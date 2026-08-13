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Jose Mourinho prévient les stars du Real Madrid que « le vrai travail » commence la semaine prochaine après la victoire contre le Deportivo
Un match sérieux
Le Real Madrid a poursuivi sa préparation pour la saison à venir avec une victoire difficile 1-0 contre le Deportivo La Corogne au Riazor. Ce résultat a permis au Real Madrid de remporter le Trophée Teresa-Herrera pour la dixième fois de la glorieuse histoire du club, à l’occasion de sa première apparition dans ce tournoi traditionnel depuis 2013. Brahim Diaz a fait la différence en concluant un mouvement rapide juste avant la pause, afin de préserver l’invincibilité de l’équipe pendant sa préparation estivale.
S’exprimant sur Real Madrid TV, Mourinho a souligné l’importance d’aborder ce match amical avec sérieux compte tenu de l’histoire de l’adversaire. « C’était un match sérieux contre une équipe de retour en Liga, ce trophée a une longue tradition donc ils ont tout donné et nous ont obligés à jouer sérieusement », a expliqué l’entraîneur.
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Les leçons tactiques de La Corogne
Si le score est resté modeste, la prestation a offert à Mourinho de précieux enseignements sur la manière dont son équipe gérera les blocs défensifs auxquels elle devrait être confrontée tout au long de la saison nationale. L’entraîneur a souligné que la dimension physique et tactique du match constituait une simulation parfaite de l’intensité de l’élite espagnole. Il a salué le professionnalisme de ses joueurs, notamment leur capacité à s’imposer sans se dépenser inutilement avant le début officiel des matches de compétition.
« Nous aurons beaucoup de matches comme celui-ci en Liga, et nous l’avons gagné sans nous épuiser », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter. « Vous connaissez les cinq qui sont à Valdebebas. Et la semaine prochaine, le vrai travail commence. »
Gérer le temps de jeu
L’un des thèmes majeurs du deuxième passage de Mourinho dans la capitale espagnole a été son approche méticuleuse de la condition physique des joueurs et de la gestion de la charge de travail. Face au Deportivo, l’entraîneur a procédé à des changements importants pour s’assurer que ses milieux de terrain clés restent frais, en sortant plusieurs noms de premier plan à la pause. Il a insisté sur son refus de trop solliciter son groupe de base lors de ces matches sans enjeu compétitif, soulignant que la priorité reste l’expérimentation tactique plutôt que des tests d’endurance individuels à ce stade précis de l’été.
« Je dois faire des changements ; je ne veux pas donner trop de minutes aux mêmes joueurs, a déclaré Mourinho. Aujourd’hui, Fede (Federico Valverde) et Arda [Guler] n’ont joué que 45 minutes. Ce match est fait pour gagner, mais encore plus pour travailler et tester des choses. Et ce que j’aime, c’est que dans un match comme celui-ci, avec des changements dans le onze et dans le système, l’équipe a joué pour obtenir un résultat. »
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En route vers l’ouverture de la saison
Le match contre le Deportivo a été délibérément choisi pour élever le niveau de compétition de l’effectif. Mourinho a été fortement impliqué dans la planification du programme estival, en veillant à une montée en puissance progressive de la difficulté. La victoire en Galice fait suite à une série de matches conçus pour pousser les joueurs à la fois mentalement et physiquement, afin qu’ils soient aguerris au moment où les trois premiers points de la saison seront en jeu. L’entraîneur garde les pieds sur terre et refuse de trop tirer de conclusions des trophées remportés pendant la phase d’exhibition.
« La difficulté des matches, tels que nous les avons organisés, monte progressivement, a conclu Mourinho. Nous savons comment sont ces tournois. Cela vaut ce que cela vaut pour l’équipe qui joue à domicile. Rivaliser de cette manière est un très bon entraînement pour nous. »
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