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José Mourinho de retour au Real Madrid ? Les dernières publications de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux laissent entendre que l’attaquant français verrait d’un bon œil l’arrivée du technicien portugais sur le banc merengue
Mbappé laisse entendre quelque chose sur les réseaux sociaux
L’avenir du banc du Real Madrid alimente les discussions à Madrid, le club risquant de conclure la saison sans titre. Sous une pression croissante, la direction voit les spéculations renaître : Mbappé a « liké » une publication Instagram de @Score90 évoquant un possible changement d’entraîneur. La publication désignait Mourinho comme le candidat idéal pour prendre les rênes du Bernabéu, soulignant comment le « Special One » pourrait réitérer ses succès passés avec les superstars actuelles du club.
La « Portuguese connection » est de retour.
Mourinho, actuellement à la tête du Benfica, demeure une figure qui divise autant qu’elle enthousiasme les supporters du Real Madrid. Lors de son passage sur le banc merengue, entre 2010 et 2013, il a mis fin à la suprématie du FC Barcelone en remportant un titre de champion d’Espagne record avec 100 points, tout en accompagnant Cristiano Ronaldo durant la période la plus prolifique de sa carrière.
Le post en question, liké par Mbappé, proposait une comparaison statistique directe entre ces deux périodes. Le graphique mettait en parallèle les performances de Ronaldo avant et après l’arrivée de Mourinho à Madrid, avant de conclure par un aperçu des impressionnants chiffres de Mbappé. L’idée que Mourinho pourrait faire passer le capitaine français à un niveau de productivité encore supérieur a clairement trouvé un écho chez le joueur.
Arbeloa subit une pression grandissante
Ce « like » intervient à un moment délicat pour l’entraîneur actuel, Álvaro Arbeloa. L’ancien défenseur est sous le feu des projecteurs alors que le président Florentino Pérez hésite à conserver l’équipe actuelle pour la saison 2026-2027. Arbeloa a récemment défendu sa position en déclarant : « Je ne pense pas qu’une révolution soit nécessaire pour lutter pour les titres. »
Malgré ses appels en faveur de la continuité, la décevante saison actuelle pousse nombreux observateurs à réclamer une main plus expérimentée. Le « like » de Mbappé suggère que la star du club pourrait voir d’un bon œil la discipline tactique et l’aura de Mourinho, ce qui accentue encore la pression sur la position d’Arbeloa à l’approche d’un été décisif.
Interrogé sur ce « like », Arbeloa a répondu : « Je me fiche des likes. Il peut liker une publication sur Mourinho, Julia Roberts ou n'importe qui d'autre ! »
- AFP
Un été crucial se profile pour Pérez
Reste à savoir si cette effervescence sur les réseaux sociaux aboutira à une approche officielle, mais elle a suffi pour placer le monde du football en état d’alerte. Pour un club qui se nourrit de grandes histoires, le retour de Mourinho aux côtés de Mbappé constituerait l’un des événements les plus marquants de l’année.
Actuellement, le Real Madrid pointe à neuf longueurs de son rival barcelonais en Liga et a été éliminé de la Ligue des champions, une situation qui rend le dernier mois de compétition particulièrement délicat pour l’entraîneur. Tous les regards sont désormais braqués sur Florentino Pérez, qui s’achemine vers un été incertain, alors que l’ombre du « Special One » plane à nouveau sur le Bernabéu.