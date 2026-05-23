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José Mourinho demande au Real Madrid de recruter un milieu de terrain pour 50 millions d'euros et pourrait nommer Toni Kroos comme assistant
« Le Special One » aurait coché le nom de Hjulmand pour remodeler son milieu de terrain.
Mourinho n’a pas perdu de temps pour établir ses priorités lors de son retour dans la capitale espagnole. En tête de sa liste : le milieu international danois Hjulmand. Selon COPE, le technicien portugais a demandé au Real Madrid de lancer l’opération pour recruter la star du Sporting CP. Le club lisboète réclamerait environ 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling) pour son capitaine, auteur d’une saison remarquée en Primeira Liga.
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Le président du Sporting n'est « pas surpris » par l'intérêt du Real Madrid.
Interrogé au sujet des rumeurs envoyant Hjulmand au Bernabéu, l’entraîneur du Sporting, Rui Borges, n’a pas caché son peu d’étonnement face à l’intérêt manifesté par l’un des plus grands clubs mondiaux. « L’intérêt du Real Madrid pour Hjulmand ? Je le trouve tout à fait naturel, compte tenu de ses qualités et des excellentes saisons qu’il a réalisées au Sporting. Ses atouts sont évidents pour tout le monde. Cela ne m’étonne pas du tout que le Real Madrid, ou tout autre club, le courtise : c’est le signe que le travail a porté ses fruits. En tant que dirigeant, cela me rend heureux », a déclaré Borges lors d’une récente interview accordée à Sport TV.
Un rôle surprenant pour Toni Kroos au sein d'un staff remanié
Outre le renforcement de l’effectif, Mourinho cherche à restructurer le staff technique et la dynamique interne du club. Ayant déjà travaillé avec Aitor Karanka comme adjoint durant son premier mandat, l’entraîneur de 63 ans souhaite désormais s’appuyer sur un ancien joueur emblématique. L’ancien milieu de terrain légendaire du Real Madrid, Toni Kroos, se positionne désormais comme candidat crédible pour intégrer l’encadrement, José Mourinho voyant en l’Allemand le lien idéal entre le vestiaire et le conseil d’administration.
- AFP
Arbeloa quitte ses fonctions, tandis que Pérez mise sur Mourinho.
La voie est désormais libre pour le retour de Mourinho, grâce à Arbeloa, qui a officiellement annoncé qu’il quitterait ses fonctions à l’issue du dernier match de la saison. Arbeloa avait pris les rênes en janvier, mais il a peiné à redresser la barre, le club ayant finalement échoué tant en championnat qu’en compétitions européennes. Malgré ces résultats décevants, l’ancien défenseur a exprimé sa profonde gratitude pour le temps passé à la tête de l’équipe première, déclarant : « Je quitte Madrid avec une immense gratitude envers mes joueurs. Ils m’ont rendu meilleur, m’ont permis de profiter de chaque jour, m’ont tant appris et ont fait de moi un entraîneur plus complet aujourd’hui que je ne l’étais le 12 ou le 13 janvier. »
Son retour est présenté comme un pari personnel de Florentino Pérez, déterminé à redonner au Real Madrid sa splendeur passée après deux exercices sans trophée. Ce changement intervient alors que le club pourrait connaître d’autres bouleversements, avec une possible élection présidentielle à l’horizon. Pérez devra affronter la concurrence d’Enrique Riquelme, ce qui rend le succès de cette nouvelle ère sous Mourinho encore plus crucial pour le président sortant. Le décor est désormais planté pour un remaniement majeur, Hjulmand pouvant devenir la première pièce du puzzle dans ce qui s’annonce comme un été dramatique au Bernabéu.