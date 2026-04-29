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José Mourinho réagit aux rumeurs concernant son retour au Real Madrid, tandis que l’entraîneur du Benfica révèle également le « meilleur club » qu’il ait entraîné
Pérez mène la poursuite
Alors que les rumeurs envoyaient déjà le Special One au Real Madrid, José Mourinho a coupé court aux spéculations en réaffirmant son engagement envers le Benfica. Le technicien portugais, actuellement à la tête du club lisboète, a ainsi démenti tout contact avec Florentino Pérez, qui chercherait pourtant à le rapatrier pour stabiliser une équipe en difficulté sous l’ère Arbeloa. Interrogé sur son avenir, l’entraîneur est resté évasif, mais a insisté sur le fait qu’il se consacrait pleinement à son projet actuel.
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Mourinho rompt le silence sur les rumeurs concernant le Real Madrid
Au lieu d’attiser les rumeurs concernant un deuxième passage dans la capitale espagnole, l’entraîneur de 63 ans a insisté sur le fait qu’il restait concentré sur sa mission actuelle à Lisbonne. « Mon prochain objectif est de ramener Benfica en Ligue des champions », a-t-il déclaré à Il Giornale, semblant ainsi mettre un frein aux rumeurs d’un départ imminent, malgré les informations faisant état d’une clause de résiliation abordable dans son contrat avec le géant portugais. Cette réponse intervient alors que l’ancienne star des Merengues, Guti, a lancé un avertissement, suggérant que Mourinho n’était plus au sommet de sa forme et que Florentino Pérez devrait chercher ailleurs une étincelle tactique.
Selon l’attaquant portugais, Rome reste le « meilleur endroit » pour lui.
Malgré son départ précoce de l’AS Rome en janvier 2024, José Mourinho affirme que la capitale italienne a été le sommet de sa carrière. « Pour moi, c’est le meilleur endroit où j’ai travaillé. Je n’ai jamais ressenti une ambiance aussi incroyable autour d’une équipe de football. L’Olimpico était toujours plein », a confié le technicien portugais.
Le technicien portugais a mené la Louve à la victoire en Ligue Europa Conférence 2022 puis en finale de la Ligue Europa l’année suivante, forgeant avec les tifosi un lien qu’il juge inégalé. Interrogé sur les difficultés du club depuis son départ, il a conclu : « Même quand j’ai gagné la Ligue des champions, je n’ai pas vu de telles scènes. Ma Roma, c’est fini. Je ne veux rien ajouter. Enfin, une seule chose. Personne ne doit reprocher aux supporters de la Roma de ne pas avoir gagné. Ce sont eux qui soutiennent l’équipe, et personne ne devrait s’en prendre à eux. »
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La pression monte sur Arbeloa
Alors que Mourinho se concentre sur Benfica, la pression continue de monter au Santiago Bernabéu. Nommé à la tête de l’équipe première en janvier après le départ de Xabi Alonso, Arbeloa subit une pression intense suite à une série de mauvais résultats, et la direction chercherait une personnalité de premier plan pour mener à bien cette période de transition. Si Mourinho est le candidat favori de Pérez, il n’est pas le seul nom en lice pour le poste.
D’autres entraîneurs de renom, tels que l’Argentin Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine Mauricio Pochettino et l’Allemand Sebastian Hoeness, sont également cités. Un éventuel retour de Mourinho marquerait son premier passage à Madrid depuis la période 2010-2013, marquée par son duel acharné avec le FC Barcelone de Pep Guardiola.