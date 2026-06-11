L’engagement de Silva envers son équipe et ses qualités individuelles en font le profil idéal que José Mourinho cherche désespérément à recruter. Le milieu de terrain polyvalent, déterminé à s’engager dans un projet ambitieux où son expérience sera pleinement valorisée, tant sur le terrain qu’en dehors, a tenu à clarifier sa situation. Interrogé dans la zone mixte après la rencontre internationale entre le Portugal et le Chili, il a démenti les rumeurs évoquant un accord conclu avec le FC Barcelone.

« Je n’ai pas encore pris de décision. Je veux rejoindre un club qui me veut, ça c’est sûr », a-t-il déclaré. « Un club où je sens que je serai utile. Est-ce un rêve ? Je ne vais pas répondre à ça parce que je ne sais pas où je vais atterrir. Barcelone est une option, mais je n’ai pas encore décidé. On ne sait pas ce qui va se passer. »