Mené 3-1 face à l’équipe combative de Gian Piero Gasperini, Madrid semblait se diriger vers une défaite. Mais en sept minutes, une série de buts a complètement renversé la rencontre européenne.

Peu avant l’heure de jeu, Mourinho a puisé dans ses réserves en faisant entrer Endrick et Arda Guler, puis, plus tard, Carlos Espi et Bernardo Silva. Ces changements ont aussitôt redonné de l’élan au géant espagnol.

Endrick et Espi ont tous deux marqué pour effacer l’avantage de la Roma. L’ancien défenseur de la Roma Antonio Rudiger a ensuite parachevé cette spectaculaire remontée à la 90e minute, reprenant de la tête la deuxième passe décisive de Guler dans la soirée pour offrir les trois points à Madrid dans cette phase de ligue.



