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José Mourinho lance une nouvelle pique aux arbitres de la Liga Portugal, tandis que Porto est sacré champion après la défaite de Benfica, qui a dilapidé une avance de deux buts sur le terrain de Famalicao
La course au titre se termine dans l'amertume
La course au titre s'est conclue de façon spectaculaire : Benfica a dilapidé une avance confortable, offrant ainsi à Porto son premier sacre depuis la saison 2021-2022. Mourinho a assisté, impuissant, à l’effondrement de son équipe à Famalicao après l’expulsion de Nicolas Otamendi en début de seconde période. Benfica pointe désormais à la deuxième place avec 76 points, à neuf longueurs du nouveau champion. Plutôt que de s’attarder sur les lacunes tactiques, le technicien a reporté sa colère sur l’arbitre Gustavo Correia.
Mourinho fustige le niveau de l'arbitrage
Interrogé par Sport TV, l’entraîneur du Benfica a livré une analyse sans concession sur l’arbitrage, qu’il estime avoir terni la saison. Après avoir répondu à une seule question, il a félicité les nouveaux champions et salué le courage de ses joueurs. Mourinho a déclaré : « Mon sentiment est que, alors que nous arrivons à la fin du championnat, je dois dire que ce match en dit long sur ce qu’a été cette saison. Je tiens à féliciter le FC Porto, qui mérite pleinement son titre de champion, et je tiens à féliciter mes joueurs pour leur courage jusqu’à aujourd’hui, et tout particulièrement aujourd’hui. »
Tous les regards se tournent désormais vers la deuxième place.
La course au titre étant mathématiquement terminée, le club doit désormais redéfinir ses objectifs. Actuellement troisième avec 73 points, le Sporting pointe à seulement trois longueurs du Benfica et possède un match en moins. Terminer derrière son rival local serait un coup dur à encaisser. Interrogé sur la bataille à venir pour la deuxième place, Mourinho s’est montré combatif : « Nous allons tout donner pour réaliser le miracle de rester deuxième et de finir devant le Sporting. Je suis convaincu que nous y parviendrons. »
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Perspectives d'avenir pour le club
Le Benfica doit rapidement se ressaisir pour s'assurer cette deuxième place cruciale face à des rivaux qui le talonnent. Son objectif immédiat est désormais d'accueillir Braga, quatrième au classement, le 10 mai, avant de conclure la saison par un déplacement à Estoril le 17 mai. Fait remarquable, le Benfica est toujours en passe de terminer la Liga Portugal sans connaître la défaite, mais l'avenir de Mourinho fait l'objet de nombreuses spéculations, certaines informations laissant entendre qu'il pourrait faire son retour au Real Madrid cet été.