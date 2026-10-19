Alberto Gardin
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Jose Mourinho réagit au penalty à la Panenka de Kylian Mbappe, tandis que le Real Madrid domine Séville
Madrid conserve son bilan parfait à domicile en inscrivant quatre buts
L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué Kylian Mbappe après le doublé mémorable de l’attaquant français, ponctué d’une audacieuse panenka sur penalty lors d’une victoire 4-1 contre Séville. Mbappe avait lui-même obtenu ce penalty au début de la seconde période avant de lober tranquillement le gardien.
Ce but a parachevé une soirée déjà remarquable pour l’international français, qui avait auparavant conclu une action sur une astucieuse talonnade de Jude Bellingham.
Mourinho s’est réjoui de l’audace et de la confiance affichées à domicile par son attaquant vedette.
- Getty Images Sport
L’entraîneur salue une « belle victoire » et une domination territoriale totale
Lors de sa conférence de presse d’après-match, Mourinho a salué le niveau individuel élevé de nombreux joueurs de son effectif, alors que le Real Madrid a prolongé sa série de victoires à domicile. « Dans l’ensemble, c’était un bon match pour le Real Madrid, avec de nombreux joueurs à un niveau individuel élevé », a déclaré Mourinho.
« Nous avons contrôlé le match de la première à la dernière minute et marqué de beaux buts. »
« Nous avons eu un pourcentage élevé de possession... Aujourd’hui, cela a confirmé notre domination face à une bonne équipe », a-t-il ajouté. « C’était une belle victoire. »
Mourinho salue une domination totale de la première à la dernière minute
Mourinho a également évoqué la profondeur de son effectif et sa rotation tactique, insistant sur le fait que chaque joueur doit rester prêt à peser sur les matches. « J’ai changé certaines choses tout en gardant une logique », a expliqué Mourinho, interrogé sur ses choix de composition.
« La méritocratie est abstraite, car il n’y a aucun moyen de quantifier quels sont les 11 joueurs qui méritent le plus de jouer. »
« Beaucoup de joueurs méritent de jouer », a souligné l’entraîneur portugais. « Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions, nous avons fait parvenir le ballon à nos joueurs de côté et nous avons livré un grand match. »
- Anadolu Agency
Mourinho se détourne de l’agitation sur la scène nationale
Malgré l’enthousiasme suscité par le penalty de Mbappe et la prestation dominante de son équipe, Mourinho a refusé de se projeter au-delà des prochaines échéances.
L’entraîneur portugais reste déterminé à maintenir une forte intensité au sein de son effectif dans toutes les compétitions.
Le Real Madrid se prépare désormais à recevoir le RB Leipzig en Ligue des champions de l’UEFA avant de se concentrer à nouveau sur la Liga.
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