Jose Mourinho prévient les stars du Real Madrid que « le vrai travail » commence la semaine prochaine après la victoire contre le Deportivo

Le Real Madrid a poursuivi sa préparation pour la saison à venir avec une victoire difficile 1-0 contre le Deportivo La Corogne au Riazor. Ce résultat a permis au Real Madrid de remporter le Trophée Teresa-Herrera pour la dixième fois de la glorieuse histoire du club, à l’occasion de sa première apparition dans ce tournoi traditionnel depuis 2013. Brahim Diaz a fait la différence en concluant un mouvement rapide juste avant la pause, afin de préserver l’invincibilité de l’équipe pendant sa préparation estivale.

S’exprimant sur Real Madrid TV, Mourinho a souligné l’importance d’aborder ce match amical avec sérieux compte tenu de l’histoire de l’adversaire. « C’était un match sérieux contre une équipe de retour en Liga, ce trophée a une longue tradition donc ils ont tout donné et nous ont obligés à jouer sérieusement », a expliqué l’entraîneur.