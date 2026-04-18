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José Mourinho laisse planer le doute sur son avenir à Benfica, alors que des rumeurs l’envoient au Real Madrid ou en Premier League
Mourinho reste évasif sur son avenir à Lisbonne
Interrogé en conférence de presse sur sa présence sur le banc du Benfica pour la saison 2026-2027, le tacticien chevronné a répondu avec franchise, soulignant la volatilité du football moderne : « Je ne peux pas le dire, comment pourrais-je affirmer une telle chose ? Cela ne dépend pas uniquement de moi ! C'est évident », a déclaré Mourinho aux journalistes.
Dans une analogie détaillée, l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United a comparé sa situation à celle de n’importe quel autre employé au sein d’un club, voire d’un journaliste dans une salle de rédaction. « Un entraîneur dans l’organigramme d’un club, un joueur, un attaché de presse, un kinésithérapeute, nous tous au sein d’une structure sportive, tout comme vous, journaliste à A BOLA, ne pouvons pas garantir que nous serons encore à A BOLA dans les dix prochaines années ; peut-être le souhaitons-nous, mais nous ne le pouvons pas. Moi non plus, je ne le peux pas », a-t-il tranché.
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Une réunion au Real Madrid se profile
Le timing de ces déclarations énigmatiques de Mourinho n’est pas anodin, alors que le bruit d’un retour au Santiago Bernabéu se fait de plus en plus insistant. Selon nos informations, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait prêt à prendre des mesures radicales après la baisse de régime de l’équipe sous la houlette d’Álvaro Arbeloa. Les dirigeants madrilènes envisagent donc très sérieusement « The Special One » comme candidat numéro un pour mener une refonte de l’effectif.
Mourinho avait déjà connu trois années couronnées de succès à Madrid entre 2010 et 2013 et a conservé de solides relations avec Pérez malgré son départ. Selon certaines informations, il suivrait de très près la situation en Espagne, sachant que la direction madrilène prépare une réunion pour discuter de l’avenir du staff technique. Pour un entraîneur qui s’épanouit sur les plus grandes scènes, l’attrait d’une « révolution » au Bernabéu pourrait s’avérer difficile à ignorer.
Les cadors de la Premier League surveillent la situation de près.
Si l’Espagne le courtise, les rumeurs envoient aussi Mourinho en Premier League, où il a acquis une bonne partie de sa légende avec Chelsea et Manchester United. Selon plusieurs sources, il serait même en pole position pour prendre les commandes de Newcastle United si les Magpies se séparaient d’Eddie Howe cet été.
La direction de St James’ Park, soutenue par des investisseurs saoudiens, verrait en lui une figure de proue de classe mondiale capable de guider le club vers une nouvelle ère. Mourinho a souvent évoqué son profond attachement aux Magpies, né de son passage sous l’aile de Sir Bobby Robson, et la perspective d’un dernier défi dans l’élite anglaise pourrait le convaincre de quitter Lisbonne si le projet s’avère ambitieux.
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La course au deuxième spot de Benfica sous l’ère Mourinho
Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027, José Mourinho a pris les commandes de l’équipe en septembre 2025, après une expérience mitigée à Fenerbahce. Actuellement troisièmes de la Primeira Liga avec 69 points en 29 journées, les Encarnados préparent un choc décisif : le Sporting CP, deuxième avec 71 points et une rencontre en moins, tandis que Porto mène la danse avec 76 unités. Son objectif immédiat est d’assurer au moins la deuxième place afin de garantir l’accès au troisième tour de qualification de la Ligue des champions la saison prochaine.