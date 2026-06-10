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José Mourinho boudra la cérémonie d’accueil et la conférence de presse pour se mettre aussitôt au travail, bien que son contrat avec le Real Madrid ne prenne effet qu’en juillet
José Mourinho effectue son retour dans la capitale espagnole.
Selon Sky Sports, José Mourinho s’est rendu de Lisbonne à Madrid mercredi après-midi pour finaliser son retour au sein du club merengue. Bien que son contrat n’entre en vigueur qu’en juillet, le technicien portugais compte s’atteler immédiatement à la tâche au centre d’entraînement dès son arrivée. Il a pour l’instant renoncé à toute conférence de presse ou cérémonie de bienvenue ; ces présentations officielles attendront le début effectif de son mandat. La voie était libre pour que le technicien de 63 ans prenne les rênes après la confirmation, mardi soir, du départ d’Alvaro Arbeloa, ce qui lui permet d’amener cinq membres de son staff technique.
- AFP
Arbeloa quitte le club, Benfica ayant déjà trouvé son remplaçant.
Cette semaine, le Real Madrid a officiellement mis fin à sa collaboration avec Arbeloa, qui avait remplacé Xabi Alonso en janvier. Après un passage à la tête de la réserve, il a dirigé l’équipe première lors de 28 matchs, obtenant 18 victoires pour seulement 2 défaites. Malgré ces statistiques flatteuses, le club merengue a conclu la Liga à huit points du Barça, a été éliminé par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions et a subi une sortie prématurée en Coupe du Roi, battu par Albacete dès les huitièmes – match d’entrée d’Arbeloa sur le banc.
Par ailleurs, Benfica a officialisé la nomination de Marco Silva comme entraîneur après avoir confirmé l’offre de 15 millions d’euros du club madrilène destinée à activer la clause libératoire de Mourinho.
Pérez remporte l'élection et accueille son manager.
Le retour très attendu de José Mourinho au Santiago Bernabéu a été reporté en raison de la récente élection à la présidence du club. Après avoir battu Enrique Riquelme dimanche, Florentino Pérez a immédiatement confirmé sa reconduction.
« Nous avons gagné les élections et nous continuerons à travailler pour conquérir de nouveaux titres », a déclaré Pérez. « Je suis toujours là pour défendre le Real Madrid. Nous nous battrons jusqu’au bout pour décrocher la 16^e Coupe d’Europe. Nous resterons fiers du stade Santiago Bernabéu, le meilleur stade du monde. Nous sommes fiers de compter parmi nous les meilleurs joueurs du monde et de accueillir à nouveau l’un des meilleurs entraîneurs du monde, un véritable madridista comme José Mourinho. Soyez assurés qu’avec moi comme président, le Real Madrid a toujours appartenu, appartient et appartiendra toujours à ses membres. »
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Quelle sera la prochaine étape pour le nouveau manager ?
Mourinho consacrera le reste du mois de juin à évaluer son effectif actuel et à travailler en étroite collaboration avec son nouveau staff technique en coulisses. Lorsque son contrat de trois ans prendra officiellement effet en juillet, les supporters peuvent s'attendre à une présentation officielle très médiatisée. L'entraîneur chevronné se consacrera ensuite entièrement à la préparation de l'équipe pour les prochains matchs amicaux de pré-saison, en vue d'une nouvelle saison nationale et européenne qui s'annonce exigeante.