Cette semaine, le Real Madrid a officiellement mis fin à sa collaboration avec Arbeloa, qui avait remplacé Xabi Alonso en janvier. Après un passage à la tête de la réserve, il a dirigé l’équipe première lors de 28 matchs, obtenant 18 victoires pour seulement 2 défaites. Malgré ces statistiques flatteuses, le club merengue a conclu la Liga à huit points du Barça, a été éliminé par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions et a subi une sortie prématurée en Coupe du Roi, battu par Albacete dès les huitièmes – match d’entrée d’Arbeloa sur le banc.

Par ailleurs, Benfica a officialisé la nomination de Marco Silva comme entraîneur après avoir confirmé l’offre de 15 millions d’euros du club madrilène destinée à activer la clause libératoire de Mourinho.