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José Mourinho furieux boycotte la conférence de presse pour éviter une suspension après le carton rouge controversé de Vinicius Jr lors de la victoire du Real Madrid contre Villarreal
Mourinho reste silencieux après le drame du Bernabeu
Mourinho a pris la décision spectaculaire de boycotter ses obligations médiatiques d’après-match samedi soir, après une victoire 1-0 très controversée contre Villarreal. Les responsables de la Liga ont confirmé à la presse présente au Santiago Bernabéu que l’entraîneur portugais ne se présenterait pas, malgré des journalistes qui ont attendu plus de 40 minutes après le coup de sifflet final. Cette décision semble être un choix calculé de Mourinho pour éviter une éventuelle sanction disciplinaire des autorités à la suite d’une prestation arbitrale qui a mis le banc madrilène hors de lui.
Le club n’a fourni aucune explication officielle à son absence au-delà de la communication initiale des représentants de la ligue, laissant les médias spéculer sur la profondeur du fossé entre l’entraîneur et les officiels du match. Selon Marca, le silence a été total lorsque l’entraîneur a quitté le stade sans revenir sur les événements qui ont vu son équipe finir à dix en fin de rencontre, Mourinho déclarant : « Je ne vais pas parler parce que je veux être sur le banc contre Séville et Barcelone. »
- AFP
Le carton rouge de Vinicius Junior suscite la colère
Le déclencheur de la coupure d’après-match a été une séquence d’événements bizarre impliquant Vinicius Junior à la 72e minute. L’attaquant brésilien pensait avoir doublé l’avantage du Real Madrid après avoir repris un centre de Jude Bellingham, un moment qui a même vu Mourinho traverser le terrain en sprintant pour célébrer. Cependant, le but a été annulé de manière sensationnelle après qu’un examen de la VAR a identifié un incident plus tôt dans la phase de construction. L’arbitre a ensuite expulsé Vinicius en lui montrant un carton rouge pour avoir tiré les cheveux du défenseur de Villarreal Nathan Saliba.
Cette expulsion a laissé le Real Madrid gérer 20 dernières minutes périlleuses en infériorité numérique. La décision a provoqué une réaction furieuse dans les tribunes et sur le banc, le camp local estimant que la sanction était disproportionnellement sévère au vu du déroulement du match.
Diomande, le héros d’une courte victoire
Au milieu du chaos lié à l'arbitrage, on a presque oublié que Madrid s'est en réalité rapproché de la tête du classement grâce à cette victoire. L'unique but de la rencontre est arrivé juste après l'heure de jeu, grâce à une frappe clinique de Yan Diomande. Le jeune défenseur s'est retrouvé en position avancée et s'est retourné pour décocher un tir à ras de terre dans le petit filet opposé, inscrivant ainsi son premier but pour le club. Le but a d'abord été signalé hors-jeu, mais une longue vérification de la VAR a finalement annulé cette décision pour donner l'avantage aux hôtes.
Villarreal a été loin de se laisser faire et a mis Thibaut Courtois à contribution à plusieurs reprises tout au long de la soirée. Le gardien belge a dû réaliser une série d'arrêts décisifs pour repousser Pape Gueye et Alberto Moleiro, qui ont tous deux été tout proches de faire taire le public du Bernabéu. Malgré la pression en fin de match et la perte de Vinicius, le bloc défensif madrilène a tenu bon pour faire en sorte que le premier but de Diomande reste le moment décisif d'une rencontre houleuse dans la capitale espagnole.
- AFP
Des conséquences disciplinaires se profilent pour le Real Madrid
Le match s’est terminé dans une pluie de cartons jaunes, les joueurs de Madrid peinant à contenir leurs émotions. Quatre joueurs de l’équipe à domicile ont été avertis dans les dernières minutes, alors que la rencontre sombrait dans une succession de fautes hachées et d’altercations. Si cette victoire permet à l’équipe de Mourinho de rester dans la course au titre en Liga, la suspension de Vinicius Junior représentera un coup dur important pour les prochaines échéances. L’attaquant a été un élément vital du secteur offensif, et son absence obligera l’entraîneur à revoir son dispositif tactique.
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