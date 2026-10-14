Mourinho n’a jamais été du genre à fuir la controverse, et ses dernières déclarations ont fait l’effet d’une onde de choc dans le monde du football. S’exprimant avant un grand choc de Ligue des champions au Stadio Olimpico, le technicien portugais a pris un moment pour évoquer les différences entre la manière dont l’Italie et l’Espagne traitent les grands scandales de corruption. L’ancien entraîneur de l’Inter Milan et de la Roma a salué la façon dont les autorités italiennes ont mené l’enquête de 2006 sur les matches truqués, qui a bouleversé la Serie A.

« Je vais simplement vous dire une chose. Félicitations à l’Italie. Vous savez pourquoi ? Parce que c’est le seul pays où Calciopoli a vraiment été Calciopoli. Le seul. Parce que ce qui s’est passé en Espagne, tout le monde sait ce qui s’est passé, et pourtant, vous ne respirez toujours pas bien. Jusqu’à présent, rien ne s’est passé, rien ne s’est passé », a déclaré Mourinho à Amazon Prime, dans des propos rapportés par Football Italia.