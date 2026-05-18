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Mark Doyle

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José Mourinho de retour au Real Madrid : qui gagne et qui perd dans la décision controversée de Florentino Pérez de ramener « The Special One » au Bernabéu

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J. Mourinho
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Vinicius Junior
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C’est officiel : après avoir maintes fois évoqué un retour de José Mourinho au Bernabéu, Florentino Pérez a concrétisé son projet. Selon plusieurs sources concordantes, le Real Madrid a finalisé lundi un accord pour que le technicien portugais retrouve le banc merengue treize ans après un premier passage terminé dans la discorde.

La reconduction de José Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid ne constituait pas une surprise. Le mois dernier, on apprenait déjà que le technicien portugais occupait la première place sur la short-list de Florentino Pérez pour succéder à Álvaro Arbeloa, lui-même arrivé en janvier après le limogeage express de Xabi Alonso. Malgré cette prévisibilité, le timing interpelle.

Le club merengue traverse une crise profonde : le président est sous pression et sur le pied de guerre, des joueurs finissent à l’hôpital à cause de leurs coéquipiers, et des millions de supporters réclament la vente des attaquants stars. L’arrivée de Mourinho ressemble donc à un jet d’essence sur un feu de poubelle.

Qui sont donc les grands gagnants et les grands perdants de cette décision à la fois surprenante et prévisible ? GOAL analyse la situation.

  • FBL-EUR-C1-REAL-MADRIDAFP

    Vainqueur : José Mourinho

    Figure emblématique et ô combien sûre d’elle-même du football mondial, José Mourinho retrouvera sans doute avec délectation le banc d’un grand club, là où il se sent chez lui. Pourtant, « The Special One » n’est plus tout à fait aussi spécial qu’autrefois.

    Si Benfica tenait à conserver un entraîneur qu’il venait de réengager en septembre dernier, ses quatre employeurs précédents – Fenerbaçe, la Roma, Tottenham et Manchester United – se sont tous félicités de son départ.

    Lorsqu’il était arrivé à Madrid en 2010, après un triplé historique avec l’Inter et des succès marquants à Chelsea et Porto, nombre d’observateurs neutres le considéraient comme le meilleur entraîneur du monde. Aujourd’hui, alors qu’il s’apprête à faire son retour, il n’a plus été sacré champion depuis 2015 et la Ligue Europa Conférence représente son unique trophée des neuf dernières années.

    Alors qu’il remet régulièrement en question les compétences de jeunes entraîneurs recrutés par des clubs de premier plan, Mourinho n’a, depuis dix ans, rien accompli qui justifie un tel retour. Il doit donc une fière chandelle à Florentino Pérez, qui lui offre l’occasion de prouver qu’il possède encore les qualités nécessaires pour briller au plus haut niveau.

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  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    LE PERDANT : Florentino Pérez

    Pérez a de nouveau trouvé l’homme de la situation ! Le président du Real Madrid a toujours affirmé qu’il fallait une personnalité très spécifique pour diriger le club merengue, et il a sans doute raison. Zinédine Zidane et Carlo Ancelotti, issus du même moule, incarnent ce profil : deux hommes calmes et posés, dont les brillantes carrières de joueurs leur confèrent un respect naturel. Ils excellent donc dans l’art de gérer les émotions d’un vestiaire d’égos surdimensionnés, évoluant dans l’environnement sans doute le plus stressant du football mondial.

    Le problème, c’est que Mourinho n’a rien à voir avec Zidane ou Ancelotti. Il ne désamorce pas les tensions : il balance des « bombes de vérité » partout où il passe, se moquant éperdument des dégâts collatéraux. Autrefois maître dans l’art de la motivation, ses méthodes ont perdu de leur efficacité. Pire, elles n’ont jamais vraiment fonctionné à Madrid.

    S’il a réussi à briser l’hégémonie du Barça lors de son premier passage sur le banc, son mandat, émaillé de turbulences insoutenables, s’est achevé prématurément : il a perdu le soutien de cadres comme Sergio Ramos et Iker Casillas. Ce dernier s’est même opposé à son retour, en vain.

    Pérez est convaincu que Mourinho reste l’homme de la situation et a, en quelque sorte, mis sa présidence en jeu. Mais ce pari a peu de chances de s’avérer payant : il pourrait même se retourner gravement contre lui.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vainqueur : Barcelone

    Hansi Flick s’était félicité de la nomination d’Alonso à la tête du Real Madrid l’été dernier, tout en pressentant que ce choix pourrait profiter au détriment du FC Barcelone. L’ancien sélectionneur allemand avait déjà échangé avec l’ex-technicien du Bayer Leverkusen et s’était montré très impressionné par sa philosophie de jeu.

    L’arrivée d’Alonso laissait présager un changement d’approche tant attendu au Bernabéu, José Ángel Sánchez ayant convaincu Pérez d’adopter un style de jeu plus moderne, fondé sur le collectif plutôt que sur l’individualisme.

    Pourtant, le président n’a jamais été totalement convaincu, même après un départ prometteur de l’équipe d’Alonso, ponctué par une victoire 2-1 lors du premier Clásico qui offrait cinq points d’avance aux Blancos sur le Barça en tête du classement.

    Dès que les résultats se sont dégradés, Perez s’est retrouvé face à un dilemme : soutenir un entraîneur exigeant qui bâtissait un projet ambitieux ou calmer une poignée de superstars menées par Vinicius Jr. Le président a tranché : le projet Alonso a été abandonné au bout de seulement six mois.

