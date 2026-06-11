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José Mourinho mérite-t-il d'être qualifié de « nul » ? Le Real Madrid n'est pas assuré de gagner avec le « Special One », et Michael Owen s'interroge : le Portugais tiendra-t-il une saison ?
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À quand remonte le dernier grand titre remporté par Mourinho ?
Lors de son premier passage à Madrid, entre 2010 et 2013, José Mourinho a remporté la Liga et la Copa del Rey en 178 matchs. Il affrontait alors le FC Barcelone de Pep Guardiola, équipe étoilée emmenée par Lionel Messi.
Depuis, il a ajouté à son palmarès un titre de Premier League avec Chelsea et une Europa League avec Manchester United, mais sa dernière grande victoire remonte à la Conference League conquise avec la Roma en 2022.
Après des passages relativement courts et peu concluants à Fenerbahce puis au Benfica, qui ont nourri les interrogations sur un pouvoir supposément déclinant, le Real est prêt à retenter sa chance avec un visage familier : Florentino Pérez prend un pari calculé sur un homme au CV prestigieux.
Le Real Madrid privilégie-t-il le fond plutôt que la forme avec Mourinho ?
Interrogé sur la sagesse de ce choix, l’ancien attaquant du Real Madrid, Michael Owen – qui prête désormais son image à Casino.org au Royaume-Uni, un comparateur de casinosenligne – a confié à GOAL : « Pour moi, c’est une surprise. Il n’a pas vraiment brillé lors de ses dernières expériences. Il a déjà entraîné le Real Madrid. Je ne suis pas emballé, pour être honnête, mais nous verrons bien.
« Barcelone est en grande forme en ce moment, donc il aura du pain sur la planche. Mais c’est le Real Madrid : beaucoup d’argent, de grands joueurs, un superbe stade, un excellent effectif. C’est un poste incroyable à occuper, donc je ne lui en veux pas de l’avoir accepté. Mais j’ai été surpris que Madrid le lui confie, je dois l’admettre. »
Le Real, bredouille depuis deux saisons sur le plan national et continental, est-il prêt à sacrifier le jeu au nom des résultats ? Owen conclut : « En quelque sorte. Mais il existe d’autres entraîneurs capables de gagner. Qu’a remporté José Mourinho ces cinq dernières années ? Même son premier passage au Real n’a pas été brillant. Ce n’est donc pas un gage de succès automatique ; il faudrait aussi accepter ses excès et ses dérapages.
« Il n’y a aucune garantie de victoire avec lui. On aurait pu l’affirmer il y a quinze ans. Aujourd’hui, le nommer en se disant : “Bon, d’accord, on accepte les cabotages, mais au moins on va gagner”, ce n’est pas acquis. Si c’était juste une garantie de succès, alors je comprendrais. Mais cette garantie n’existe pas. »
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Mourinho restera-t-il à la tête du Real Madrid toute la saison ?
Mourinho n’a disputé que 62 matchs à la tête de Fenerbaçhe, puis 45 à son retour à Benfica. Est-il donc l’homme de la situation pour bâtir un projet à long terme au Bernabéu ? Interrogé sur son avenir à Madrid au-delà de la saison 2026-2027, Owen a répondu : « Au Real, c’est toujours quitte ou double, non ? Si vous gagnez, tout va bien ; si vous perdez, vous êtes limogé. C’est un peu comme lancer une pièce.
Qui va gagner, le Barça ou le Real ? Celui qui perdra verra soit Hansi Flick, soit José Mourinho limogé aux trois quarts de la saison suivante, je suppose. Pile ou face : à vous de choisir.
« J’aurais pensé que le Real Madrid se tournerait vers l’avenir, chercherait à construire quelque chose. Je considère cette nomination comme très courte terme et peu imaginative. Certes, il a les références, mais je m’attendais simplement à quelqu’un d’autre. »
Mourinho parviendra-t-il à gérer les egos de Mbappé et Vinicius Jr ?
Mourinho va travailler avec des personnalités de premier plan, comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Interrogé sur la possibilité d’éviter les tensions dans le vestiaire, Owen a déclaré : « Une chose est sûre à propos de José : tous ceux qui jouent sous ses ordres l’adorent.
Tous ceux que j’ai interrogés et qui ont travaillé avec lui, ou du moins la grande majorité, estiment qu’il est exceptionnel dans sa gestion individuelle des joueurs. Si quelqu’un est capable de réussir ce pari, c’est bien lui. Reste à voir si cela se confirmera. »
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Mourinho disposera du mercato estival pour façonner son effectif.
Le Real Madrid n’a pas encore officialisé le retour de José Mourinho, Benfica devant percevoir une indemnité de transfert substantielle, mais Álvaro Arbeloa a été démis de ses fonctions d’entraîneur par intérim.
Le technicien portugais disposera de toute la préparation estivale et du mercato pour imprimer sa marque sur un effectif qui a déçu. Reste à savoir combien de temps durera cette nouvelle expérience.