Hansi Flick s’était félicité de la nomination d’Alonso à la tête du Real Madrid l’été dernier, tout en pressentant que ce choix pourrait profiter au détriment du FC Barcelone. L’ancien sélectionneur allemand avait déjà échangé avec l’ex-technicien du Bayer Leverkusen et s’était montré très impressionné par sa philosophie de jeu.
L’arrivée d’Alonso laissait présager un changement d’approche tant attendu au Bernabéu, José Ángel Sánchez ayant convaincu Pérez d’adopter un style de jeu plus moderne, fondé sur le collectif plutôt que sur l’individualisme.
Pourtant, le président n’a jamais été totalement convaincu, même après un départ prometteur de l’équipe d’Alonso, ponctué par une victoire 2-1 lors du premier Clásico qui offrait cinq points d’avance aux Blancos sur le Barça en tête du classement.
Dès que les résultats se sont dégradés, Perez s’est retrouvé face à un dilemme : soutenir un entraîneur exigeant qui bâtissait un projet ambitieux ou calmer une poignée de superstars menées par Vinicius Jr. Le président a tranché : le projet Alonso a été abandonné au bout de seulement six mois.
Depuis, la réputation d’Alonso est en grande partie rétablie, tandis que celle de Pérez est en lambeaux. Dans l’urgence, le président s’est tourné vers Mourinho pour tenter de redresser la barre, exactement comme en 2010.
Le Barça se méfiera certes de Mourinho, vainqueur d’une Copa del Rey et d’un titre de Liga lors de son précédent passage au Real, mais son retour ne devrait pas constituer une source d’inquiétude majeure. L’effectif catalan n’est peut-être pas aussi dominant qu’il y a seize ans, toutefois Flick a enchaîné deux championnats consécutifs avec un groupe jeune et soudé, tandis que le tempérament clivant du Special One débarque dans un vestiaire madrilène déjà fracturé.
De fait, la « bande de frères » issue de La Masia pourrait bien faire mordre la poussière aux mercenaires madrilènes dès la saison prochaine.