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Jose Mourinho, entraîneur du Real Madrid, attaque violemment Barcelone au sujet de l’affaire Negreira et salue l’Italie pour le Calciopoli
Mourinho salue la justice italienne dans l’affaire Calciopoli
Mourinho n’a jamais été du genre à fuir la controverse, et ses dernières déclarations ont fait l’effet d’une onde de choc dans le monde du football. S’exprimant avant un grand choc de Ligue des champions au Stadio Olimpico, le technicien portugais a pris un moment pour évoquer les différences entre la manière dont l’Italie et l’Espagne traitent les grands scandales de corruption. L’ancien entraîneur de l’Inter Milan et de la Roma a salué la façon dont les autorités italiennes ont mené l’enquête de 2006 sur les matches truqués, qui a bouleversé la Serie A.
« Je vais simplement vous dire une chose. Félicitations à l’Italie. Vous savez pourquoi ? Parce que c’est le seul pays où Calciopoli a vraiment été Calciopoli. Le seul. Parce que ce qui s’est passé en Espagne, tout le monde sait ce qui s’est passé, et pourtant, vous ne respirez toujours pas bien. Jusqu’à présent, rien ne s’est passé, rien ne s’est passé », a déclaré Mourinho à Amazon Prime, dans des propos rapportés par Football Italia.
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L’affaire Negreira à la loupe
Les propos incisifs de Mourinho font directement référence à « l’affaire Negreira », un scandale qui plane sur Barcelone depuis plusieurs mois. Les accusations portent sur d’importants paiements effectués par le club catalan à une société détenue par Jose Maria Enriquez Negreira, vice-président du comité technique des arbitres espagnol entre 2001 et 2018. Si Barcelone a toujours nié fermement toute irrégularité, l’ampleur des sommes versées a suscité une vague de condamnations de la part de personnalités de clubs rivaux.
L’entraîneur du Real n’a pas mâché ses mots en évoquant la manière dont l’histoire jugera cette affaire si les autorités ne prennent aucune mesure significative. « Si rien ne se passe, il pourrait s’agir du plus grand scandale de corruption arbitrale de l’histoire du football mondial. Il n’y a rien d’autre à dire », a déclaré Mourinho.
Un retour chargé d’émotion au Stadio Olimpico
Si ses propos sur le football espagnol ont fait les gros titres, l’entretien avait pour toile de fond le retour chargé d’émotion de Mourinho à Rome. C’est la première fois qu’il remet les pieds au Stadio Olimpico depuis son départ de l’AS Rome, début 2024. Durant son passage dans la capitale, Mourinho est entré dans la légende du club en le menant au titre lors de la première édition de la Ligue Europa Conférence, puis en finale de la Ligue Europa un an plus tard.
L’actuel entraîneur de l’AS Rome, Gian Piero Gasperini, a reconnu le lien particulier qui unit les supporters à celui que l’on surnomme le « Special One ». « Nos supporters éprouvaient assurément de l’affection pour Mourinho, et il méritera donc tous les hommages qu’il recevra. Ce sont des choses que les gens ressentent et qu’on ne peut pas empêcher. En même temps, je suis convaincu qu’au coup d’envoi, toutes les émotions seront mises de côté et que les supporters soutiendront exclusivement la Roma », a déclaré Gasperini.
- AFP
La tension monte en Ligue des champions
Cette affaire se déroule dans le contexte de la phase de ligue de la Ligue des champions, où chaque point compte. L’UEFA a déjà confirmé suivre de près la situation en Espagne, après avoir reçu de Madrid un volume important de documents concernant l’enquête en cours sur les agissements du FC Barcelone. La décision de Mourinho de prendre la parole ajoute une dimension de guerre psychologique à une saison européenne déjà explosive.
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