Interrogé par Sport TV, l’entraîneur du Benfica a livré une analyse sans concession sur l’arbitrage, qu’il estime avoir terni la saison. Après avoir répondu à une seule question, il a félicité les nouveaux champions et salué le courage de ses joueurs. Mourinho a déclaré : « Mon sentiment est que, alors que nous arrivons à la fin du championnat, je dois dire que ce match en dit long sur ce qu’a été cette saison. Je tiens à féliciter le FC Porto, qui mérite pleinement son titre de champion, et je tiens à féliciter mes joueurs pour leur courage jusqu’à aujourd’hui, et tout particulièrement aujourd’hui. »