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José Mourinho donne son feu vert au Real Madrid dans une vidéo polémique diffusée à l’occasion de l’élection de Florentino Pérez, tout en assurant au Benfica, ulcéré, qu’il s’agit purement et simplement d’un « fake »
La campagne de Perez provoque une polémique impliquant Mourinho
La campagne de réélection de Florentino Pérez a diffusé une vidéo laissant entendre que José Mourinho pourrait revenir au Real Madrid. Le clip, qui met en scène l’actuel entraîneur du Benfica et reprend le slogan « MOUcha historia por hacer », a ravivé les spéculations sur l’avenir du technicien portugais au Santiago Bernabéu.
Sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2027, le technicien a aussitôt démenti, selon le journal Record, avoir enregistré la moindre séquence pour la campagne de Pérez, laissant entendre que le clip avait été généré grâce à l’intelligence artificielle.
- AFP
Perez soutient la nomination de Mourinho au poste d'entraîneur du Real Madrid
Pérez a réaffirmé son estime pour Mourinho, saluant les qualités du technicien portugais. « Mourinho est l’un des plus grands entraîneurs au monde et il a joué un rôle essentiel pour le Real Madrid pendant son passage parmi nous », a déclaré Pérez auDiario AS.
« C’est lui qui a mené l’équipe durant cette fameuse saison record en Liga. Il a élevé le niveau de compétitivité du groupe, posant les bases des succès qui ont suivi. Mourinho et [Ibrahima] Konaté sont mes premières recrues. »
La bataille électorale s’intensifie
Les élections du 7 juin se sont transformées en un duel acharné entre Florentino Pérez et son challenger Enrique Riquelme. Le président sortant a présenté ce scrutin comme un choix entre la stabilité de son leadership et un retour à ce qu’il considère comme une période moins fructueuse de l’histoire du club.
De son côté, Riquelme a pris ses distances avec l’hypothèse Mourinho et assure que son projet sportif empruntera une autre voie. Il a déclaré : « C’est un bon entraîneur, mais notre projet est différent ; il a de l’expérience dans les compétitions européennes. Nous ne l’apprécions pas, c’est un projet d’un tout autre genre que celui de Florentino Pérez. J’ai un autre entraîneur. »
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Les membres de Madrid s’apprêtent à se prononcer.
L'attention se tourne désormais vers l'élection présidentielle du 7 juin, lors de laquelle les membres du Real Madrid choisiront la vision qu'ils souhaitent pour l'avenir du club. Le résultat déterminera si Pérez pourra mener à bien ses projets concernant Mourinho et le renforcement de la défense.