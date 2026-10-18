Vinicius traverse une période agitée dans la capitale espagnole. L’ailier brésilien purge actuellement une suspension de quatre matches en Liga après avoir reçu un carton rouge direct face à Villarreal. Les tensions sont à nouveau montées en milieu de semaine lorsqu’il a été remplacé prématurément lors de la victoire renversante de Madrid contre la Roma (4-3).

Malgré son rôle décisif dans les sacres du Real Madrid en Ligue des champions en 2022 et 2024, le joueur de 26 ans connaît une baisse de forme notable. Cette méforme lui a valu les sifflets d’une partie du public du Bernabeu.

La dynamique au sein du Real Madrid a changé après l’arrivée retentissante de Kylian Mbappe en provenance du Paris Saint-Germain en 2024. Arsenal a été fortement associé à Vinicius durant l’été avant que l’attaquant ne signe une importante prolongation de contrat le liant à Madrid jusqu’en 2032.



