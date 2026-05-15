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José Mourinho « n’a pas pris en considération » l’offre de contrat du Benfica et annonce le calendrier de sa décision concernant son avenir, alors que les rumeurs d’un retour au Real Madrid vont bon train
Les discussions concernant l’avenir sont suspendues.
Les spéculations sur un possible retour de Mourinho au Santiago Bernabéu ont atteint leur apogée après que l’entraîneur a reconnu avoir snobé une nouvelle offre de la direction du Benfica. Malgré l’ardeur du président Rui Costa à le conserver au-delà de son contrat actuel à Lisbonne, le « Special One » garde le cap sur la fin de saison. Il a indiqué que toute négociation interne était gelée jusqu’à ce que les Aigles aient rempli leurs obligations nationales, à commencer par leur dernier match contre Estoril ce week-end.
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Analyse de l'offre
Avant la rencontre entre Benfica et Estoril, José Mourinho a confirmé avoir reçu une offre de prolongation officielle, mais a choisi de ne pas l’examiner immédiatement. Il a confié au Diario AS : « Oui, j’ai bien reçu mercredi une proposition de nouveau contrat de la part de Benfica. Le document a été transmis à mon agent, mais je n’ai pas souhaité le consulter ni l’analyser. Je ne m’y pencherai qu’à partir de dimanche. Personne, ni le président ni aucun dirigeant, ne m’a informé de cette proposition. Et si on me l’avait signifiée, ma réponse serait identique. »
Envergure du club et délais de décision
Mourinho a fait preuve de modestie au sujet de l’importance du club tout en détaillant le calendrier menant à une décision finale. Il a déclaré : « La semaine prochaine sera décisive pour moi, pour mon avenir, mais aussi pour Benfica.
À la fin de la saison, Benfica doit déjà penser à la suivante. Conformément au contrat et à l’accord que j’ai signés à mon arrivée, nous disposons de quelques jours pour évaluer la situation et décider.
Le Benfica est bien plus grand que moi ; il n’y a pas de comparaison possible. Il est plus grand que n’importe quel entraîneur, joueur, président ou autre. Par conséquent, en ce qui concerne ma situation personnelle, je ne vois aucune raison de s’inquiéter : le club est plus grand que tous, et il n’y a pas lieu de s’alarmer si quelqu’un part. »
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Une semaine cruciale attend les clubs.
Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour Benfica et pour Madrid, alors que le paysage footballistique espagnol se redessine à l’approche des élections. Tandis que Mourinho commencera à réfléchir à son avenir dès dimanche, le Real Madrid doit gérer ses dernières rencontres, malgré des rumeurs évoquant des négociations avancées. Toute nomination étant subordonnée au résultat du scrutin, la décision que prendra le technicien portugais la semaine prochaine dira s’il reste à Lisbonne ou s’il revient en Liga.