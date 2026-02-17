José Mourinho explique la clause de sortie de son « contrat spécial » alors que les rumeurs d'un retour au Real Madrid vont bon train. Le patron du Benfica admet qu'il souhaite qu'Álvaro Arbeloa réussisse et reste dans le club espagnol

Après avoir dirigé les Blancos entre 2010 et 2013, période durant laquelle ils ont accumulé un total sans précédent de 100 points, brisant ainsi la domination du FC Barcelone et remportant le titre de champion, l'héritage de Mourinho au Bernabeu se caractérise à la fois par des trophées et des rebondissements spectaculaires.

Alors que les rumeurs vont bon train sur la recherche par le président Florentino Perez d'un vainqueur confirmé pour mener à bien une période de transition, le tacticien portugais a inévitablement été interrogé sur la possibilité d'un deuxième acte. Interrogé par les médias espagnols sur une éventuelle réunion, Mourinho s'est montré, comme à son habitude, franc quant à son affection durable pour ses anciens employeurs.

« J'ai donné tout ce que j'avais au Real Madrid. J'ai fait de bonnes et de mauvaises choses, mais j'ai tout donné. Et ça s'est terminé », a-t-il déclaré. « Quand un professionnel quitte un club avec ce sentiment, je crois qu'il y a un lien pour toujours. Même si je suis parti il y a 12 ans, j'ai toujours le même sentiment lorsque je rencontre des Madridistas à travers le monde : les gens ont le même sentiment que moi, que j'ai toujours tout donné. Et en général, les gens m'estiment, ce qui est fantastique. »