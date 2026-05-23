José Mourinho demande au Real Madrid de recruter un milieu de terrain pour 43 millions de livres sterling et pourrait nommer Toni Kroos comme assistant

La voie est désormais libre pour le retour de Mourinho, grâce à Arbeloa, qui a officiellement annoncé qu'il quitterait ses fonctions à l'issue du dernier match de la saison. Arbeloa avait pris les rênes en janvier, mais n'a pas réussi à redresser la barre, le club ayant finalement échoué tant en championnat qu'en compétitions européennes. Malgré ces résultats décevants, l’ancien défenseur a exprimé sa profonde gratitude pour le temps passé à la tête de l’équipe première, déclarant : « Je quitte Madrid avec une immense gratitude envers mes joueurs. Ils m’ont rendu meilleur, m’ont permis de profiter de chaque jour, m’ont tant appris et ont fait de moi un meilleur entraîneur aujourd’hui que je ne l’étais le 12 ou le 13 janvier. »

Son retour est présenté comme un pari personnel de Florentino Pérez, déterminé à redonner au Real Madrid sa gloire passée après deux exercices sans trophée. Ce changement intervient alors que le club pourrait connaître des bouleversements institutionnels, avec des rumeurs d’élection présidentielle à l’horizon. Pérez devra affronter la concurrence d’Enrique Riquelme, ce qui rend le succès de cette nouvelle ère sous Mourinho encore plus crucial pour le président sortant. Le décor est désormais planté pour un remaniement majeur, Hjulmand pouvant devenir la première pièce du puzzle dans ce qui s’annonce comme un été dramatique au Bernabéu.