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José Mourinho estime à « 99 % » la probabilité de son retour sur le banc du Real Madrid et annonce qu’il s’entretiendra prochainement avec le club merengue, alors que la presse évoque déjà son come-back au Santiago Bernabéu
Mourinho s'exprime sur les rumeurs le liant au Real Madrid
Après la victoire 3-1 du Benfica contre Estoril, qui clôturait la saison nationale, Mourinho s’est enfin exprimé sur son avenir. Bien qu’il ait mené les Aigles à une série d’invincibilité en championnat, cette troisième place a soulevé des questions quant à son maintien au poste, et le « Special One » n’a guère contribué à faire taire les rumeurs d’un transfert au Bernabéu. Tout en parlant avec affection de son effectif actuel, il a confirmé que des contacts officiels avec les Blancos étaient imminents.
« J’ai été heureux chaque jour à Benfica. Je l’ai dit aux joueurs ce soir, que vraiment, j’étais heureux avec eux chaque jour », a-t-il confié à Marca. Il a toutefois rapidement abordé le sujet sensible : « Je n’ai encore rien entendu de la part du Real Madrid, mais aucun d’entre nous n’est naïf, et des discussions ont lieu entre [mon agent] Jorge [Mendes], le président et la direction du club. Je m’entretiendrai personnellement avec le Real Madrid la semaine prochaine, et je prendrai ma décision à ce moment-là. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des discussions entre le Real Madrid et Jorge Mendes, pas avec moi. »
- AFP
La prévision des 99 %
Séduit par l’idée d’un deuxième passage dans la capitale espagnole, José Mourinho a néanmoins réaffirmé que sa prolongation au Portugal restait une option crédible. Il a souligné la nouvelle offre de contrat, qualifiée de « très intéressante » par son agent, que lui a présentée le président du Benfica, Rui Costa, comme un facteur clé de sa réflexion. Le technicien portugais doit ainsi choisir entre sa loyauté envers le projet de l’Estádio da Luz et le prestige d’un retour à l’un des postes les plus emblématiques du football mondial.
« Il y a 99 % de chances que je reste au Benfica, car j’ai un contrat avec le Benfica et, en plus de ce contrat, j’ai reçu une offre de prolongation que je n’ai pas encore vue, mais mon agent m’a dit que c’était une excellente offre », a déclaré l’entraîneur portugais. Malgré cette prédiction, il a reconnu l’existence de discussions avancées : « Mon agent m’a informé qu’il pourrait y avoir une situation réelle et sérieuse avec le Real Madrid, je ne le nie pas. Mais pour l’instant, je n’ai signé aucun contrat avec le Real Madrid. »
Possibles coups de théâtre sur le marché des transferts et stratégies tactiques
Si ce transfert se concrétisait, des sources concordent pour affirmer que Mourinho aurait déjà commencé à planifier la refonte de l’effectif du Real Madrid. Selon l’une des rumeurs les plus surprenantes, il viserait un international anglais qui brille actuellement en Liga et évoluerait chez son ancien club, Manchester United. Déterminé, le technicien portugais préparerait une offre directe pour Marcus Rashford, risquant ainsi de contrarier les efforts du FC Barcelone, qui souhaite transformer le prêt de l’ailier en recrutement définitif.
Au-delà des effectifs, le technicien portugais a identifié plusieurs problèmes systémiques au Bernabéu qu’il se sent capable de résoudre. Il pointe notamment un manque d’autorité dans le vestiaire et une crise de condition physique qui a miné l’équipe. Il exigerait un engagement total et chercherait à revoir les politiques de préparation estivale et de rotation du club afin de réduire la fréquence des blessures musculaires qui ont handicapé l’équipe au cours des deux dernières saisons.
Les défis financiers de Florentino Pérez
Alors que Florentino Pérez se consacre pour l’instant aux élections internes du club, le retour de José Mourinho impliquerait des obligations financières considérables. La saison vient tout juste de s’achever, créant une fenêtre d’opportunité qui contraint le Real Madrid à agir rapidement s’il souhaite précipiter son départ. Mais arracher l’entraîneur à Lisbonne ne sera pas une mince affaire pour le géant espagnol.
Selon les dernières informations, le Real Madrid devrait indemniser le Benfica à hauteur de près de 7 millions d’euros pour libérer l’entraîneur. Ce montant a été fixé pour protéger les intérêts du club portugais. Alors que Mourinho doit rencontrer les dirigeants madrilènes dans les prochains jours, les supporters n’auront pas longtemps à patienter pour savoir si Pérez donne son feu vert à l’opération et offre au « Special One » un deuxième mandat sur le banc merengue.