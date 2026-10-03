La situation défensive au Santiago Bernabeu a atteint un point critique après le récent derby madrilène. Antonio Rudiger est actuellement le seul défenseur central naturel de l’équipe première disponible à la sélection alors que l’effectif se prépare pour le rendez-vous du 10 octobre contre Villarreal. Dean Huijsen doit purger un match de suspension après son expulsion contre l’Atletico Madrid, tandis que Raul Asencio a récemment subi une opération.

Selon Marca, Aurelien Tchouameni est le principal candidat pour combler ce vide, un rôle que l’international français a déjà occupé avec succès lors de précédentes crises de blessures. L’entraîneur envisage également Denzel Dumfries comme une option potentielle de dépannage. L’international néerlandais possède la puissance physique brute pour s’adapter à un rôle plus axial, et Mourinho a déjà expérimenté des dispositifs défensifs peu conventionnels durant les premiers mois de son mandat.

Lors d’une conférence de presse d’après-match en août, après un match amical contre Alcorcon, comme le rapporte Marca, l’entraîneur a souligné qu’il avait dû associer Trent Alexander-Arnold et Dumfries pour « essayer de trouver une dynamique qui permettrait ce type de jeu ».