Getty
Traduit par
José Mourinho dispose d’une liberté de manœuvre inédite sur le marché des transferts au Real Madrid : le « Special One » façonne un effectif taillé pour gagner immédiatement, et les noms d’Enzo Fernández et de Ruben Dias sont déjà évoqués
Le sommet de Santo Mauro rebat les cartes des rapports de force
Le mardi 9 juin, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, une réunion décisive s’est tenue à l’hôtel Santo Mauro de Madrid, marquant un nouveau départ pour les « Blancos ». José Mourinho s’est entretenu avec le directeur général José Ángel Sánchez, le responsable du recrutement Juni Calafat et le super-agent Jorge Mendes pour orchestrer une refonte estivale.
Contrairement à ses prédécesseurs, dont Carlo Ancelotti, dont les demandes de renforts étaient souvent ignorées, le « Special One » est désormais le principal architecte de la politique de recrutement du club, selon des sources d’ESPN.
Les chiffres confirment cette tendance : en 2025, l’âge moyen des recrues madrilènes était de 21 ans ; cet été, avec les arrivées de Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, bientôt suivies de celle de Denzel Dumfries, il a bondi à près de 29 ans.
Mourinho ne bâtit pas une équipe pour l’avenir ; il veut gagner dès maintenant et privilégie les vétérans confirmés aux jeunes talents encore à prouver.
- Getty Images Sport
Cucurella et Silva mènent la charge en matière d’expérience
L’arrivée express de Cucurella en provenance de Chelsea, pour 55 millions d’euros, illustre l’influence grandissante de Mourinho. Le défenseur aurait été bluffé par la connaissance très précise que le technicien portugais avait de ses performances passées en Ligue des champions.
La course à Bernardo Silva s’est avérée tout aussi décisive. Sur le point de quitter Manchester City en tant que joueur libre, Silva était courtisé par l’Atlético de Madrid et Barcelone. Cependant, Mourinho a insisté pour que l’international portugais soit considéré comme une priorité absolue.
Sous l’impulsion de l’entraîneur, le club madrilène a rapidement conclu un contrat de deux ans avec le joueur de 31 ans. Silva, vainqueur à plusieurs reprises, apporte à un milieu de terrain, selon Mourinho, « en quête de leadership, de travail incessant et d’un esprit de compétition farouche ».
Les autres cibles potentielles de Mourinho
Face aux blessures à répétition d’Eder Militao et aux 33 ans approchant d’Antonio Rüdiger, José Mourinho a fait de la solidité défensive une priorité. Ibrahima Konaté est arrivé libre en provenance de Liverpool, et Denzel Dumfries doit débarquer de l’Inter Milan pour 20 millions d’euros afin de pallier le départ de Dani Carvajal.
Les dépenses ne s’arrêteront pas là : le Real Madrid cherche toujours un milieu de terrain d’élite et un défenseur central de haut niveau. Enzo Fernández, actuellement à Chelsea et qui a souvent exprimé son envie de jouer dans la capitale espagnole, figure en tête de liste.
Par ailleurs, Ruben Dias, de Manchester City, est cité comme un pilier défensif potentiel. Mateus Fernandes (West Ham) et la jeune sensation lilloise Ayyoub Bouaddi sont également suivis de près alors que Mourinho cherche à peaufiner son milieu de terrain.
- Getty Images
Gérer les départs et le cas Vinicius Junior
Une philosophie axée sur la « victoire immédiate » implique inévitablement que certains joueurs de l’effectif actuel se verront montrer la porte. Afin de faire de la place aux nouvelles recrues, le club envisagerait de résilier le contrat de Dani Ceballos un an avant terme. Plus incertaine encore, l’attaque : Florentino Pérez aurait même étudié un recrutement à 150 millions d’euros pour Julián Álvarez. Mais la principale source d’interrogation au Bernabéu reste l’avenir de Vinicius Junior, dont le contrat expire en 2027.
Selon ESPN, la star brésilienne souhaite rester, mais les discussions sont gelées jusqu’à la fin de la Coupe du monde. Le Real se trouve donc à la croisée des chemins : accepter des exigences salariales colossales ou envisager une vente lucrative cet été pour éviter de le perdre gratuitement plus tard.
Dans un club où l’on attend traditionnellement des entraîneurs qu’ils travaillent avec les moyens mis à leur disposition, l’avis de Mourinho aura un poids sans précédent pour décider si l’ailier restera le visage du projet.