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Jose Mourinho confirme qu’il n’a pas demandé à Zinedine Zidane de laisser Aurélien Tchouaméni hors de la sélection de la France
Mourinho nie toute implication
Zidane a décidé de se passer de Tchouameni dans sa première liste en tant que sélectionneur de la France pour les quatre prochains matches. Le joueur est aux prises avec une blessure à l’aine et n’a disputé que trois matches avec le Real Madrid cette saison, dont une seule titularisation lors d’une défaite 3-2 contre Elche.
En conférence de presse samedi, avant le derby de Madrid, Mourinho a clarifié la situation concernant son joueur. Il a clairement indiqué que le Real Madrid n’avait pas fait pression sur la France pour que le joueur soit dispensé de ses obligations internationales.
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Surprise pour le manager portugais
Mourinho a expliqué que la décision avait été prise entièrement entre Zidane et Tchouameni, sans aucune interférence extérieure. L'entraîneur a déclaré : « Je n'ai eu aucune influence sur la décision. Je n'ai pas appelé Zidane et Zidane ne m'a pas appelé. Cela m'a pris par surprise. Mais ils (Zidane et Tchouameni) ont discuté et ont convenu que la meilleure chose pour lui était de profiter de cette pause pour effectuer la pré-saison qu'il n'a pas pu faire. »
Le technicien portugais a souligné que Tchouameni a désespérément besoin de ce temps pour retrouver sa pleine forme, son absence de véritable pré-saison ayant fortement limité son temps de jeu.
Un privilège pour le Real Madrid
Mourinho estime que cette absence est très bénéfique pour le Real Madrid, car elle donne à Tchouameni la possibilité de se reposer et de bien récupérer sans les exigences physiques des matches internationaux.
Mourinho a ajouté : « Le sélectionneur lui a fait savoir qu’il comptait sur lui pour l’avenir et ils se sont mis d’accord sur cette décision qui, pour nous, est un privilège. Parce qu’après le derby, il aura ses jours de repos et pourra revenir plus fort. » Cette compréhension mutuelle garantit que Tchouameni restera un élément important du dispositif de l’équipe nationale à l’avenir.
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Quel avenir pour Tchouameni ?
Après le derby de Madrid de dimanche, le Real Madrid bénéficiera d’une longue pause avant son prochain match. Il ne rejouera pas avant le 10 octobre contre Villarreal, puis affrontera la Roma en Ligue des champions quatre jours plus tard. Cette longue période de récupération devrait permettre à Tchouameni de guérir complètement et de enfin s’imposer comme un titulaire régulier pour Mourinho.
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