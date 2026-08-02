Mourinho a dirigé son premier match depuis son retour sur le banc du Real Madrid samedi, avec un match nul 2-2 de pré-saison contre la Fiorentina au Wörthersee Stadion. Madrid a rapidement pris deux buts d'avance grâce à Endrick et au produit du centre de formation Alexis Ciria, avant d'être finalement rejoint au score sur des réalisations de Roberto Piccoli et Moise Kean. Mourinho a noté que son équipe avait affiché « trois visages » pendant la rencontre : frais, fatigué et très fatigué.

« J'ai tout aimé. C'était un Madrid avec trois visages : frais, fatigué et très fatigué. L'équipe fraîche a très bien joué, et le score de 2-1 était bien trop court », a déclaré Mourinho. « La première période a été de très grande qualité, et nous aurions pu mener trois ou quatre à zéro sans problème. »

« En seconde période, le match est devenu plus physique face à une équipe typiquement italienne avec un gros impact physique. Après cela, on a vu Moise Kean jouer dans la surface face à deux joueurs de 18 ans, qui ont fait un grand match et progressent, mais physiquement, ils n'ont pas encore le niveau pour gérer quelqu'un comme Moise. Le troisième visage, que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était celui de l'équipe très fatiguée, mais qui a su rester une équipe, contrôler le match et reprendre la maîtrise. »