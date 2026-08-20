Interrogé sur la possibilité de voir Bellingham devenir le Lampard Mark II de Mourinho, alors qu’il évolue dans un rôle de meneur de jeu plus avancé, McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera le premier match de Mourinho de retour en Liga ce samedi, avec un déplacement du Real sur la pelouse de l’Espanyol, a déclaré : « Je pense qu’il a fait ça lors de sa première année, non ? Mais le temps le dira, parce qu’il y a deux ans, il a reculé un peu, et la saison dernière, il a eu du mal à marquer.

« Je pense qu’avec l’arrivée de Kylian, son rôle a changé, mais savoir si Jose voudra l’utiliser dans ce rôle cette année, il faudra attendre pour le voir. On dirait qu’il veut faire jouer Kylian, Vini Junior et [Yan] Diomande, et ce sera le grand sujet au final : savoir s’il y a la place pour Jude dans ce quatuor offensif.

« Je pense qu’en Liga, sur certains matches, ce quatuor offensif pourra passer, et Jude se projettera vers l’avant et il marquera certainement des buts, parce que c’est ce qu’il veut faire et il adore attaquer ces espaces en arrivant de derrière, donc espérons que cela arrive. Mais il faudra tous attendre pour voir.

« Je pense que le plus grand casse-tête, c’est de tirer le meilleur de Kylian et de Vini Junior, et de voir où ils veulent tous les deux jouer, parce que comme on le sait, et il suffit de regarder la Coupe du monde, ils aiment tous les deux dézoner vers la gauche et tous les deux rester à gauche, donc il sera intéressant de voir à qui reviendra le rôle de rester dans l’axe de la surface et dans l’axe du terrain, parce qu’ils aiment tous les deux venir vers le ballon.

« Aucun des deux n’est un numéro neuf. Je sais qu’ils ont acheté un jeune, [Carlos] Espi, qui a déjà marqué un ou deux buts en pré-saison, c’est un numéro neuf, et Gonzalo Garcia, qui est maintenant à Fulham, était un numéro neuf.

« Vini Junior et Kylian ne le sont pas, malgré tous les buts qu’ils ont marqués, ce ne sont pas des renards des surfaces au sens orthodoxe du terme. Donc peut-être que ce sera à Jude de faire cet appel dans la surface, mais j’attends de voir ce que Jose fera, ce que Jose changera et comment Jose va les aider à fonctionner, parce que si Yan Diomande centre dans la surface, qui sera là pour les reprendre de la tête ? Parce qu’on sait que Kylian et Vini ne sont pas prolifiques dans le jeu aérien. Cet aspect de ce que le Real Madrid va faire m’intéresse vraiment. »