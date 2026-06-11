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José Mourinho fait des avances à Bernardo Silva. L’ex-star de Manchester City maintient Barcelone dans l’incertitude, tandis que le Real Madrid en a fait sa priorité sur le marché des transferts
Mourinho fait capoter le transfert d'un milieu de terrain en Espagne
Selon AS, l’ancien entraîneur de Manchester United et de Chelsea a placé Silva en tête de sa short-list pour le Bernabéu. Le meneur de jeu de 31 ans, libre de tout contrat après neuf années couronnées de succès à Manchester City, négociait activement son arrivée à Barcelone. Depuis longtemps annoncé au Barça, le milieu offensif avait déjà fait l’objet de nombreuses rumeurs au fil des ans.
Mais Florentino Pérez et la direction madrilène sont prêts à investir pour attirer le milieu expérimenté, depuis l’issue de l’élection présidentielle et l’arrivée de Mourinho dans la capitale espagnole.
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Silva revendique un rôle clé au sein de l’équipe
L’engagement de Silva envers son équipe et ses qualités individuelles en font le profil idéal que José Mourinho cherche désespérément à recruter. Le milieu de terrain polyvalent, déterminé à s’engager dans un projet ambitieux où son expérience sera pleinement valorisée, tant sur le terrain qu’en dehors, a tenu à clarifier sa situation. Interrogé dans la zone mixte après la rencontre internationale entre le Portugal et le Chili, il a démenti les rumeurs évoquant un accord conclu avec le FC Barcelone.
« Je n’ai pas encore pris de décision. Je veux rejoindre un club qui me veut, ça c’est sûr », a-t-il déclaré. « Un club où je sens que je serai utile. Est-ce un rêve ? Je ne vais pas répondre à ça parce que je ne sais pas où je vais atterrir. Barcelone est une option, mais je n’ai pas encore décidé. On ne sait pas ce qui va se passer. »
Mendes impose un jeu d’attente qui pourrait rapporter plusieurs millions
Selon le rapport, l’agent Jorge Mendes avait proposé il y a deux mois un package incluant Mourinho et Silva à Madrid. La direction madrilène avait d’abord mis cette proposition de côté avant de valider l’arrivée de l’entraîneur en mai.
Si le club valorise la mentalité de leader de Silva, prêt à placer l’équipe au-dessus de tout, aucune conclusion n’est encore imminente. Mendes a d’ailleurs confirmé à l’expert en transferts Fabrizio Romano que les discussions s’étaleront tout l’été : « Bernardo prendra sa décision après la Coupe du monde. »
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La campagne pour la Coupe du monde met un terme à cette saga
La course au transfert se déplace désormais vers l’Amérique du Nord, où l’ancien capitaine de Manchester City se consacre actuellement à la prochaine campagne de la Coupe du monde avec le Portugal. Barcelone se retrouve dans une position inconfortable, contraint d’attendre la fin du tournoi, conscient que Madrid a déjà réduit son avance initiale. Silva profitera de cette tribune internationale pour maintenir son niveau de forme avant de sceller son avenir en club juste avant le début de la pré-saison 2026-2027.