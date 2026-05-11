Le piège se referme sur Mourinho : le Real Madrid multiplie les démarches pour rapatrier le technicien portugais sur le banc madrilène. Alors que le mandat d’Álvaro Arbeloa touche à son terme, la direction considère l’expérimenté entraîneur comme le profil idéal pour redonner au club son esprit de compétition et ses valeurs.

Selon AS, l’opération est déjà lancée, même si elle en est à ses balbutiements. Les bases d’un éventuel retour ont été posées lors de pourparlers préliminaires entre l’agent de longue date de l’entraîneur, Jorge Mendes, et la direction madrilène.

Toutefois, les négociations ne devraient pas s’intensifier avant la conclusion des championnats national en Espagne et au Portugal.