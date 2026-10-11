Mourinho a pris la décision spectaculaire de boycotter ses obligations médiatiques d’après-match samedi soir, après une victoire 1-0 très controversée contre Villarreal. Les responsables de la Liga ont confirmé à la presse présente au Santiago Bernabéu que l’entraîneur portugais ne se présenterait pas, malgré des journalistes qui ont attendu plus de 40 minutes après le coup de sifflet final. Cette décision semble être un choix calculé de Mourinho pour éviter une éventuelle sanction disciplinaire des autorités à la suite d’une prestation arbitrale qui a mis le banc madrilène hors de lui.

Le club n’a fourni aucune explication officielle à son absence au-delà de la communication initiale des représentants de la ligue, laissant les médias spéculer sur la profondeur du fossé entre l’entraîneur et les officiels du match. Selon Marca, le silence a été total lorsque l’entraîneur a quitté le stade sans revenir sur les événements qui ont vu son équipe finir à dix en fin de rencontre, Mourinho déclarant : « Je ne vais pas parler parce que je veux être sur le banc contre Séville et Barcelone. »