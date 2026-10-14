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Jose Mourinho bloque le transfert d’Endrick : l’entraîneur du Real Madrid porte un coup dur aux espoirs de l’AC Milan
Coup dur pour l’AC Milan sur le mercato
Milan a subi un sérieux revers dans sa tentative de recruter le jeune Brésilien Endrick à l’approche du mercato de janvier. Mourinho est personnellement intervenu pour bloquer tout éventuel départ en prêt de l’attaquant très prometteur, fermant ainsi la porte à un transfert cet hiver.
Le géant italien espérait profiter du faible temps de jeu récent d’Endrick pour conclure un accord à la mi-saison. Milan voyait en ce talentueux attaquant un candidat idéal pour renforcer son effectif. Mais l’entraîneur a désormais mis un terme définitif à ses ambitieux projets de recrutement. Mourinho reste déterminé à conserver le jeune joueur dans son effectif jusqu’à la fin de la saison.
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Mourinho explique l’absence d’Endrick
La progression initiale d'Endrick a été freinée par une blessure frustrante survenue pendant la présaison, qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un mois. Ce contretemps physique a fortement limité ses occasions de se faire remarquer en début de saison.
Interrogé par TNT Sports Brasil, Mourinho a expliqué clairement et franchement pourquoi l'attaquant était resté sur le banc récemment. L'entraîneur a détaillé la situation tactique précise qui l'avait empêché d'entrer en jeu comme remplaçant.
« Il est vrai que je ne lui ai pas donné de véritable chance après son rétablissement, mais contre Villarreal, il était sur le point d'entrer en jeu », a révélé Mourinho. « Puis nous avons marqué un but et, en infériorité numérique, il est normal que l'entraîneur envisage d'autres options. »
Conserver le talent brésilien
Malgré la rude concurrence pour les places en attaque, Mourinho reste pleinement convaincu des qualités exceptionnelles d’Endrick et de son potentiel à long terme. Le célèbre tacticien portugais n’entend pas autoriser un départ temporaire du club pour satisfaire l’AC Milan.
Le club de Serie A avait identifié le jeune attaquant comme le renfort idéal en janvier pour accroître sa puissance offensive. Il estimait qu’un prêt de courte durée profiterait à toutes les parties en garantissant au joueur du temps de jeu en équipe première. Les dirigeants de l’AC Milan devront désormais explorer d’autres pistes pour renforcer leur attaque.
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Le succès se profile à l’horizon
Endrick doit désormais faire preuve d’une grande patience et continuer à se battre avec acharnement pour gagner sa place dans le onze de départ de Mourinho. L’entraîneur a clairement indiqué que l’adolescent aurait tôt ou tard l’occasion de briller lors d’un moment décisif.
« Je ne pense pas qu’Endrick ait besoin d’être prêté et je crois qu’il peut connaître beaucoup de succès ici », a conclu Mourinho.
Le jeune prodige brésilien espère jouer bien davantage dans les semaines à venir. Le calendrier hivernal chargé offrira inévitablement de nouvelles occasions de procéder à une rotation nécessaire de l’effectif dans toutes les compétitions.
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