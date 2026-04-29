José Mourinho réagit aux rumeurs concernant son retour au Real Madrid, tandis que l’entraîneur du Benfica révèle également le « meilleur club » qu’il ait entraîné

Malgré son départ précoce de l’AS Rome en janvier 2024, José Mourinho affirme que la capitale italienne a été le sommet de sa carrière. « Pour moi, c’est le meilleur endroit où j’ai travaillé. Je n’ai jamais ressenti une ambiance aussi incroyable autour d’une équipe de football. L’Olimpico était toujours plein », a confié le technicien portugais.

Le technicien portugais a mené la Louve à la victoire en Ligue Europa Conférence 2022 puis en finale de la Ligue Europa l’année suivante, forgeant avec les tifosi un lien qu’il juge inégalé. Interrogé sur les difficultés du club depuis son départ, il a conclu : « Même quand j’ai gagné la Ligue des champions, je n’ai pas vu de telles scènes. Ma Roma, c’est fini. Je ne veux rien ajouter. Enfin, une seule chose. Personne ne doit reprocher aux supporters de la Roma de ne pas avoir gagné. Ce sont eux qui soutiennent l’équipe, et personne ne devrait s’en prendre à eux. »