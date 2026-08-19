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José Mourinho peut-il refaire le coup de Frank Lampard avec Jude Bellingham ? Le Real Madrid veut faire de la star anglaise l’un des meilleurs milieux buteurs du monde
Lampard a brillé sous les ordres de Mourinho à Chelsea
En 2004, après s’être autoproclamé le « Special One », Mourinho a pris les rênes de Chelsea, géant de Premier League. Il a hérité d’un certain nombre de joueurs confirmés, et en a fait venir beaucoup d’autres grâce à un propriétaire milliardaire. L’un de ceux qui figuraient déjà dans l’effectif à Stamford Bridge était Lampard.
Il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises lors de la première saison de Mourinho à la tête de l’équipe, avant de atteindre la barre des 20 buts et de maintenir ce niveau pendant cinq saisons consécutives, pour finalement totaliser 211 réalisations avec Chelsea en 13 ans et 648 apparitions.
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Bellingham travaille sous les ordres du « Special One » à Madrid
Lampard a fixé la norme pour ceux qui ont suivi ses traces, y compris Bellingham, formé à l’académie de Birmingham. Le milieu offensif de 23 ans a inscrit 23 buts après son arrivée à Santiago Bernabeu en 2023, remportant la Liga et la Ligue des champions.
Ses statistiques ont baissé depuis, avec seulement huit buts la saison dernière lors d’un exercice perturbé par les blessures, mais il a réussi à en inscrire sept lors de la Coupe du monde 2026 et travaille désormais sous les ordres de Mourinho. Le Portugais trouvera un rôle de premier plan à Bellingham dans ses plans.
Bellingham peut-il devenir un Lampard pour le Real ?
Interrogé sur la possibilité de voir Bellingham devenir un Lampard Mark II pour Mourinho, alors qu’il évolue dans un rôle de meneur de jeu plus avancé, McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours de Disney+, qui diffusera le premier match de Mourinho de retour à la tête d’une équipe en Liga sur ESPN ce samedi, lorsque le Real se déplacera sur le terrain de l’Espanyol, a déclaré : « Je crois qu’il a fait ça lors de sa première année, non ? Mais seul le temps le dira, parce qu’il y a deux ans, il a décroché un peu plus bas, et la saison dernière, il a eu du mal à marquer.
« Je pense qu’avec l’arrivée de Kylian, son rôle a changé, mais il faudra attendre pour voir si Jose voudra qu’il occupe ce rôle cette année. On dirait qu’il veut faire jouer Kylian, Vini Junior et [Yan] Diomande, et ce sera au final le grand point de débat : savoir s’il y a de la place pour Jude dans ce quatuor offensif.
« Je pense qu’en Liga, dans certains matches, ce quatuor offensif pourra fonctionner, et Jude se projettera vers l’avant, il marquera forcément des buts, parce que c’est ce qu’il veut faire et qu’il adore attaquer ces espaces en arrivant de derrière, donc espérons que cela se produise. Mais il faudra tous attendre pour voir.
« Je pense que le plus grand casse-tête, c’est de tirer le meilleur de Kylian et de Vini Junior et de voir où ils veulent tous les deux jouer, parce que comme on le sait, et il suffit de regarder la Coupe du monde, tous les deux aiment dézoner vers la gauche et tous les deux aiment se placer à gauche, donc il sera intéressant de voir à qui reviendra le rôle de rester au centre de la surface et dans l’axe du terrain, parce qu’ils aiment tous les deux venir vers le ballon.
« Aucun des deux n’est un numéro neuf. Je sais qu’ils ont recruté un jeune, [Carlos] Espi, qui a déjà marqué un ou deux buts en présaison, lui est un numéro neuf, et Gonzalo Garcia, qui est maintenant à Fulham, était un numéro neuf.
« Vini Junior et Kylian ne le sont pas, malgré tous les buts qu’ils ont marqués, ce ne sont pas des renards des surfaces au sens orthodoxe du terme. Donc peut-être que ce sera à Jude de faire ces appels dans la surface, mais j’attends de voir ce que Jose va faire, ce que Jose va changer et comment Jose va les aider à évoluer, parce que si Yan Diomande centre dans la surface, qui sera là pour les reprendre de la tête ? Car on sait que Kylian et Vini ne sont pas prolifiques dans le jeu aérien. Cet aspect de ce que le Real Madrid va faire m’intéresse vraiment. »
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La Liga 2026-2027 : une lutte passionnante pour le titre en perspective
Bellingham possède tous les attributs qui ont permis à Lampard de devenir l’un des milieux de terrain les plus redoutables de la planète, avec un jeu basé sur une grosse dépense d’énergie et des projections dans le dernier tiers au bon moment pour apporter une contribution décisive.
Le Real aura besoin de le voir retrouver cette saison un total de buts à deux chiffres, et se rapprocher à nouveau des 20, alors que le club cherche à reprendre la domination nationale à son rival du Clasico, Barcelone, tout en visant une 16e Coupe d’Europe, un record, pour prolonger encore sa marque.
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