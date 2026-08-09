On dit que le Special One a réagi avec une « immense colère » en apprenant que sa cible prioritaire au milieu de terrain allait prendre la direction de la Catalogne plutôt que de la capitale espagnole. Le média espagnol SPORT affirme que Mourinho « n’arrivait pas à y croire », après avoir passé une grande partie de l’été à préparer son dispositif tactique autour de l’arrivée du vainqueur de la Coupe du monde.

La situation a atteint un point de rupture lors de « plus d’une conversation » entre Mourinho et la direction du Real Madrid. Malgré les demandes de l’entraîneur pour une alternative de premier plan, les dirigeants du club lui ont apparemment fait savoir qu’aucun autre recrutement ne serait effectué dans l’entrejeu.







