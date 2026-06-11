Hansi Flick s’était félicité de la nomination d’Alonso au poste d’entraîneur du Real Madrid l’été dernier, tout en pressentant que ce choix pourrait profiter au détriment du FC Barcelone. Alors qu’il dirigeait encore la sélection allemande, Flick avait échangé avec l’ex-coach du Bayer Leverkusen et avait été frappé par la modernité de sa vision du jeu.

L’arrivée d’Alonso laissait présager un changement d’approche tant attendu au Bernabéu : sous l’influence de José Ángel Sánchez, Pérez semblait enfin prêt à adopter un style de jeu plus moderne, fondé sur le collectif plutôt que sur les individualités.

Pourtant, le président n’a jamais été totalement convaincu, même après le départ encourageant des Merengues, couronné par une victoire 2-1 lors du premier Clásico, qui leur avait permis de prendre cinq points d’avance sur le Barça en tête du classement.

Dès que les résultats se sont dégradés, Florentino Pérez s’est retrouvé face à un dilemme : soutenir un entraîneur exigeant qui bâtissait un projet ambitieux ou calmer une poignée de superstars menées par Vinicius Jr. Le président a tranché : le projet Alonso a été abandonné au bout de seulement six mois.

Depuis, la réputation d’Alonso a été en grande partie rétablie par le chaos qui paralyse aujourd’hui le Real, tandis que celle de Pérez est en lambeaux. Dans un geste désespéré, le président s’est tourné vers José Mourinho pour tenter de redresser la barre, exactement comme en 2010.

Le Barça se méfiera certes de Mourinho, vainqueur d’une Copa del Rey et d’un titre de Liga lors de son premier passage au Real, mais il est peu probable que son retour soit perçu comme une menace majeure. Si Flick a remporté deux championnats consécutifs avec un effectif jeune et soudé, le technicien allemand affrontera cette saison un vestiaire madrilène déjà fracturé par l’arrivée d’un entraîneur au caractère bien trempé.

De fait, la « bande de frères » issue de La Masia pourrait bien faire mordre la poussière aux mercenaires madrilènes dès la saison prochaine.