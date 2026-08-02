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José Mourinho confirme que Vinicius Junior rejoindra bientôt le Real Madrid au milieu des rumeurs de transfert à Arsenal
Arsenal prêt à profiter de l’impasse dans les négociations contractuelles
Arsenal suit de près la situation de Vinicius au Bernabeu, où les négociations contractuelles sont dans une impasse visible. Alors que l’international brésilien entre dans la dernière année de son contrat actuel, qui expire en 2027, la direction de l’Emirates Stadium estime qu’il existe une fenêtre d’opportunité unique pour conclure un accord qui stupéfierait le monde du football.
Les obstacles financiers sont importants, mais le club du nord de Londres ne semble pas dissuadé par les coûts potentiels d’une opération d’une telle envergure. Des informations font état d’une volonté de faire voler en éclats la grille salariale traditionnelle du club et d’utiliser des accords lucratifs sur les droits à l’image afin de répondre aux exigences d’un joueur largement considéré comme l’un des meilleurs au monde.
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Mourinho évoque le retour de Vinicius
Malgré les rumeurs persistantes liant Vinicius à un transfert sensationnel dans le nord de Londres, Mouurinho s’attend à ce que son ailier talismanique se présente dans les plus brefs délais dans la capitale espagnole. Avec plusieurs joueurs clés encore en vacances prolongées après la Coupe du monde, Mourinho a admis qu’il était impatient de réunir son effectif au complet le plus vite possible.
« Je suis préoccupé par le fait de ne pas avoir tout le monde, et j’aimerais avoir trois semaines de travail avec les autres. Ce n’est pas possible, a déclaré Mourinho sur le site officiel du club. Lundi, Vini Jr, Brahim et Bernardo arriveront. Petit à petit, jusqu’à l’arrivée des garçons qui ont joué les demi-finales et la finale de la Coupe du monde, avec pour seul finaliste Cucurella. »
Analyse tactique du match nul de la Fiorentina
Mourinho a dirigé son premier match depuis son retour sur le banc du Real Madrid samedi, avec un match nul 2-2 de pré-saison contre la Fiorentina au Wörthersee Stadion. Madrid a rapidement pris deux buts d'avance grâce à Endrick et au produit du centre de formation Alexis Ciria, avant d'être finalement rejoint au score sur des réalisations de Roberto Piccoli et Moise Kean. Mourinho a noté que son équipe avait affiché « trois visages » pendant la rencontre : frais, fatigué et très fatigué.
« J'ai tout aimé. C'était un Madrid avec trois visages : frais, fatigué et très fatigué. L'équipe fraîche a très bien joué, et le score de 2-1 était bien trop court », a déclaré Mourinho. « La première période a été de très grande qualité, et nous aurions pu mener trois ou quatre à zéro sans problème. »
« En seconde période, le match est devenu plus physique face à une équipe typiquement italienne avec un gros impact physique. Après cela, on a vu Moise Kean jouer dans la surface face à deux joueurs de 18 ans, qui ont fait un grand match et progressent, mais physiquement, ils n'ont pas encore le niveau pour gérer quelqu'un comme Moise. Le troisième visage, que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était celui de l'équipe très fatiguée, mais qui a su rester une équipe, contrôler le match et reprendre la maîtrise. »
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Les jeunes et les nouvelles recrues impressionnent l’entraîneur
Au-delà des stars déjà établies, le match amical contre la Fiorentina a servi de vitrine à de nouveaux visages et à des talents du centre de formation pour se mettre en avant. Denzel Dumfries et Endrick ont tous deux été salués pour leur condition physique et leur implication.
« Dumfries et Endrick se sont entraînés pendant trois jours et ont joué plus de 70 minutes. C’est un effort fantastique qui, à mes yeux, traduit une volonté de tout donner », a-t-il expliqué. « Joan et Mario sont deux gamins avec un avenir fantastique, qui ont affiché une immense classe tant que le match n’est pas devenu trop physique. J’ai adoré voir la qualité des jeunes. »
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