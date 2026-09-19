Zidane a décidé de se passer de Tchouameni dans sa première liste en tant que sélectionneur de la France pour les quatre prochains matches. Le joueur est aux prises avec une blessure à l’aine et n’a disputé que trois matches avec le Real Madrid cette saison, dont une seule titularisation lors d’une défaite 3-2 contre Elche.

En conférence de presse samedi, avant le derby de Madrid, Mourinho a clarifié la situation concernant son joueur. Il a clairement indiqué que le Real Madrid n’avait pas fait pression sur la France pour que le joueur soit dispensé de ses obligations internationales.