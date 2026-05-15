José Mourinho « n’a pas pris en considération » l’offre de contrat du Benfica et annonce le calendrier de sa décision concernant son avenir, alors que les rumeurs d’un retour au Real Madrid vont bon train

Mourinho a fait preuve de modestie au sujet de l’importance du club tout en détaillant le calendrier menant à une décision finale. Il a déclaré : « La semaine prochaine sera décisive pour moi, pour mon avenir, mais aussi pour Benfica.

À la fin de la saison, Benfica doit déjà penser à la suivante. Conformément au contrat et à l’accord que j’ai signés à mon arrivée, nous disposons de quelques jours pour évaluer la situation et décider.

Le Benfica est bien plus grand que moi ; il n’y a pas de comparaison possible. Il est plus grand que n’importe quel entraîneur, joueur, président ou autre. Par conséquent, en ce qui concerne ma situation personnelle, je ne vois aucune raison de s’inquiéter : le club est plus grand que tous, et il n’y a pas lieu de s’alarmer si quelqu’un part. »



