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José Mourinho et les stars du Real Madrid FURIEUX alors qu’une polémique sur l’arbitrage éclate autour du « deux poids, deux mesures » de Barcelone
Colère interne concernant les critères d’arbitrage
Le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place du classement de la Liga, après avoir décroché quatre victoires lors de ses cinq premiers matches. S’il reste au contact d’un FC Barcelone au parcours parfait, l’ambiance en interne est loin d’être à la fête. Selon des informations du journaliste de El Chiringuito TV Juanfe Sanz, une vague de colère a gagné le vestiaire et les bureaux du staff technique.
Le point de crispation précis à l’origine de ce ressentiment concerne une comparaison entre plusieurs incidents récents très médiatisés. Le média affirme que la direction madrilène pointe du doigt un penalty accordé à Lamine Yamal, de Barcelone, en le comparant à deux contacts physiques similaires impliquant des joueurs du Real Madrid qui, eux, n’ont pas été sanctionnés. Pour Mourinho et son staff, le problème ne réside pas nécessairement dans une seule mauvaise décision, mais plutôt dans l’absence d’un critère uniforme à l’échelle du championnat.
- AFP
Exigences de cohérence et de protection
Le staff technique dirigé par Mourinho craint particulièrement que ces divergences puissent avoir un impact concret sur la course au titre. Le technicien portugais, connu pour son attitude protectrice envers ses joueurs, partagerait le point de vue de l’effectif selon lequel des stars comme Vinicius Jr. ont besoin d’une protection plus constante de la part des arbitres.
Si le club s’est gardé d’affirmer que les décisions sont objectivement erronées, il critique vivement l’interprétation subjective utilisée par les arbitres de la Liga. Il s’agit d’un grief ancien dans le football espagnol, mais l’intensité de la frustration actuelle laisse penser que le fossé se creuse entre le club de la capitale et le corps arbitral.
Le défi de Mourinho pour rester concentré
Canaliser cette fureur interne sera l’une des tâches les plus importantes de Mourinho alors qu’il prépare le prochain choc contre Elche. Si l’entraîneur partage la frustration de ses joueurs, il sait parfaitement qu’un esprit d’assiégé peut être une arme à double tranchant.
L’histoire suggère que laisser la frustration liée à l’arbitrage dominer le récit peut entraîner une perte de sang-froid pendant les matches. Mourinho rappellera sans doute à son groupe que le moyen le plus efficace de lutter contre un arbitrage incohérent est de gagner les matches avec suffisamment de marge pour que les décisions litigieuses perdent de leur importance. Cependant, la position du club reste ferme, car il s’attend à ce que des incidents comparables soient évalués selon des critères comparables.
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Rotation de l’effectif au milieu de la controverse
Au milieu du feuilleton autour de l’arbitrage, le Real Madrid doit aussi composer avec un calendrier chargé et une liste de blessés qui s’allonge. L’équipe se rendra à Elche sans Eder Militao, Rodrygo Goes ni Ferland Mendy, ce qui obligera Mourinho à puiser dans la profondeur de son effectif. Des rotations défensives sont attendues, Dean Huijsen étant susceptible d’être associé à Ibrahima Konate dans l’axe de la défense.
Plus haut sur le terrain, les performances impressionnantes d’Arda Guler l’ont placé en bonne position pour débuter sur l’aile droite, tandis que Kylian Mbappe reste le point de référence de l’attaque. Mbappe a déjà marqué à six reprises en cinq apparitions en Liga cette saison, mais il cherche actuellement à mettre fin à une disette de sept mois sans but lors de matches de championnat à l’extérieur.
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