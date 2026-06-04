La campagne de réélection de Florentino Pérez a diffusé une vidéo laissant entendre que José Mourinho pourrait revenir au Real Madrid. Le clip, qui met en scène l’actuel entraîneur du Benfica et reprend le slogan « MOUcha historia por hacer », a ravivé les spéculations sur l’avenir du technicien portugais au Santiago Bernabéu.

Sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2027, le technicien a aussitôt démenti, selon le journal Record, avoir enregistré la moindre séquence pour la campagne de Pérez, laissant entendre que le clip avait été généré grâce à l’intelligence artificielle.







