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José Mourinho pose deux conditions essentielles au Real Madrid, alors que le géant de la Liga prévoit des discussions préliminaires avec l’entraîneur du Benfica
Mendes entame des discussions avec la direction du Real Madrid.
Le piège se referme sur Mourinho : le Real Madrid multiplie les démarches pour rapatrier le technicien portugais sur le banc madrilène. Alors que le mandat d’Álvaro Arbeloa touche à son terme, la direction considère l’expérimenté entraîneur comme le profil idéal pour redonner au club son esprit de compétition et ses valeurs.
Selon AS, l’opération est déjà lancée, même si elle en est à ses balbutiements. Les bases d’un éventuel retour ont été posées lors de pourparlers préliminaires entre l’agent de longue date de l’entraîneur, Jorge Mendes, et la direction madrilène.
Toutefois, les négociations ne devraient pas s’intensifier avant la conclusion des championnats national en Espagne et au Portugal.
- AFP
Deux exigences non négociables
Bien qu’il ait pris les commandes du Benfica – un retour aux sources – Mourinho reste attentif à l’intérêt de ses anciens employeurs et a déjà réalisé un audit approfondi de l’effectif actuel. Si l’opportunité de reprendre les rênes du Bernabéu se présente une deuxième fois, il pose deux conditions non négociables.
La première porte sur son niveau d’influence dans la stratégie de recrutement et les opérations de transfert.
Il souhaite peser de tout son poids sur l’identification des profils à recruter, en se concentrant sur les postes à renforcer plutôt que sur des noms propres. Estimant l’effectif actuel déséquilibré dans plusieurs secteurs clés, il entend corriger cette situation avec la même autorité qu’en 2010, lorsqu’il avait supervisé les arrivées de Luka Modric, Mesut Özil et Sami Khedira.
Respecter les hiérarchies
La deuxième condition énoncée par l’entraîneur du Benfica concerne l’organisation interne du club. Sans réclamer une refonte complète du département sportif, il exige que la hiérarchie et l’autonomie du staff technique soient pleinement respectées.
Pour Mourinho, la bulle de l’équipe première doit porter sa marque personnelle, à l’abri de toute ingérence extérieure susceptible de déstabiliser le vestiaire.
Cette exigence vise à éviter les frictions similaires à celles qui ont impliqué Vinicius Junior et l’ancien entraîneur Xabi Alonso cette saison. Il veut un vestiaire cohésif où la parole de l’entraîneur fait loi dans le domaine sportif du club.
- AFP
La clause libératoire facilite grandement un éventuel retour.
Bien que Benfica ait déjà proposé une prolongation de contrat pour conserver son entraîneur à Lisbonne, l’attrait du Real Madrid demeure un élément déterminant. Le calendrier d’un éventuel transfert est par ailleurs bien défini, en raison de clauses spécifiques inscrites dans son contrat actuel.
Selon certaines informations, une clause libératoire de seulement 3 millions d’euros lui permettrait de partir, à condition que l’accord soit finalisé dans les 10 jours suivant le dernier match de la saison du Benfica. Florentino Pérez et le conseil d’administration du Real Madrid disposeraient ainsi d’une fenêtre étroite, mais tout à fait accessible, pour s’assurer les services de leur cible.