José Mourinho et David de Gea rendent hommage à l'ancien entraîneur de Manchester United, décédé tragiquement

Le Real Madrid a annoncé la triste nouvelle du décès de Silvino Louro et a déclaré dans un communiqué : « Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances, son affection et sa sympathie à sa famille, à ses collègues, à ses clubs et à tous ses proches.

Au cours des trois saisons où il a fait partie du staff technique du Real Madrid sous la direction de José Mourinho, Silvino Louro a remporté 1 Liga, 1 Copa del Rey et 1 Supercopa de España. Silvino Louro est décédé à l'âge de 67 ans. Repose en paix. »

Manchester United s'est fait l'écho de ces sentiments en écrivant : « Nous sommes attristés d'apprendre le décès de notre ancien entraîneur des gardiens, Silvino Louro.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Silvino en ces moments difficiles. »

L'Inter Milan a déclaré : « Le FC Internazionale Milano tient à exprimer ses condoléances suite au décès de Silvino de Almeida Louro, membre de longue date du staff de José Mourinho et entraîneur des gardiens de l'équipe première de l'Inter de 2008 à 2010.

Après une carrière de 23 ans dans les cages, Silvino a commencé à travailler sous les ordres de Mourinho, restant à ses côtés de 2001 à 2018. À l’Inter, il a entraîné une cohorte de gardiens composée de Julio Cesar, Francesco Toldo et Paolo Orlandoni, qui occupe actuellement le même poste au sein de l’équipe technique de Cristian Chivu. Doté d’une forte personnalité et d’un grand charisme, il n’était pas rare de voir Silvino enfiler ses gants et participer directement aux entraînements à Appiano Gentile. Au cours de ses deux saisons au Club, sa contribution a été déterminante pour permettre aux Nerazzurri de remporter deux titres de champion, deux Supercoupes, une Coupe d’Italie et la Ligue des champions en 2010.

« Les pensées du Club vont à sa famille en ces moments difficiles. »