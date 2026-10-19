Jose Mourinho réagit au penalty à la Panenka de Kylian Mbappe alors que le Real Madrid domine Séville

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué Kylian Mbappe après le doublé mémorable de l’attaquant français, conclu par un penalty audacieux à la Panenka lors d’une victoire 4-1 contre Séville. Mbappe avait lui-même obtenu le penalty en début de seconde période avant de lober tranquillement le gardien.

Ce but a couronné une soirée déjà remarquable pour l’international français, qui avait auparavant conclu une action sur une astucieuse talonnade de Jude Bellingham.

Mourinho s’est réjoui de la créativité et de l’assurance affichées à domicile par son attaquant clé.