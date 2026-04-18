Interrogé en conférence de presse sur sa présence sur le banc du Benfica pour la saison 2026-2027, le tacticien chevronné a répondu avec franchise, soulignant la volatilité du football moderne : « Je ne peux pas le dire, comment pourrais-je affirmer une telle chose ? Cela ne dépend pas uniquement de moi ! C'est évident », a déclaré Mourinho aux journalistes.

Dans une analogie détaillée, l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United a comparé sa situation à celle de n’importe quel autre employé au sein d’un club, voire d’un journaliste dans une salle de rédaction. « Un entraîneur dans l’organigramme d’un club, un joueur, un attaché de presse, un kinésithérapeute, nous tous au sein d’une structure sportive, tout comme vous, journaliste à A BOLA, ne pouvons pas garantir que nous serons encore à A BOLA dans les dix prochaines années ; peut-être le souhaitons-nous, mais nous ne le pouvons pas. Moi non plus, je ne le peux pas », a-t-il tranché.