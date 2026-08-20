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José Mourinho peut-il reproduire le coup réussi par Frank Lampard avec Jude Bellingham ? Le Real Madrid veut faire de la star de l’Angleterre l’un des meilleurs milieux de terrain buteurs du monde
Lampard a brillé sous les ordres de Mourinho à Chelsea
En 2004, après s’être autoproclamé le « Special One », Mourinho a pris les rênes de Chelsea, géant de la Premier League. Il a hérité de plusieurs joueurs confirmés et en a fait venir beaucoup d’autres grâce à un propriétaire milliardaire. Parmi ceux qui figuraient déjà dans l’effectif à Stamford Bridge, il y avait Lampard.
Il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises lors de la première saison de Mourinho à sa tête, avant de atteindre la barre des 20 buts et de maintenir ces standards pendant cinq saisons consécutives, pour finalement porter son total à 211 réalisations avec Chelsea en 13 ans et 648 apparitions.
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Bellingham travaille sous les ordres du « Special One » à Madrid
Lampard a fixé le standard pour ceux qui ont suivi ses traces, notamment Bellingham, formé à l’académie de Birmingham. Le milieu offensif de 23 ans a inscrit 23 buts après son arrivée à Santiago Bernabéu en 2023, remportant la Liga et la Ligue des champions.
Ses statistiques ont baissé depuis, avec seulement huit buts inscrits la saison dernière lors d’un exercice perturbé par les blessures, mais il a réussi à en marquer sept lors de la Coupe du monde 2026 et travaille désormais sous les ordres de Mourinho. Le Portugais trouvera un rôle de premier plan à Bellingham dans ses plans.
Bellingham peut-il devenir un Lampard du Real ?
Interrogé sur la possibilité de voir Bellingham devenir le Lampard Mark II de Mourinho, alors qu’il évolue dans un rôle de meneur de jeu plus avancé, McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera le premier match de Mourinho de retour en Liga ce samedi, avec un déplacement du Real sur la pelouse de l’Espanyol, a déclaré : « Je pense qu’il a fait ça lors de sa première année, non ? Mais le temps le dira, parce qu’il y a deux ans, il a reculé un peu, et la saison dernière, il a eu du mal à marquer.
« Je pense qu’avec l’arrivée de Kylian, son rôle a changé, mais savoir si Jose voudra l’utiliser dans ce rôle cette année, il faudra attendre pour le voir. On dirait qu’il veut faire jouer Kylian, Vini Junior et [Yan] Diomande, et ce sera le grand sujet au final : savoir s’il y a la place pour Jude dans ce quatuor offensif.
« Je pense qu’en Liga, sur certains matches, ce quatuor offensif pourra passer, et Jude se projettera vers l’avant et il marquera certainement des buts, parce que c’est ce qu’il veut faire et il adore attaquer ces espaces en arrivant de derrière, donc espérons que cela arrive. Mais il faudra tous attendre pour voir.
« Je pense que le plus grand casse-tête, c’est de tirer le meilleur de Kylian et de Vini Junior, et de voir où ils veulent tous les deux jouer, parce que comme on le sait, et il suffit de regarder la Coupe du monde, ils aiment tous les deux dézoner vers la gauche et tous les deux rester à gauche, donc il sera intéressant de voir à qui reviendra le rôle de rester dans l’axe de la surface et dans l’axe du terrain, parce qu’ils aiment tous les deux venir vers le ballon.
« Aucun des deux n’est un numéro neuf. Je sais qu’ils ont acheté un jeune, [Carlos] Espi, qui a déjà marqué un ou deux buts en pré-saison, c’est un numéro neuf, et Gonzalo Garcia, qui est maintenant à Fulham, était un numéro neuf.
« Vini Junior et Kylian ne le sont pas, malgré tous les buts qu’ils ont marqués, ce ne sont pas des renards des surfaces au sens orthodoxe du terme. Donc peut-être que ce sera à Jude de faire cet appel dans la surface, mais j’attends de voir ce que Jose fera, ce que Jose changera et comment Jose va les aider à fonctionner, parce que si Yan Diomande centre dans la surface, qui sera là pour les reprendre de la tête ? Parce qu’on sait que Kylian et Vini ne sont pas prolifiques dans le jeu aérien. Cet aspect de ce que le Real Madrid va faire m’intéresse vraiment. »
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La Liga 2026-27 : une lutte pour le titre palpitante en perspective
Bellingham possède tous les attributs qui ont permis à Lampard de devenir l’un des milieux de terrain les plus redoutables de la planète, avec un jeu basé sur une grande énergie et une capacité à arriver dans le dernier tiers au bon moment pour apporter une contribution décisive.
Le Real aura besoin de le voir retrouver la barre des dix buts cette saison, et se rapprocher de nouveau des 20, alors qu’il cherche à reprendre la domination nationale à son rival du Clasico, le FC Barcelone, tout en visant une 16e Coupe d’Europe, un record,
ESPN sur Disney+, la plateforme des matches de LALIGA en direct chaque samedi soir, qui offre le meilleur du football espagnol aux fans à travers le Royaume-Uni.
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