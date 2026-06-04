José Mourinho dénonce des atteintes à la liberté d’expression : le futur entraîneur du Real Madrid poursuit la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de son passage tumultueux à Fenerbahçe

José Mourinho, qui se surnomme lui-même « The Special One », n’en est pas à sa première polémique sur les terrains de football. Toutefois, sa dernière démarche judiciaire transporte désormais le contentieux bien au-delà des lignes de touche. Après avoir quitté le club de Fenerbahce en août 2025, l’entraîneur portugais a officiellement saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg pour contester les sanctions disciplinaires prononcées par la Fédération turque de football (TFF).

Cette procédure fait suite à la suspension d’un match et à l’amende infligée par la TFF après ses critiques du VAR et des instances turques, suite à la victoire de Fener contre Trabzonspor en novembre 2024. Son appel ayant été rejeté, le technicien de 63 ans a décidé de porter l’affaire devant la juridiction européenne, comme le rapporte NTV.