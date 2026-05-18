La reconduction de José Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid ne constituait pas une surprise. Le mois dernier, on apprenait déjà que le technicien portugais occupait la première place sur la short-list de Florentino Pérez pour succéder à Álvaro Arbeloa, lui-même arrivé en janvier après le limogeage express de Xabi Alonso. Malgré cette prévisibilité, le timing interpelle.

Le club merengue traverse une crise profonde : le président est sous pression et sur le pied de guerre, des joueurs finissent à l’hôpital à cause de leurs coéquipiers, et des millions de supporters réclament la vente des attaquants stars. L’arrivée de Mourinho ressemble donc à un jet d’essence sur un feu de poubelle.

Qui sont donc les grands gagnants et les grands perdants de cette décision à la fois surprenante et prévisible ? GOAL analyse la situation.