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José Mourinho dément avoir eu des contacts avec Florentino Pérez au sujet d’un retour au Real Madrid, tout en refusant de confirmer son départ de Benfica
Le Real Madrid traverse une période difficile sous la direction d'Arbeloa.
Nommé entraîneur du Real Madrid en janvier pour succéder à Xabi Alonso, Arbeloa n’a pas inversé la tendance. Les Merengues ont été éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et pourraient, pour la deuxième saison consécutive, rester bredouilles en termes de trophée majeur. En Liga, ils pointent à 11 points du leader barcelonais à seulement quatre journées de la fin.
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Mourinho réagit aux rumeurs
Alors que les rumeurs s’intensifient selon lesquelles José Mourinho aurait présenté une liste de dix exigences à Florentino Pérez en vue d’un retour à Madrid, l’entraîneur du Benfica s’est adressé aux médias dimanche pour clarifier sa position. Il a déclaré aux journalistes : « Je ne sais pas de quoi vous parlez concernant mes exigences envers le Real Madrid ; par conséquent, je ne peux même pas répondre à votre question. » Souhaitant mettre un terme aux rumeurs de transfert, il a ajouté : « Mais toutes ces histoires qui ont circulé – exigences, réunions – ne sont que des spéculations. »
La « fenêtre d’opportunité d’une semaine »
L’entraîneur a démenti les rumeurs de transfert et détaillé le fonctionnement des transferts dans le football, tout en laissant la porte ouverte à un départ cet été. « Je tiens à préciser que, dans le football, un joueur n’a pas intérêt à partir ou à rester. Quand un projet se dessine, ce sont les clubs qui ont un intérêt et qui lancent – ou non – les démarches pour recruter les joueurs qu’ils ciblent », a-t-il expliqué. « Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid, je n’en ai pas eu, et je n’en aurai pas non plus avant le dernier match du championnat contre Estoril. Ensuite, il y aura une fenêtre d’une semaine pendant laquelle j’aurai la liberté de parler à qui je pense devoir parler. »
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Et maintenant ?
Dès la fin de la saison de Benfica, Mourinho ouvrira sa fenêtre de négociation d’une semaine. Le monde du football observera avec attention pour voir si Pérez parvient enfin à ramener le « Special One » en Espagne. Pour l’instant, toutefois, le Real Madrid reste concentré sur son Clásico contre Barcelone au Camp Nou dimanche soir, un match qu’il doit gagner pour priver son grand rival du titre.