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José Mourinho n’en « croyait pas ses yeux » ! Le patron du Real Madrid furieux après que Rodri, star de Manchester City, a choisi de rejoindre Barcelone plutôt que le Bernabéu
Mourinho stupéfait par le revirement de Rodri
On dit que le Special One a réagi avec une « immense colère » en apprenant que sa cible prioritaire au milieu de terrain allait prendre la direction de la Catalogne plutôt que de la capitale espagnole. Le média espagnol SPORT affirme que Mourinho « n’arrivait pas à y croire », après avoir passé une grande partie de l’été à préparer son dispositif tactique autour de l’arrivée du vainqueur de la Coupe du monde.
La situation a atteint un point de rupture lors de « plus d’une conversation » entre Mourinho et la direction du Real Madrid. Malgré les demandes de l’entraîneur pour une alternative de premier plan, les dirigeants du club lui ont apparemment fait savoir qu’aucun autre recrutement ne serait effectué dans l’entrejeu.
- Getty Images Sport
Remaniement tactique forcé à Valdebebas
La porte étant désormais fermée à de nouvelles arrivées, Mourinho doit maintenant entreprendre une réorganisation importante de son dispositif tactique. Le plan consiste désormais à reconvertir des membres de l’effectif déjà présents pour combler le vide laissé par cette piste avortée. Cela signifie que Bernardo Silva et Arda Guler devraient assumer des rôles plus importants dans la distribution du ballon, Silva pouvant notamment reculer dans un double pivot plus bas aux côtés d’Aurelien Tchouameni.
Ce changement tactique met une pression immense sur Guler, que Mourinho voit comme un créateur principal dans le style de Mesut Ozil. Le staff technique passera les dernières semaines de pré-saison à Valdebebas à tester ce nouveau schéma, en espérant que les qualités techniques de Silva et de Guler puissent compenser l’absence d’un milieu défensif spécialisé.
Le jeune talent de l’Ajax émerge comme une cible alternative
Malgré la décision qu’aurait prise le Real Madrid de ne pas recruter un autre milieu de terrain comme alternative à Rodri, le club aurait également identifié un plan de secours potentiel à 30 millions d’euros en la personne de Jorthy Mokio. La sensation de l’Ajax, âgée de 18 ans, a tapé dans l’œil des recruteurs du Real Madrid, qui estiment que l’adolescent polyvalent possède les qualités physiques pour réussir en Liga.
S’attacher les services du prodige de l’Ajax sera une tâche difficile, puisque le géant néerlandais a lié le jeune joueur à un contrat jusqu’en 2031. Madrid devrait attendre que le transfert de Rodri à Barcelone soit officiellement bouclé avant d’accélérer les discussions pour le talent belge. Ce virage reflète un changement de stratégie, avec un éloignement des stars confirmées pour se concentrer sur des talents adolescents d’élite.
- Getty Images
Impact sur l’ensemble du marché des transferts
La décision d'odri de donner son feu vert à un transfert vers Barcelone a provoqué une onde de choc sur le marché européen, avec des répercussions sur plusieurs autres clubs. Manchester United, désormais entraîné par Michael Carrick, suivait apparemment de près la situation d'Aurelien Tchouameni. Manchester United espérait que, si le Real Madrid recrutait Rodri, Tchouameni pourrait devenir disponible pour un transfert à Old Trafford.
Barcelone doit maintenant s'efforcer de s'entendre avec Manchester City sur une indemnité, même si les négociations ont déjà rencontré un premier obstacle après que le géant de Premier League a rejeté l'offre initiale du club catalan. Avec Rodri qui entre dans les 12 derniers mois de son contrat à l'Etihad Stadium, le Barça devra revenir avec une offre améliorée pour boucler l'opération. Pendant ce temps, au Real Madrid, l'accent reste mis sur le développement interne et sur une possible offensive tardive pour Mokio.
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