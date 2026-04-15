Selon talkSPORT, les propriétaires saoudiens de Newcastle envisageraient de recruter une star mondiale pour prendre les commandes du club. Si Eddie Howe conserve pour l’instant la confiance du conseil d’administration, la pression des tribunes s’est accentuée après une série de résultats décevants. Le technicien anglais pourrait d’ailleurs lui-même décider de partir s’il juge avoir atteint le plafond de verre avec l’effectif actuel.

Les Magpies s’apprêtent à un été mouvementé, quel que soit l’occupant du banc. Des cadres comme Sandro Tonali et Tino Livramento pourraient partir, tandis qu’Anthony Gordon attire le Bayern Munich et Arsenal. Si des ventes deviennent nécessaires, certains estiment qu’un technicien du calibre de José Mourinho serait l’homme de la situation pour piloter cette transition délicate.