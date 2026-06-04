Getty Images
Traduit par
José Mourinho dénonce des atteintes à la liberté d’expression : le futur entraîneur du Real Madrid poursuit la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de son passage tumultueux à Fenerbahçe
Mourinho vise le TFF à Strasbourg
José Mourinho, qui se surnomme lui-même « The Special One », n’en est pas à sa première polémique sur les terrains de football. Toutefois, sa dernière démarche judiciaire transporte désormais le contentieux bien au-delà des lignes de touche. Après avoir quitté le club de Fenerbahce en août 2025, l’entraîneur portugais a officiellement saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg pour contester les sanctions disciplinaires prononcées par la Fédération turque de football (TFF).
Cette procédure fait suite à la suspension d’un match et à l’amende infligée par la TFF après ses critiques du VAR et des instances turques, suite à la victoire de Fener contre Trabzonspor en novembre 2024. Son appel ayant été rejeté, le technicien de 63 ans a décidé de porter l’affaire devant la juridiction européenne, comme le rapporte NTV.
- Getty
Des violations présumées de la liberté d’expression ont été signalées.
Dans son recours devant la Cour, José Mourinho exprime de vives inquiétudes au sujet de la transparence et de l’impartialité de la justice sportive turque. Le technicien portugais affirme que « les instances dirigeantes du football en Turquie ne sont pas indépendantes » et que son droit à la « liberté d’expression a été bafoué », en réaction à ses critiques du niveau d’arbitrage en Super Lig.
Déjà critique envers le milieu du football turc, le technicien portugais dénonce des problèmes systémiques et affirme que les procédures disciplinaires de la TFF ne protègent pas suffisamment les droits fondamentaux des acteurs du jeu.
Les droits à un procès équitable passés au crible
Au-delà de la liberté d’expression, l’actuel entraîneur du Benfica – toujours favori de Florentino Pérez en cas de retour à la présidence du Real Madrid – affirme qu’on lui a systématiquement refusé un procès équitable. Il souligne qu’aucune décision motivée ne lui a été notifiée, ce qui lui a interdit de présenter une défense légitime.
Son recours judiciaire affirme que « le droit à un procès équitable a été bafoué », puisque la justification motivée de la sanction ne lui a jamais été transmise. Pour son équipe juridique, cette faille procédurale viole les protocoles européens relatifs aux droits de l’homme que la Turquie est tenue de respecter en vertu des traités.
- AFP
Les critiques cinglantes de Mourinho au cœur de la polémique
La CEDH a examiné la requête et demandé officiellement à l’État turc de présenter ses observations. C’est une étape importante, car la Cour n’accepte qu’une infime partie des dossiers répondant à ses critères stricts en matière de violations des droits de l’homme. La Fédération turque de football (TFF) et le ministère turc de la Justice disposent désormais d’un délai maximal de six mois pour soumettre leur position officielle et leurs observations à la Cour.
En 2024, le technicien portugais avait vivement critiqué les standards d’arbitrage, affirmant sans détour que l’arbitre vidéo était « l’homme du match » tout en qualifiant l’arbitre de terrain de « simple gamin ». Il a également soutenu que son équipe affrontait un véritable « système » plutôt que des adversaires sur le terrain, reconnaissant qu’il n’aurait pas accepté le poste à Fenerbaçhe s’il avait connu la réalité de l’environnement du championnat avant son arrivée.
Parallèlement, alors que la saison se poursuit, Mourinho devrait être officialisé comme nouveau entraîneur du Real Madrid dans les prochaines semaines, malgré une nouvelle polémique déclenchée après l’utilisation de son image par le président Florentino Pérez dans une vidéo de campagne pour sa réélection.