvenir qui continue de hanter une partie du madridismo. Pour ces détracteurs, confier de nouveau les rênes à un personnage aussi explosif constituerait un pas en arrière plutôt qu’une avancée vers l’avenir.


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    La balle est dans le camp de Pérez

    Malgré des négociations complexes, Mourinho n’a pas fermé la porte au club le plus titré d’Europe. Il a laissé la porte ouverte, mais la décision finale revient désormais au président. Pérez doit mettre dans la balance les exigences structurelles du technicien portugais et celles d’autres candidats potentiels, tels qu’Unai Emery, dont le nom circule également pour le poste.

    Pérez devrait notifier sa décision à Mourinho d’ici la semaine prochaine. Reste à savoir si le club acceptera de confier au technicien un pouvoir sans précédent. Si un accord est trouvé, ce retour parmi les plus attendus de l’histoire du sport se concrétisera.

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