    Depuis, la réputation d’Alonso est en grande partie rétablie, tandis que celle de Pérez est en lambeaux. Dans l’urgence, le président s’est tourné vers Mourinho pour tenter de redresser la barre, exactement comme en 2010.

    Le Barça se méfiera certes de Mourinho, vainqueur d’une Copa del Rey et d’un titre de Liga lors de son précédent passage au Real, mais son retour ne devrait pas constituer une source d’inquiétude majeure. L’effectif catalan n’est peut-être pas aussi dominant qu’il y a seize ans, toutefois Flick a enchaîné deux championnats consécutifs avec un groupe jeune et soudé, tandis que le tempérament clivant du Special One débarque dans un vestiaire madrilène déjà fracturé.

    De fait, la « bande de frères » issue de La Masia pourrait bien faire mordre la poussière aux mercenaires madrilènes dès la saison prochaine.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Perdant : Vinicius Jr

    Si Vinicius nourrit déjà une certaine animosité à l’égard d’Alonso, comment pourrait-il entretenir une relation professionnelle sereine avec un entraîneur qu’il perçoit comme responsable des incidents survenus au stade da Luz ?

    Rappelons que, selon Mourinho, Vinicius serait l’instigateur des incidents survenus en février dernier à l’Estadio da Luz : l’ailier avait alors été la cible d’insultes de la part des supporters locaux et de Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, après avoir ouvert le score lors du match aller des barrages de la Ligue des champions.

    Prestianni, qui s’était lâchement couvert la bouche avec son maillot pour empêcher quiconque de voir exactement ce qu’il disait, a ensuite été suspendu pour « comportement homophobe » envers Vinicius. Cependant, l’Argentin a échappé de manière controversée à toute sanction pour avoir prétendument tenu des propos racistes à l’encontre de l’international brésilien – une accusation que Prestianni a toujours niée, même lorsqu’il s’est entretenu avec Mourinho après le match.

    Interrogé par Amazon Prime, le technicien portugais avait alors livré un point de vue pour le moins discutable : « J’ai dit [à Vinicius] : quand tu marques un but comme ça, tu fêtes et tu rentres… Il y a quelque chose qui cloche parce que ça arrive dans tous les stades. Dans un stade où Vinicius joue, il se passe toujours quelque chose. »

    Une sortie stupéfiante qui a choqué les observateurs et reporté la responsabilité des insultes racistes sur le joueur lui-même. Reste à savoir si l’arrivée de Mourinho influencera les négociations déjà laborieuses entre le Real Madrid et Vinicius, dont le contrat expire l’an prochain et qui est régulièrement associé à un départ vers un autre cador européen cet été.

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Les véritables titulaires des droits

    Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, Mourinho se révèle impossible à ignorer. Peut-être n’est-il plus un pionnier sur le plan tactique, mais dès qu’il s’agit de provoquer, le technicien portugais évolue toujours dans une catégorie à part.

    Maître ès communication, il manie les médias avec une dextérité inégalée : chaque conférence de presse est une tribune où il sert, à la pelle, des punchlines taillées pour les Unes. Tour à tour caustique, drôle ou provocateur, il capte tous les micros et polarise l’audience.

    En somme, Mourinho assure le spectacle. Du coup, son retour au Real devrait réjouir les détenteurs des droits de la Liga, de la Ligue des champions et de la Copa del Rey, car personne ne reste indifférent face à celui qui se surnomme lui-même « The Special One ». Chaque semaine, les fans de foot du monde entier seront donc devant leur écran pour célébrer ses victoires… ou savourer ses défaites.

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    Le football espagnol est désigné comme le grand perdant.

    Après avoir porté un coup de poing à l’œil de l’adjoint du FC Barcelone, Tito Vilanova, à l’issue d’un énième Clásico houleux en août 2011, José Mourinho, alors entraîneur du Real Madrid, s’est vu reprocher par Gerard Piqué d’avoir« détruit le football espagnol ». Le défenseur catalan, malgré ses excès, n’avait pas tort.

    Un ton plus tardif et mesuré, Andrés Iniesta, personnalité plus douce et empathique, confiait à La Sexta que Mourinho avait « cultivé » un climat de « haine » entre le Real et le Barça, nuisant « beaucoup à l’équipe nationale ». « Il n’est pas nécessaire d’être du Barça ou du Real pour savoir que cette situation était déplaisante, et le personnage clé de cette histoire était Mourinho », ajoutait le champion du monde.

    Iker Casillas estime que le changement d’attitude de Mourinho à son égard est lié à sa tentative de rétablir certains des ponts que l’entraîneur avait brûlés.

    « J’ai parlé à Xavi Hernández et à Carles Puyol », a expliqué l’ancien capitaine madrilène à AS en 2016. « Je leur ai dit que nous allions finir par peser sur le football espagnol et que nous devions apaiser les tensions entre nous. Peut-être que cela n’a pas plu [à Mourinho] que je parle à des gens de Barcelone pour désamorcer la tension… »

    Dans ce contexte, voir Mourinho revenir au Bernabéu alors que Barça et Real s’accusent mutuellement de corruption et d’ingérence auprès des instances dirigeantes n’est pas de nature à apaiser les esprits. Pour reprendre les mots de Piqué en 2011 : « ça va très mal finir ».

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