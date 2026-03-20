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José Mourinho et David de Gea rendent hommage à l'ancien entraîneur de Manchester United, décédé tragiquement
L'hommage de Mourinho
Louro est décédé à l'âge de 67 ans ; selon certaines informations, l'ancien entraîneur des gardiens de but serait décédé des suites d'une longue maladie. Louro était l'un des plus fidèles collaborateurs de Mourinho, ayant occupé le poste d'entraîneur des gardiens tout au long de ses passages à Porto, Chelsea, au Real Madrid, à l'Inter Milan et à Manchester United. Vitor Baia, Petr Cech et Julio Cesar ont tous été élus meilleurs gardiens de but de l'UEFA alors qu'ils étaient sous la tutelle de l'entraîneur, et Mourinho a rendu un hommage sincère à l'un de ses amis les plus proches.
Mourinho a écrit sur Instagram : « Dans ma famille, tu es toujours vivant. Je t'entendrai encore dire avant chaque match : “Mon frère, tout va bien se passer.” »
De Gea a également écrit sur les réseaux sociaux : « Repose en paix. » Ce message était accompagné d’une photo des deux hommes ensemble et de deux emojis : des mains en prière et une colombe blanche.
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Les clubs de football présentent leurs condoléances
Le Real Madrid a annoncé la triste nouvelle du décès de Silvino Louro et a déclaré dans un communiqué : « Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances, son affection et sa sympathie à sa famille, à ses collègues, à ses clubs et à tous ses proches.
Au cours des trois saisons où il a fait partie du staff technique du Real Madrid sous la direction de José Mourinho, Silvino Louro a remporté 1 Liga, 1 Copa del Rey et 1 Supercopa de España. Silvino Louro est décédé à l'âge de 67 ans. Repose en paix. »
Manchester United s'est fait l'écho de ces sentiments en écrivant : « Nous sommes attristés d'apprendre le décès de notre ancien entraîneur des gardiens, Silvino Louro.
Nos pensées vont à la famille et aux amis de Silvino en ces moments difficiles. »
L'Inter Milan a déclaré : « Le FC Internazionale Milano tient à exprimer ses condoléances suite au décès de Silvino de Almeida Louro, membre de longue date du staff de José Mourinho et entraîneur des gardiens de l'équipe première de l'Inter de 2008 à 2010.
Après une carrière de 23 ans dans les cages, Silvino a commencé à travailler sous les ordres de Mourinho, restant à ses côtés de 2001 à 2018. À l’Inter, il a entraîné une cohorte de gardiens composée de Julio Cesar, Francesco Toldo et Paolo Orlandoni, qui occupe actuellement le même poste au sein de l’équipe technique de Cristian Chivu. Doté d’une forte personnalité et d’un grand charisme, il n’était pas rare de voir Silvino enfiler ses gants et participer directement aux entraînements à Appiano Gentile. Au cours de ses deux saisons au Club, sa contribution a été déterminante pour permettre aux Nerazzurri de remporter deux titres de champion, deux Supercoupes, une Coupe d’Italie et la Ligue des champions en 2010.
« Les pensées du Club vont à sa famille en ces moments difficiles. »
Chelsea « profondément attristé » par le décès de son ancien entraîneur
Chelsea a déclaré : « Tout le monde au Chelsea FC est profondément attristé par le décès de notre ancien entraîneur des gardiens, Silvino Louro. Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille et à ses amis en ces moments difficiles. »
John Terry a partagé une photo de Louro sur Instagram, accompagnée du commentaire : « Repose en paix, mon ami. Quel homme formidable. »
Louro a mené une longue carrière de gardien de but, évoluant notamment à Vitoria Setubal, Benfica et Porto, tout en totalisant 23 sélections avec le Portugal entre 1983 et 1997. Il a remporté quatre fois le titre de champion du Portugal, toutes ces victoires ayant été obtenues sous les couleurs de Benfica.
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Hommages du monde du football portugais
Le Benfica, son ancien club, a déclaré : « Le Sport Lisboa e Benfica exprime sa profonde tristesse suite au décès de Silvino.
« Ancien gardien de but du Club et de l’équipe nationale, il restera à jamais dans la mémoire des supporters du Benfica comme une figure marquante d’une génération qui a fait honneur à l’écusson qu’elle portait sur la poitrine.
Le Club adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille et à ses amis. »
Le FC Porto a déclaré : « Le FC Porto est en deuil suite au décès de Silvino Louro. En tant que joueur, il a remporté deux championnats et une Supertaça. En tant qu’entraîneur des gardiens, Silvino a décroché huit titres supplémentaires, dont une Ligue des champions et une Coupe de l’UEFA.
« Le FC Porto adresse ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Silvino. »
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