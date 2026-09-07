Mourinho s'est demandé si cette décision était due à l'ignorance ou à un choix délibéré. Il a insisté sur le fait que des officiels incompétents ne devraient pas être chargés de cette technologie pendant les matches.

« Nous avons perdu contre le Betis parce que nous n'avons pas réussi à convertir notre jeu offensif en buts », a déclaré Mourinho, comme le rapporte Mundo Deportivo. « Mais concernant le penalty, pourquoi n'a-t-il pas été retiré ? Était-ce parce que la VAR ne connaissait pas les règles, ou parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire ? Pourquoi ? Si la VAR n'a pas demandé qu'il soit retiré parce qu'ils ne connaissaient pas le règlement, ils devraient rentrer chez eux ; s'ils ont choisi de ne pas le faire, c'est encore pire. Et pourquoi la VAR n'a-t-elle pas appelé l'arbitre à venir voir ? C'est étrange.

« Je veux leur accorder le bénéfice du doute et supposer qu'ils ne connaissaient pas les règles, mais si c'est le cas, ils ne devraient pas être dans la salle VAR. Ils devraient rentrer chez eux. Parce que ce qui va se passer, c'est que, dans les mois à venir, si exactement la même situation se reproduit, le penalty sera retiré. Je veux préciser que nous n'avons pas perdu à cause de cela, nous aurions très bien pu manquer le penalty à retirer, mais en tant qu'entraîneur de football, je veux savoir pourquoi il n'a pas été retiré. »