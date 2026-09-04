Le Real Madrid a soumis son groupe de 25 joueurs pour la phase de ligue de la Ligue des champions, avec Mendy comme absent le plus notable. L’international français a souffert d’un problème musculaire à la jambe droite en mai et n’a plus rejoué pour le Real Madrid depuis.

Alors que les autres joueurs blessés Eder Militao et Rodrygo Goes ont conservé leur place sur la liste européenne, Mourinho a choisi de ne pas inscrire son latéral gauche blessé. L’absence de Mendy ouvre la voie au nouveau venu Sergio Martinez, 19 ans, arrivé du Racing Santander après que Madrid a levé sa clause libératoire de 3 millions d’euros.

Martinez avait initialement été recruté pour l’équipe réserve de la Castilla du club. Cependant, le milieu de terrain adolescent a déjà impressionné l’entraîneur portugais lors des séances d’entraînement avec l’équipe première, ce qui lui vaut une promotion surprise dans le groupe européen senior aux côtés de 11 autres jeunes espoirs.



