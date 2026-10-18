AFP
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Jose Mourinho estime que Vinicius Jr aurait dû QUITTER le Real Madrid pour un pays où il est « respecté », alors que son nom est associé à Arsenal
Remplacé, expulsé et sous pression
Vinicius traverse une période agitée dans la capitale espagnole. L’ailier brésilien purge actuellement une suspension de quatre matches en Liga après avoir reçu un carton rouge direct face à Villarreal. Les tensions sont à nouveau montées en milieu de semaine lorsqu’il a été remplacé prématurément lors de la victoire renversante de Madrid contre la Roma (4-3).
Malgré son rôle décisif dans les sacres du Real Madrid en Ligue des champions en 2022 et 2024, le joueur de 26 ans connaît une baisse de forme notable. Cette méforme lui a valu les sifflets d’une partie du public du Bernabeu.
La dynamique au sein du Real Madrid a changé après l’arrivée retentissante de Kylian Mbappe en provenance du Paris Saint-Germain en 2024. Arsenal a été fortement associé à Vinicius durant l’été avant que l’attaquant ne signe une importante prolongation de contrat le liant à Madrid jusqu’en 2032.
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« J’aurais forcé mon départ »
À l’approche du match de championnat du Real Madrid contre Séville, Mourinho s’est dit stupéfait par la résilience du Brésilien. L’entraîneur a affirmé qu’il n’aurait pas supporté de subir la même hostilité de la part des supporters.
« Si j’étais [Vinicius], à sa place, je ne serais probablement pas ici », a déclaré Mourinho aux journalistes. « L’été dernier, j’aurais forcé mon départ vers un championnat, un pays, des clubs et des stades où on le respecterait. »
Le technicien portugais a rapidement précisé que le profond attachement du joueur au club l’avait finalement retenu en Espagne.
« Quand il a signé ce contrat, il l’a fait parce que Madrid est chez lui et que le Real Madrid est chez lui », a ajouté Mourinho. « Ce que je disais, c’est que je doute d’en être capable, en tant que joueur ayant beaucoup d’options. Je doute d’avoir sa force psychologique pour tenir bon. »
Une soirée difficile à Rome
L’attention portée à Vinicius s’est intensifiée lors du choc de Ligue des champions contre la Roma. Mourinho a remplacé l’ailier dès la 59e minute, alors que le Real Madrid était mené 3-1, après sa perte de balle sur l’action qui a conduit au deuxième but de la Roma. Entré en jeu, Endrick a ensuite impulsé une remontée spectaculaire.
Vinicius a exprimé ouvertement sa frustration d’avoir été remplacé si tôt, mais n’a pas cédé face aux critiques. « Il est tout à fait naturel que je sois en colère quand je suis remplacé, parce que je veux toujours jouer chaque minute, être au meilleur de ma forme et aider l’équipe », a reconnu l’attaquant.
Il est également revenu sur son parcours depuis son arrivée au Real Madrid, sans se laisser atteindre par les critiques actuelles. « Quand j’avais 18 ans, beaucoup de gens se moquaient de moi en disant que je ne marquerais aucun but. Aujourd’hui, j’en ai inscrit plus de 100 avec ce maillot. Beaucoup ont douté de moi… La bonne forme reviendra, et les buts aussi ; j’en suis certain, je n’ai absolument aucun doute. »
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La revanche en Ligue des champions
Alors que sa suspension le prive toujours des compétitions nationales, Vinicius voudra faire taire ses détracteurs sur la scène européenne. Mourinho a déjà confirmé que le Brésilien retrouverait le onze de départ du Real Madrid pour son prochain match de Ligue des champions contre le RB Leipzig.
Avec Endrick qui réclame davantage de temps de jeu et Mbappe qui accapare l’attention, Vinicius doit vite retrouver son meilleur niveau pour faire retomber la pression grandissante et justifier l’importante prolongation de son contrat à long terme.
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