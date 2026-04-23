José Mourinho de retour au Real Madrid ? Les dernières publications de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux laissent entendre que l’attaquant français verrait d’un bon œil l’arrivée du technicien portugais sur le banc merengue

Mourinho, actuellement à la tête du Benfica, demeure une figure qui divise autant qu’elle enthousiasme les supporters du Real Madrid. Lors de son passage sur le banc merengue, entre 2010 et 2013, il a mis fin à la suprématie du FC Barcelone en remportant un titre de champion d’Espagne record avec 100 points, tout en accompagnant Cristiano Ronaldo durant la période la plus prolifique de sa carrière.

Le post en question, liké par Mbappé, proposait une comparaison statistique directe entre ces deux périodes. Le graphique mettait en parallèle les performances de Ronaldo avant et après l’arrivée de Mourinho à Madrid, avant de conclure par un aperçu des impressionnants chiffres de Mbappé. L’idée que Mourinho pourrait faire passer le capitaine français à un niveau de productivité encore supérieur a clairement trouvé un écho chez le joueur.







