Après la victoire 3-1 du Benfica contre Estoril, qui clôturait la saison nationale, Mourinho s’est enfin exprimé sur son avenir. Bien qu’il ait mené les Aigles à une série d’invincibilité en championnat, cette troisième place a soulevé des questions quant à son maintien au poste, et le « Special One » n’a guère contribué à faire taire les rumeurs d’un transfert au Bernabéu. Tout en parlant avec affection de son effectif actuel, il a confirmé que des contacts officiels avec les Blancos étaient imminents.

« J’ai été heureux chaque jour à Benfica. Je l’ai dit aux joueurs ce soir, que vraiment, j’étais heureux avec eux chaque jour », a-t-il confié à Marca. Il a toutefois rapidement abordé le sujet sensible : « Je n’ai encore rien entendu de la part du Real Madrid, mais aucun d’entre nous n’est naïf, et des discussions ont lieu entre [mon agent] Jorge [Mendes], le président et la direction du club. Je m’entretiendrai personnellement avec le Real Madrid la semaine prochaine, et je prendrai ma décision à ce moment-là. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des discussions entre le Real Madrid et Jorge Mendes, pas avec moi. »