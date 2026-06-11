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Mark Doyle

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José Mourinho de retour au Real Madrid : qui profite et qui souffre de la décision controversée de Florentino Pérez de ramener « The Special One » au Bernabéu ?

Winners & losers
Real Madrid
J. Mourinho
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Vinicius Junior
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C’est officiel : après avoir maintes fois évoqué un retour de José Mourinho au Bernabéu, Florentino Pérez a concrétisé son projet. Jeudi, le Real Madrid a annoncé avoir conclu un contrat de trois ans avec l’entraîneur portugais, qui effectue ainsi son deuxième mandat sur le banc merengue, treize ans après un premier passage terminé dans la discorde.

La reconduction de José Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid ne constituait pas une surprise. Dès avril, Florentino Pérez avait placé le technicien portugais en tête de sa short-list pour succéder à Álvaro Arbeloa, lui-même arrivé en janvier après le limogeage express de Xabi Alonso. Malgré tout, le timing interpelle.

Le club merengue traverse pourtant une crise profonde : un président fraîchement réélu et déjà belliqueux, des joueurs hospitalisés par leurs propres coéquipiers, et des millions de supporters réclamant la vente des attaquants stars. Dans ce contexte, nommer Mourinho équivaut à jeter de l’essence sur un feu de poubelle.

Qui sont donc les grands gagnants et les grands perdants de cette décision à la fois surprenante et prévisible ? GOAL vous explique tout.

  • FBL-EUR-C1-REAL-MADRIDAFP

    Vainqueur : José Mourinho

    Figure emblématique et ô combien sûre d’elle-même du football mondial, José Mourinho retrouvera sans doute avec plaisir le banc d’un grand club. Pourtant, l’entraîneur portugais n’est plus tout à fait le « Special One » d’antan.

    Si Benfica tenait à conserver un entraîneur qu’il n’avait réengagé qu’en septembre dernier, ses quatre employeurs précédents – Fenerbaçhe, la Roma, Tottenham et Manchester United – se sont tous montrés soulagés de le voir partir.

    Lorsqu’il était arrivé à Madrid en 2010, après un triplé historique avec l’Inter et des succès marquants à Chelsea et Porto, de nombreux observateurs neutres le considéraient comme le meilleur entraîneur du monde. Aujourd’hui, son dernier titre de champion remonte à 2015 et sa seule coupe conquise ces neuf dernières années reste la Ligue Europa Conférence.

    Alors qu’il remet régulièrement en question les compétences de jeunes entraîneurs promus dans des clubs de premier plan, il n’a, depuis dix ans, rien accompli qui justifie un tel retour. Il devrait donc beaucoup à Florentino Pérez de lui offrir l’occasion de prouver qu’il possède encore les qualités nécessaires pour réussir au plus haut niveau.

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  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    LE PERDANT : Florentino Pérez

    Pérez a de nouveau trouvé l’homme de la situation ! Le président du Real Madrid est convaincu qu’il faut une personnalité très spécifique pour diriger le club merengue, et il a sans doute raison. Zinédine Zidane et Carlo Ancelotti, issus du même moule, incarnent ce profil : deux hommes calmes et posés dont la carrière de joueur légendaire impose le respect. Ils excellent donc pour canaliser les émotions dans un vestiaire d’égos surdimensionnés, évoluant dans un environnement souvent considéré comme le plus stressant du football mondial.

    Le problème, c’est que Mourinho ne ressemble ni à Zidane ni à Ancelotti. Il ne désamorce pas les tensions : il lâche des « bombes de vérité » partout où il passe, sans se soucier des dégâts collatéraux. Autrefois considéré comme un maître de la motivation, ses méthodes ont perdu de leur efficacité. Pire, elles n’ont jamais vraiment fonctionné à Madrid.

    S’il a réussi à briser l’hégémonie du FC Barcelone lors de son premier passage sur le banc madrilène, son mandat, émaillé de turbulences insoutenables, s’est achevé prématurément : il a perdu le soutien de plusieurs cadres, dont les icônes Sergio Ramos et Iker Casillas. Ce dernier s’est d’ailleurs opposé à son retour, en vain.

    Pérez est convaincu que Mourinho reste l’homme de la situation et a, en quelque sorte, mis sa présidence en jeu. Mais ce pari a peu de chances de rapporter gros ; il risque même de se retourner gravement contre lui.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vainqueur : Barcelone

    Hansi Flick s’était félicité de la nomination d’Alonso au poste d’entraîneur du Real Madrid l’été dernier, tout en pressentant que ce choix pourrait profiter au détriment du FC Barcelone. Alors qu’il dirigeait encore la sélection allemande, Flick avait échangé avec l’ex-coach du Bayer Leverkusen et avait été frappé par la modernité de sa vision du jeu.

    L’arrivée d’Alonso laissait présager un changement d’approche tant attendu au Bernabéu : sous l’influence de José Ángel Sánchez, Pérez semblait enfin prêt à adopter un style de jeu plus moderne, fondé sur le collectif plutôt que sur les individualités.

    Pourtant, le président n’a jamais été totalement convaincu, même après le départ encourageant des Merengues, couronné par une victoire 2-1 lors du premier Clásico, qui leur avait permis de prendre cinq points d’avance sur le Barça en tête du classement.

    Dès que les résultats se sont dégradés, Florentino Pérez s’est retrouvé face à un dilemme : soutenir un entraîneur exigeant qui bâtissait un projet ambitieux ou calmer une poignée de superstars menées par Vinicius Jr. Le président a tranché : le projet Alonso a été abandonné au bout de seulement six mois.

