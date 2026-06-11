Interrogé sur la sagesse de ce choix, l’ancien attaquant du Real Madrid, Michael Owen – qui prête désormais son image à Casino.org au Royaume-Uni, un comparateur de casinosenligne – a confié à GOAL : « Pour moi, c’est une surprise. Il n’a pas vraiment brillé lors de ses dernières expériences. Il a déjà entraîné le Real Madrid. Je ne suis pas emballé, pour être honnête, mais nous verrons bien.

« Barcelone est en grande forme en ce moment, donc il aura du pain sur la planche. Mais c’est le Real Madrid : beaucoup d’argent, de grands joueurs, un superbe stade, un excellent effectif. C’est un poste incroyable à occuper, donc je ne lui en veux pas de l’avoir accepté. Mais j’ai été surpris que Madrid le lui confie, je dois l’admettre. »

Le Real, bredouille depuis deux saisons sur le plan national et continental, est-il prêt à sacrifier le jeu au nom des résultats ? Owen conclut : « En quelque sorte. Mais il existe d’autres entraîneurs capables de gagner. Qu’a remporté José Mourinho ces cinq dernières années ? Même son premier passage au Real n’a pas été brillant. Ce n’est donc pas un gage de succès automatique ; il faudrait aussi accepter ses excès et ses dérapages.

« Il n’y a aucune garantie de victoire avec lui. On aurait pu l’affirmer il y a quinze ans. Aujourd’hui, le nommer en se disant : “Bon, d’accord, on accepte les cabotages, mais au moins on va gagner”, ce n’est pas acquis. Si c’était juste une garantie de succès, alors je comprendrais. Mais cette garantie n’existe pas. »