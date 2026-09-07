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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, lance une violente attaque contre la VAR après la controverse sur le penalty de Kylian Mbappé
Mourinho exige des réponses sur la controverse liée à la VAR
Mourinho a remis en question les critères d’arbitrage après la défaite de son équipe contre le Betis. Cette défaite a été marquée par une controverse autour d’un penalty tiré par Mbappe qui n’a pas été retiré.
S’exprimant en conférence de presse avant le match de Ligue des champions du Real Madrid contre l’Inter, Mourinho a souligné les erreurs d’arbitrage. Tout en reconnaissant que Madrid a perdu à cause de ses occasions manquées, il a réclamé des explications sur l’absence d’intervention de la VAR. L’entraîneur portugais a dit ne pas comprendre pourquoi les officiels n’avaient pas appliqué les Lois du jeu.
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Mourinho s’en prend aux arbitres
Mourinho s'est demandé si cette décision était due à l'ignorance ou à un choix délibéré. Il a insisté sur le fait que des officiels incompétents ne devraient pas être chargés de cette technologie pendant les matches.
« Nous avons perdu contre le Betis parce que nous n'avons pas réussi à convertir notre jeu offensif en buts », a déclaré Mourinho, comme le rapporte Mundo Deportivo. « Mais concernant le penalty, pourquoi n'a-t-il pas été retiré ? Était-ce parce que la VAR ne connaissait pas les règles, ou parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire ? Pourquoi ? Si la VAR n'a pas demandé qu'il soit retiré parce qu'ils ne connaissaient pas le règlement, ils devraient rentrer chez eux ; s'ils ont choisi de ne pas le faire, c'est encore pire. Et pourquoi la VAR n'a-t-elle pas appelé l'arbitre à venir voir ? C'est étrange.
« Je veux leur accorder le bénéfice du doute et supposer qu'ils ne connaissaient pas les règles, mais si c'est le cas, ils ne devraient pas être dans la salle VAR. Ils devraient rentrer chez eux. Parce que ce qui va se passer, c'est que, dans les mois à venir, si exactement la même situation se reproduit, le penalty sera retiré. Je veux préciser que nous n'avons pas perdu à cause de cela, nous aurions très bien pu manquer le penalty à retirer, mais en tant qu'entraîneur de football, je veux savoir pourquoi il n'a pas été retiré. »
Des questions autour du carton jaune de Vinicius
Au-delà de l’incident du penalty, Mourinho a également contesté un carton jaune montré à Vinicius. L’ailier brésilien a été averti après s’être approché de l’arbitre pour demander des explications.
« Autre chose que je veux savoir : pourquoi Vinicius, en tant que capitaine, n’a-t-il pas pu s’approcher de l’arbitre pour demander une explication ? », a déclaré Mourinho.
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Le Real Madrid se tourne désormais vers son choc contre l’Inter Milan
Malgré sa frustration envers l’arbitrage en Liga, Mourinho doit rapidement recentrer son équipe sur ses obligations européennes. Le Real Madrid accueille l’Inter dans un affrontement crucial de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le Real cherchera à laisser derrière lui sa déception sur la scène nationale et à décrocher une victoire capitale contre l’Inter au Santiago Bernabéu.
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