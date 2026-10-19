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Jose Mourinho réagit au penalty à la Panenka de Kylian Mbappe alors que le Real Madrid domine Séville
Madrid poursuit son sans-faute à domicile en inscrivant quatre buts
L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué Kylian Mbappe après le doublé mémorable de l’attaquant français, conclu par un penalty audacieux à la Panenka lors d’une victoire 4-1 contre Séville. Mbappe avait lui-même obtenu le penalty en début de seconde période avant de lober tranquillement le gardien.
Ce but a couronné une soirée déjà remarquable pour l’international français, qui avait auparavant conclu une action sur une astucieuse talonnade de Jude Bellingham.
Mourinho s’est réjoui de la créativité et de l’assurance affichées à domicile par son attaquant clé.
- Getty Images Sport
L’entraîneur salue une « belle victoire » et une domination territoriale totale
En conférence de presse après le match, Mourinho a salué le niveau individuel élevé de nombreux joueurs de son effectif, alors que le Real Madrid a prolongé son parcours sans faute à domicile. « Dans l’ensemble, ce fut un bon match pour le Real Madrid, avec beaucoup de joueurs à un niveau individuel élevé », a déclaré Mourinho.
« Nous avons contrôlé le match de la première à la dernière minute et marqué de beaux buts. »
« Nous avons eu un fort pourcentage de possession... Aujourd’hui, cela a justifié notre domination face à une bonne équipe », a-t-il ajouté. « C’était une belle victoire. »
Mourinho salue une domination totale de la première à la dernière minute
Mourinho a également évoqué la profondeur de son effectif et sa rotation tactique, insistant sur le fait que chaque joueur doit se tenir prêt à peser sur les matches. « J’ai changé certaines choses tout en conservant une logique », a expliqué Mourinho, interrogé sur ses choix de composition d’équipe.
« La méritocratie est abstraite, car il n’y a aucun moyen de quantifier quels sont les 11 joueurs qui méritent le plus de jouer. »
« Beaucoup de joueurs méritent de jouer, a souligné l’entraîneur portugais. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions, nous avons trouvé nos joueurs sur les côtés et nous avons livré un grand match. »
- Anadolu Agency
Mourinho se détourne de l’agitation sur la scène nationale
Malgré l’enthousiasme suscité par le penalty de Mbappe et la prestation dominante de son équipe, Mourinho a refusé de se projeter au-delà des prochaines échéances.
L’entraîneur portugais reste déterminé à maintenir une forte intensité au sein de son effectif dans toutes les compétitions.
Le Real Madrid se prépare désormais à recevoir le RB Leipzig en Ligue des champions de l’UEFA avant de se concentrer à nouveau sur la Liga.
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