Getty Images
Traduit par
José Mourinho demande au Real Madrid de recruter un milieu de terrain pour 43 millions de livres sterling et pourrait nommer Toni Kroos comme assistant
« Le Special One » mise sur Hjulmand pour remodeler son milieu de terrain.
Mourinho n’a pas perdu de temps pour établir ses priorités lors de son retour dans la capitale espagnole. En tête de sa short-list : le milieu international danois Hjulmand. Selon COPE, le technicien portugais a déjà sollicité la direction du Real Madrid pour valider le transfert de la star du Sporting CP. Le club lisboète réclamerait environ 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling) pour son capitaine, auteur d’une saison remarquée en Primeira Liga.
- Getty Images Sport
Le patron du Sporting « n'est pas surpris » par l'intérêt de Madrid
Interrogé au sujet des rumeurs envoyant Hjulmand au Bernabéu, l’entraîneur du Sporting, Rui Borges, n’a pas caché son peu d’étonnement face à l’intérêt d’un des plus grands clubs mondiaux. « L’intérêt du Real Madrid pour Hjulmand ? Je le trouve tout à fait naturel, au regard de ses qualités et des excellentes saisons qu’il a réalisées au Sporting. Ses atouts sont évidents pour tout le monde. Cela ne m’étonne pas du tout que le Real Madrid, ou tout autre club, s’intéresse à lui ou le cite : c’est le signe que le travail a porté ses fruits. En tant que dirigeant, cela me rend heureux », a déclaré Borges lors d’une récente interview accordée à Sport TV.
Un rôle surprenant pour Toni Kroos au sein d'un staff remanié
Outre le renforcement de l’effectif, Mourinho cherche à restructurer le staff technique et la dynamique interne du club. Ayant déjà travaillé avec Aitor Karanka comme adjoint durant son premier mandat, l’entraîneur de 63 ans souhaite désormais s’appuyer sur un ancien joueur emblématique. L’ancien milieu de terrain légendaire du Real Madrid, Toni Kroos, se positionne désormais comme candidat crédible pour intégrer l’encadrement, José Mourinho voyant en l’Allemand le lien idéal entre le vestiaire et le conseil d’administration.
- Getty Images
Arbeloa quitte ses fonctions, tandis que Pérez mise sur Mourinho.
La voie est désormais libre pour le retour de Mourinho, grâce à Arbeloa, qui a officiellement annoncé qu'il quitterait ses fonctions à l'issue du dernier match de la saison. Arbeloa avait pris les rênes en janvier, mais n'a pas réussi à redresser la barre, le club ayant finalement échoué tant en championnat qu'en compétitions européennes. Malgré ces résultats décevants, l’ancien défenseur a exprimé sa profonde gratitude pour le temps passé à la tête de l’équipe première, déclarant : « Je quitte Madrid avec une immense gratitude envers mes joueurs. Ils m’ont rendu meilleur, m’ont permis de profiter de chaque jour, m’ont tant appris et ont fait de moi un meilleur entraîneur aujourd’hui que je ne l’étais le 12 ou le 13 janvier. »
Son retour est présenté comme un pari personnel de Florentino Pérez, déterminé à redonner au Real Madrid sa gloire passée après deux exercices sans trophée. Ce changement intervient alors que le club pourrait connaître des bouleversements institutionnels, avec des rumeurs d’élection présidentielle à l’horizon. Pérez devra affronter la concurrence d’Enrique Riquelme, ce qui rend le succès de cette nouvelle ère sous Mourinho encore plus crucial pour le président sortant. Le décor est désormais planté pour un remaniement majeur, Hjulmand pouvant devenir la première pièce du puzzle dans ce qui s’annonce comme un été dramatique au Bernabéu.