    Depuis, la réputation d’Alonso a été en grande partie rétablie par le chaos qui paralyse aujourd’hui le Real, tandis que celle de Pérez est en lambeaux. Dans un geste désespéré, le président s’est tourné vers José Mourinho pour tenter de redresser la barre, exactement comme en 2010.

    Le Barça se méfiera certes de Mourinho, vainqueur d’une Copa del Rey et d’un titre de Liga lors de son premier passage au Real, mais il est peu probable que son retour soit perçu comme une menace majeure. Si Flick a remporté deux championnats consécutifs avec un effectif jeune et soudé, le technicien allemand affrontera cette saison un vestiaire madrilène déjà fracturé par l’arrivée d’un entraîneur au caractère bien trempé.

    De fait, la « bande de frères » issue de La Masia pourrait bien faire mordre la poussière aux mercenaires madrilènes dès la saison prochaine.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Perdant : Vinicius Jr

    Si Vinicius nourrit déjà une certaine animosité envers Alonso, comment pourrait-il entretenir une relation professionnelle sereine avec l’homme qu’il considère sans doute comme responsable des incidents survenus au stade da Luz en février ?

    Rappelons que Mourinho a accusé Vinicius d’être à l’origine des incidents survenus en février dernier à l’Estadio da Luz : l’ailier avait alors été la cible d’insultes de la part des supporters locaux et de Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, après avoir ouvert le score lors du match aller des barrages de la Ligue des champions.

    Prestianni, qui s’était lâchement couvert la bouche avec son maillot pour empêcher quiconque de voir exactement ce qu’il disait, a ensuite été suspendu pour « comportement homophobe » envers Vinicius. Cependant, l’Argentin a échappé de manière controversée à toute sanction pour avoir prétendument tenu des propos racistes à l’encontre de l’international brésilien – une accusation que Prestianni a toujours niée, même lorsqu’il s’est entretenu avec Mourinho après le match.

    Le point de vue de Mourinho sur l’incident a, sans surprise, suscité l’indignation générale. Interrogé par Amazon Prime, il avait déclaré : « J’ai dit [à Vinicius] : quand tu marques un but comme ça, tu fêtes et tu rentres… Il y a un problème parce que ça arrive dans tous les stades. Là où Vinicius joue, il se passe toujours quelque chose. »

    Une sortie stupéfiante qui a choqué les observateurs et qui, selon de nombreux commentateurs, dédouanait les coupables au lieu d’isoler le problème. Reste à savoir si l’arrivée de Mourinho aura un impact sur les négociations contractuelles, déjà laborieuses, entre le Real Madrid et Vinicius, libre de tout contrat l’an prochain et régulièrement associé à un départ vers un autre cador européen.

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Les véritables titulaires des droits

    Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, Mourinho se révèle impossible à ignorer. Peut-être n’est-il plus un pionnier sur le plan tactique, mais dès qu’il s’agit de provoquer, le technicien portugais évolue toujours dans une catégorie à part.

    Maître ès communication, il manie les médias avec une dextérité inégalée : chaque conférence de presse est une tribune où il sert, à la pelle, des punchlines taillées pour les Unes. Tour à tour caustique, drôle ou provocateur, il capte tous les micros et polarise l’audience.

    En somme, Mourinho assure le spectacle. Du coup, son retour au Real devrait réjouir les détenteurs des droits de la Liga, de la Ligue des champions et de la Copa del Rey, car personne ne reste indifférent face à celui qui se surnomme lui-même « The Special One ». Chaque semaine, les amateurs de foot du monde entier seront donc devant leur écran pour célébrer ses victoires… ou savourer ses défaites.

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    Le football espagnol est désigné comme le grand perdant.

    Après avoir porté un coup de poing à l’œil de l’adjoint du FC Barcelone, Tito Vilanova, à l’issue d’un énième Clásico houleux en août 2011, José Mourinho, alors entraîneur du Real Madrid, s’est vu reprocher par Gerard Piqué d’avoir« détruit le football espagnol ». Le défenseur catalan, dont la fiabilité peut être discutée, n’avait pas tort.

    Un ton plus mesuré, mais tout aussi critique, a été adopté par Andrés Iniesta, qui a confié à La Sexta que Mourinho avait « cultivé » une atmosphère de « haine » entre le Real et le Barça, nuisant « beaucoup à l’équipe nationale ». « Il n’est pas nécessaire d’être du Barça ou du Real pour savoir que cette situation était déplaisante, et le personnage clé de cette histoire était Mourinho », a ajouté le champion du monde.

    Iker Casillas estime que le changement d’attitude de Mourinho à son égard est lié à sa tentative de rétablir certains des ponts que l’entraîneur avait brûlés.

    « J’ai parlé à Xavi Hernández et à Carles Puyol », a expliqué l’ancien capitaine madrilène à AS en 2016. « Je leur ai dit que nous allions finir par peser sur le football espagnol et que nous devions apaiser les tensions entre nous. Peut-être que cela n’a pas plu [à Mourinho] que je parle à des gens de Barcelone pour désamorcer la tension... »

    Dans ce contexte, le retour de Mourinho au Bernabéu ne pourrait intervenir à un pire moment, alors que Barça et Real s’accusent mutuellement de corruption et d’ingérence auprès des instances dirigeantes. Pour reprendre les mots de Piqué en 2011 : « Ça va très mal finir. »