L’entraîneur a démenti les rumeurs de transfert et détaillé le fonctionnement des transferts dans le football, tout en laissant la porte ouverte à un départ cet été. « Je tiens à préciser que, dans le football, un joueur n’a pas intérêt à partir ou à rester. Quand un projet se dessine, ce sont les clubs qui ont un intérêt et qui lancent – ou non – les démarches pour recruter les joueurs qu’ils ciblent », a-t-il expliqué. « Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid, je n’en ai pas eu, et je n’en aurai pas non plus avant le dernier match du championnat contre Estoril. Ensuite, il y aura une fenêtre d’une semaine pendant laquelle j’aurai la liberté de parler à qui je pense devoir parler. »