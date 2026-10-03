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Jose Mourinho face à une grave crise défensive au Real Madrid, tandis que Tchouaméni, Dumfries et des joueurs du centre de formation émergent comme solutions
Tchouameni et Dumfries émergent comme les principales pistes de remplacement
La situation défensive au Santiago Bernabeu a atteint un point critique après le récent derby madrilène. Antonio Rudiger est actuellement le seul défenseur central naturel de l’équipe première disponible à la sélection alors que l’effectif se prépare pour le rendez-vous du 10 octobre contre Villarreal. Dean Huijsen doit purger un match de suspension après son expulsion contre l’Atletico Madrid, tandis que Raul Asencio a récemment subi une opération.
Selon Marca, Aurelien Tchouameni est le principal candidat pour combler ce vide, un rôle que l’international français a déjà occupé avec succès lors de précédentes crises de blessures. L’entraîneur envisage également Denzel Dumfries comme une option potentielle de dépannage. L’international néerlandais possède la puissance physique brute pour s’adapter à un rôle plus axial, et Mourinho a déjà expérimenté des dispositifs défensifs peu conventionnels durant les premiers mois de son mandat.
Lors d’une conférence de presse d’après-match en août, après un match amical contre Alcorcon, comme le rapporte Marca, l’entraîneur a souligné qu’il avait dû associer Trent Alexander-Arnold et Dumfries pour « essayer de trouver une dynamique qui permettrait ce type de jeu ».
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La porte s’ouvre pour les talents de La Fabrica
Mourinho a clairement affiché sa volonté de faire confiance au centre de formation du club, et cette pénurie défensive offre une occasion parfaite à la nouvelle génération. Mario Rivas, Joan Martinez et Diego Aguado sont tous actuellement envisagés pour rejoindre l’équipe première en vue du prochain match de Liga.
L’entraîneur portugais a intégré ces jeunes de manière constante à ses séances d’entraînement depuis le début de la saison, ce qui laisse penser que leur éventuelle inclusion relève d’une progression planifiée plutôt que d’un pari désespéré. Il avait souligné plus tôt dans la saison que les joueurs du centre de formation travaillaient bien avec l’équipe première pour couvrir les postes vacants.
Éloges appuyés pour Rivas et Martinez
L’évaluation de Mourinho sur les espoirs du centre de formation a été dithyrambique, en particulier après leurs performances lors des matches amicaux d’été face à une opposition de haut niveau. Il a mis en avant les qualités techniques de Martinez et Rivas après un récent match de pré-saison contre la Fiorentina, lors duquel les deux jeunes ont formé la charnière centrale.
En revenant sur leurs performances, Mourinho a livré un soutien appuyé à leurs perspectives d’avenir au club. « Joan et Mario sont deux enfants avec un avenir fantastique qui, tant que le match n’était pas entré dans la dimension physique, ont été d’une classe énorme », a déclaré l’entraîneur à Marca.
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Le rétablissement de Militao apporte une lueur d’espoir
Si l’attention immédiate est portée sur le match contre Villarreal, il y a aussi des nouvelles positives concernant la récupération d’Eder Militao. Le défenseur brésilien progresse rapidement dans son programme de rééducation et serait en avance sur le calendrier prévu.
Pour l’instant, la priorité reste de trouver une association stable pour faire face à la menace immédiate que représente Villarreal. Le passé de Mourinho en matière de flexibilité tactique sera mis à l’épreuve au moment de décider s’il doit faire confiance à la polyvalence de Tchouameni et Dumfries ou au potentiel brut des diplômés de La Fabrica.
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