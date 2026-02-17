AFP
José Mourinho explique la clause de sortie de son « contrat spécial » alors que les rumeurs d'un retour au Real Madrid vont bon train. Le patron du Benfica admet qu'il souhaite qu'Álvaro Arbeloa réussisse et reste dans le club espagnol
Un lien qui dure pour toujours
Après avoir dirigé les Blancos entre 2010 et 2013, période durant laquelle ils ont accumulé un total sans précédent de 100 points, brisant ainsi la domination du FC Barcelone et remportant le titre de champion, l'héritage de Mourinho au Bernabeu se caractérise à la fois par des trophées et des rebondissements spectaculaires.
Alors que les rumeurs vont bon train sur la recherche par le président Florentino Perez d'un vainqueur confirmé pour mener à bien une période de transition, le tacticien portugais a inévitablement été interrogé sur la possibilité d'un deuxième acte. Interrogé par les médias espagnols sur une éventuelle réunion, Mourinho s'est montré, comme à son habitude, franc quant à son affection durable pour ses anciens employeurs.
« J'ai donné tout ce que j'avais au Real Madrid. J'ai fait de bonnes et de mauvaises choses, mais j'ai tout donné. Et ça s'est terminé », a-t-il déclaré. « Quand un professionnel quitte un club avec ce sentiment, je crois qu'il y a un lien pour toujours. Même si je suis parti il y a 12 ans, j'ai toujours le même sentiment lorsque je rencontre des Madridistas à travers le monde : les gens ont le même sentiment que moi, que j'ai toujours tout donné. Et en général, les gens m'estiment, ce qui est fantastique. »
La vérité derrière la clause de sortie « spéciale »
Les rumeurs concernant un retour dans la capitale espagnole ont été alimentées par des informations selon lesquelles Mourinho disposerait d'un levier contractuel lui permettant de quitter relativement facilement le club lisboète. Mourinho n'a pas éludé les détails techniques, expliquant que cette clause avait été conçue pour garantir une certaine flexibilité éthique après la récente période électorale au Benfica.
« Je ne veux pas alimenter des rumeurs qui n'ont pas lieu d'être. La seule chose qui existe, c'est que j'ai encore un an de contrat avec Benfica », a précisé Mourinho. « C'est un contrat spécial, car il a été signé pendant une période électorale et le président Rui Costa et moi-même voulions protéger éthiquement un hypothétique nouveau président. Il comporte une clause qui permet de le rompre très facilement, tant pour moi que pour Benfica. Mais la seule chose concrète qui existe, c'est un contrat avec Benfica. Avec le Real Madrid, il n'y a rien. »
Soutenir Arbeloa sur le long terme
Malgré l'ombre qu'il projette sur le banc des visiteurs, Mourinho n'a pas tardé à apporter son soutien total à l'homme qui occupe actuellement le poste : Alvaro Arbeloa. Ancien lieutenant de Mourinho pendant son mandat en Espagne, Arbeloa dirige actuellement l'équipe pendant que le conseil d'administration évalue les options à long terme. Cependant, son ancien mentor espère que ce poste deviendra permanent.
« Je vais même aller plus loin : j'aimerais vraiment éliminer le Real Madrid, mais j'aimerais aussi beaucoup qu'Alvaro [Arbeloa] remporte le championnat et reste au Real Madrid pendant de nombreuses années », a déclaré Mourinho, témoignant ainsi son profond respect pour le projet actuel. « C'est un entraîneur très compétent, un homme qui incarne profondément le madridismo et qui a la personnalité nécessaire pour entraîner ce club, ce qui n'est pas donné à tout le monde. »
Les poids lourds s'affrontent à Lisbonne
Si Mourinho reconnaît avoir un lien indéfectible avec le grand club espagnol, plaisantant sur le fait qu'il est « l'un des rares entraîneurs à ne pas avoir été licencié par le Real Madrid », son engagement professionnel reste fermement ancré auprès des Eagles, qui cherchent à prendre un avantage décisif lors du match aller. Il y a tout juste un mois, l'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United a été l'architecte d'une victoire 4-2 contre le géant espagnol, le gardien Anatoliy Trubin contribuant à ce succès en marquant un but surprenant en fin de match, permettant ainsi à son équipe de se qualifier in extremis pour les barrages.
À l'approche du coup d'envoi de ce match à élimination directe, les yeux du monde du football seront rivés sur la ligne de touche. Reste à savoir si ce match sera un adieu définitif à Madrid ou un entretien d'embauche pour un retour sensationnel, mais avec Mourinho dans les parages, le spectacle est garanti.
