La progression initiale d'Endrick a été freinée par une blessure frustrante survenue pendant la présaison, qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un mois. Ce contretemps physique a fortement limité ses occasions de se faire remarquer en début de saison.

Interrogé par TNT Sports Brasil, Mourinho a expliqué clairement et franchement pourquoi l'attaquant était resté sur le banc récemment. L'entraîneur a détaillé la situation tactique précise qui l'avait empêché d'entrer en jeu comme remplaçant.

« Il est vrai que je ne lui ai pas donné de véritable chance après son rétablissement, mais contre Villarreal, il était sur le point d'entrer en jeu », a révélé Mourinho. « Puis nous avons marqué un but et, en infériorité numérique, il est normal que l'entraîneur envisage d'autres options. »