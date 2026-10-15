AFP
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Jose Mourinho endosse la responsabilité du fiasco tactique du Real Madrid, avant que les remplaçants ne signent une spectaculaire remontée en sept minutes sur le terrain de la Roma
Les remplaçants entrés en fin de match font basculer la rencontre
Mené 3-1 face à l’équipe combative de Gian Piero Gasperini, Madrid semblait se diriger vers une défaite. Mais en sept minutes, une série de buts a complètement renversé la rencontre européenne.
Peu avant l’heure de jeu, Mourinho a puisé dans ses réserves en faisant entrer Endrick et Arda Guler, puis, plus tard, Carlos Espi et Bernardo Silva. Ces changements ont aussitôt redonné de l’élan au géant espagnol.
Endrick et Espi ont tous deux marqué pour effacer l’avantage de la Roma. L’ancien défenseur de la Roma Antonio Rudiger a ensuite parachevé cette spectaculaire remontée à la 90e minute, reprenant de la tête la deuxième passe décisive de Guler dans la soirée pour offrir les trois points à Madrid dans cette phase de ligue.
- Gribaudi/ImagePhoto
Mourinho assume la responsabilité
L’entraîneur de Madrid a assumé l’entière responsabilité du début de match catastrophique de son équipe, tout en saluant l’intensité de l’adversaire. Il a toutefois toujours été convaincu que la Roma finirait par baisser de rythme.
« La première mi-temps était la faute de l’entraîneur ; la seconde était celle des joueurs », a déclaré Mourinho aux journalistes. « Le football est un jeu stratégique qui dure 90 minutes. L’adversaire compte, et celui d’aujourd’hui était incroyablement fort. C’est une équipe redoutable. »
« Mais il est impossible de jouer avec une telle intensité, comme ils l’ont fait, pendant 90 minutes. J’ai effectué les changements que je jugeais nécessaires. Mais en première mi-temps, ils nous ont vraiment fait payer nos erreurs. »
Un accueil en héros à Rome
Au-delà du résultat spectaculaire, la soirée a été marquée par des retrouvailles émouvantes entre Mourinho et les supporters de la Roma. Le public du Stadio Olimpico a réservé une longue ovation à son ancien entraîneur, parti en janvier 2024. Les ultras ont déployé d’immenses banderoles célébrant son triomphe en Ligue Europa Conférence en 2022. Sur l’une d’elles, on pouvait lire : « Quiconque apporte la gloire à Rome, Rome l’honorera pour toujours. » Mourinho a ensuite reconnu que cet hommage l’avait laissé « sans voix ».
Le match a également été marqué par un bref moment de tension autour de Vinicius Jr. L’ailier brésilien a confié aux journalistes qu’il était en colère après son remplacement à la 59e minute, à la suite d’une erreur ayant conduit au deuxième but de la Roma.
« C’était difficile pour Vini, a expliqué Mourinho. Vini a perdu un ballon qu’il n’aurait pas dû perdre. Mais c’est comme ça. Moi aussi, je fais des erreurs. Il est naturel qu’il ne soit pas content. La frustration est normale. Mais après le match, il était très heureux de la victoire. »
- Getty Images Sport
Une dynamique favorable au Real Madrid
Ce succès arraché sur la scène européenne maintient le Real Madrid bien en course en Ligue des champions. Cette victoire témoigne de la remarquable profondeur de son effectif : le banc s’est montré décisif lorsque les titulaires ont flanché.
Mourinho va désormais se concentrer sur la gestion de son vestiaire riche en stars. Il sera crucial d’amener les joueurs clés à canaliser leur frustration de manière positive, alors que le Real Madrid devra faire face aux exigences incessantes de ses prochains calendriers national et européen.
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