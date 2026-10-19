L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué Kylian Mbappe après le doublé mémorable de l’attaquant français, ponctué d’une audacieuse panenka sur penalty lors d’une victoire 4-1 contre Séville. Mbappe avait lui-même obtenu ce penalty au début de la seconde période avant de lober tranquillement le gardien.

Ce but a parachevé une soirée déjà remarquable pour l’international français, qui avait auparavant conclu une action sur une astucieuse talonnade de Jude Bellingham.

Mourinho s’est réjoui de l’audace et de la confiance affichées à domicile par son attaquant vedette.