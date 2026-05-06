José Mourinho rencontre Florentino Pérez pour poser ses conditions en vue d’un retour au Real Madrid

Si la perspective d’un retour est bel et bien d’actualité, le tacticien portugais n’est pas prêt à revenir au Bernabéu sans en avoir le contrôle total. Mourinho, qui entraîne actuellement le Benfica dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2027, aurait posé une série de conditions non négociables que Pérez devra remplir avant qu’il n’accepte de reprendre les rênes du projet. Il est intéressant de noter que ces exigences ne portent pas sur son salaire personnel ni sur ses conditions financières.

Au contraire, il exige une refonte complète du fonctionnement interne du club. Il exigerait un contrôle sportif absolu, une restructuration du service médical et une autorité disciplinaire totale sur l’effectif. Des exigences qui traduisent sa volonté d’éviter les dissensions internes qui ont entaché les derniers mois de son premier mandat (2010-2013), au cours duquel il avait pourtant mené l’équipe vers un titre en Liga, un en Copa del Rey et un en Supercopa de España.