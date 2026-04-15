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José Mourinho pourrait faire son retour en Premier League. L’ancien manager de Chelsea et de Manchester United est en pole position pour changer d’air cet été
Les dirigeants de Newcastle évaluent l’avenir de Howe
Selon talkSPORT, les propriétaires saoudiens de Newcastle envisageraient de recruter une star mondiale pour prendre les commandes du club. Si Eddie Howe conserve pour l’instant la confiance du conseil d’administration, la pression des tribunes s’est accentuée après une série de résultats décevants. Le technicien anglais pourrait d’ailleurs lui-même décider de partir s’il juge avoir atteint le plafond de verre avec l’effectif actuel.
Les Magpies s’apprêtent à un été mouvementé, quel que soit l’occupant du banc. Des cadres comme Sandro Tonali et Tino Livramento pourraient partir, tandis qu’Anthony Gordon attire le Bayern Munich et Arsenal. Si des ventes deviennent nécessaires, certains estiment qu’un technicien du calibre de José Mourinho serait l’homme de la situation pour piloter cette transition délicate.
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Les arguments en faveur du « Special One »
À la tête du Benfica Lisbonne, José Mourinho n’a jamais dissimulé son attachement au football anglais ni à Newcastle, nourri par sa collaboration avec le légendaire Sir Bobby Robson au FC Barcelone.
Un éventuel passage sur le banc de Newcastle United ouvrirait le douzième chapitre de sa carrière d’entraîneur, après un premier acte remarqué en Angleterre. Son palmarès en Premier League a pris forme à Chelsea, où il a enchaîné deux titres consécutifs lors de ses deux premières saisons, avant de revenir plus tard pour un troisième sacre national. Entre 2016 et 2018, à la tête de Manchester United, il a d’abord décroché un doublé Ligue Europa-Coupe de la Ligue, puis terminé deuxième du championnat avant un départ prématuré en cours de sa troisième saison.
Les inquiétudes suscitées par les méthodes modernes de Mourinho
Malgré un palmarès impressionnant, nombre d’observateurs estiment que Mourinho n’est plus l’entraîneur idéal pour la Premier League à ce stade de sa carrière, son influence tactique ayant, selon eux, décliné lors de ses passages en Turquie et au Portugal. Si son statut de « grande pointure » peut attirer des joueurs d’élite ou garantir un trophée, son style conflictuel suscite toutefois des craintes légitimes quant à l’unité du vestiaire.
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Autres solutions figurant sur la short-list
Si Newcastle venait à se séparer de Howe, Mourinho ne serait pas le seul nom sur leur liste. L'ancien entraîneur de Manchester City, Roberto Mancini, devrait également être dans la course, fort d'une grande expérience et d'un palmarès impressionnant en Premier League. Par ailleurs, Andoni Iraola, qui s'apprête à quitter Bournemouth, serait prêt à relever le défi dans le nord-est si le poste venait à se libérer.
Les bruits concernant Mourinho demeurent toutefois les plus persistants, son avenir pouvant s’écrire sur la scène internationale : il figurerait parmi les principaux candidats à la sélection portugaise après la Coupe du monde 2026, en cas de départ de Roberto Martinez, même si rester à Benfica reste une option. Reste à savoir si l’attrait d’un retour en Premier League avec un club aussi ambitieux que Newcastle suffira à convaincre « The Special One » de revenir en Angleterre, mais cette perspective alimente déjà un débat animé chez les Magpies.