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José Mourinho prend une décision BRUTALE en Ligue des champions alors qu’une star expérimentée du Real Madrid est écartée du groupe
Mendy rate la sélection européenne
Le Real Madrid a soumis son groupe de 25 joueurs pour la phase de ligue de la Ligue des champions, avec Mendy comme absent le plus notable. L’international français a souffert d’un problème musculaire à la jambe droite en mai et n’a plus rejoué pour le Real Madrid depuis.
Alors que les autres joueurs blessés Eder Militao et Rodrygo Goes ont conservé leur place sur la liste européenne, Mourinho a choisi de ne pas inscrire son latéral gauche blessé. L’absence de Mendy ouvre la voie au nouveau venu Sergio Martinez, 19 ans, arrivé du Racing Santander après que Madrid a levé sa clause libératoire de 3 millions d’euros.
Martinez avait initialement été recruté pour l’équipe réserve de la Castilla du club. Cependant, le milieu de terrain adolescent a déjà impressionné l’entraîneur portugais lors des séances d’entraînement avec l’équipe première, ce qui lui vaut une promotion surprise dans le groupe européen senior aux côtés de 11 autres jeunes espoirs.
- (C)Getty Images
Ajustements tactiques et couverture défensive
La décision de Mourinho met en lumière une hiérarchie en pleine évolution sur le côté gauche de la défense madrilène. Mendy a reculé dans la hiérarchie au Santiago Bernabéu après les arrivées de Marc Cucurella et Alvaro Carreras, ce qui laisse l'entraîneur suffisamment serein pour aborder la phase de groupes européenne sans lui.
Ce surplus défensif contraste fortement avec une crise grandissante au milieu de terrain dans la capitale espagnole. Plusieurs absences de premier plan dans l'entrejeu ont contraint Mourinho à repenser la répartition de son effectif, faisant de l'inclusion de Martinez une nécessité tactique plutôt qu'une simple récompense dans son développement.
Une crise de sélection se profile au milieu de terrain
Madrid est confronté à une grave pénurie d’effectif avant son entrée en Ligue des champions contre l’Inter, le 8 septembre. Recrue de l’été, Bernardo Silva purgera une suspension après avoir reçu un carton rouge pour une main volontaire contre le Real Madrid alors qu’il portait le brassard de capitaine de Manchester City la saison dernière.
Arda Guler et Eduardo Camavinga sont également suspendus pour ce rendez-vous européen au Bernabéu. De plus, Aurelien Tchouameni devrait manquer à l’appel en raison d’un problème musculaire, tandis que Thiago Pitarch reste très incertain.
Ce milieu de terrain décimé laisse Mourinho à la recherche de solutions face aux champions d’Italie. L’ascension rapide de Martinez garantit au club une couverture essentielle dans l’axe du terrain, transformant un joueur en développement en un atout immédiat pour l’équipe première.
- Getty Images Sport
Des obligations nationales avant le test italien
Avant de se tourner vers la Ligue des champions, Madrid retrouve la Liga avec un duel face au Real Betis. Martinez pourrait faire ses débuts avec l’équipe première du Real Madrid lors de cette rencontre de championnat, après avoir déjà découvert l’élite avec Santander.
Mourinho préparera ensuite son effectif amoindri pour la réception de l’Inter la semaine prochaine. Cette entrée en lice européenne mettra sérieusement à l’épreuve la profondeur du milieu madrilène, et pourrait offrir à Martinez l’occasion de franchir un cap sur la plus grande scène du continent.
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