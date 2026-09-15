José Mourinho et les stars du Real Madrid FURIEUX alors qu’une polémique sur l’arbitrage éclate autour du « deux poids, deux mesures » de Barcelone

Le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place du classement de la Liga, après avoir décroché quatre victoires lors de ses cinq premiers matches. S’il reste au contact d’un FC Barcelone au parcours parfait, l’ambiance en interne est loin d’être à la fête. Selon des informations du journaliste de El Chiringuito TV Juanfe Sanz, une vague de colère a gagné le vestiaire et les bureaux du staff technique.

Le point de crispation précis à l’origine de ce ressentiment concerne une comparaison entre plusieurs incidents récents très médiatisés. Le média affirme que la direction madrilène pointe du doigt un penalty accordé à Lamine Yamal, de Barcelone, en le comparant à deux contacts physiques similaires impliquant des joueurs du Real Madrid qui, eux, n’ont pas été sanctionnés. Pour Mourinho et son staff, le problème ne réside pas nécessairement dans une seule mauvaise décision, mais plutôt dans l’absence d’un critère uniforme à l’échelle du championnat.



