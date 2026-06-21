Le mardi 9 juin, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, une réunion décisive s’est tenue à l’hôtel Santo Mauro de Madrid, marquant un nouveau départ pour les « Blancos ». José Mourinho s’est entretenu avec le directeur général José Ángel Sánchez, le responsable du recrutement Juni Calafat et le super-agent Jorge Mendes pour orchestrer une refonte estivale.

Contrairement à ses prédécesseurs, dont Carlo Ancelotti, dont les demandes de renforts étaient souvent ignorées, le « Special One » est désormais le principal architecte de la politique de recrutement du club, selon des sources d’ESPN.

Les chiffres confirment cette tendance : en 2025, l’âge moyen des recrues madrilènes était de 21 ans ; cet été, avec les arrivées de Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, bientôt suivies de celle de Denzel Dumfries, il a bondi à près de 29 ans.

Mourinho ne bâtit pas une équipe pour l’avenir ; il veut gagner dès maintenant et privilégie les vétérans confirmés aux jeunes talents encore à prouver.



