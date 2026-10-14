Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Endrick(C)Getty Images
Yosua Arya
Traduit par

Jose Mourinho bloque le transfert d’Endrick : l’entraîneur du Real Madrid porte un coup dur aux espoirs de l’AC Milan

Mercato
Endrick
J. Mourinho
Real Madrid
Milan AC
Serie A
LaLiga

Jose Mourinho a fermement douché les espoirs de l’AC Milan de recruter la pépite brésilienne Endrick dans le cadre d’un prêt de courte durée en janvier. Le légendaire entraîneur assure que le talentueux attaquant ne quittera pas son effectif, malgré son faible temps de jeu récent après une blessure contrariante subie pendant la préparation estivale.

  • Coup dur pour l’AC Milan sur le mercato

    Milan a subi un sérieux revers dans sa tentative de recruter le jeune Brésilien Endrick à l’approche du mercato de janvier. Mourinho est personnellement intervenu pour bloquer tout éventuel départ en prêt de l’attaquant très prometteur, fermant ainsi la porte à un transfert cet hiver.

    Le géant italien espérait profiter du faible temps de jeu récent d’Endrick pour conclure un accord à la mi-saison. Milan voyait en ce talentueux attaquant un candidat idéal pour renforcer son effectif. Mais l’entraîneur a désormais mis un terme définitif à ses ambitieux projets de recrutement. Mourinho reste déterminé à conserver le jeune joueur dans son effectif jusqu’à la fin de la saison.

  • Endrick Real Madrid 2026-27Getty

    Mourinho explique l’absence d’Endrick

    La progression initiale d'Endrick a été freinée par une blessure frustrante survenue pendant la présaison, qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un mois. Ce contretemps physique a fortement limité ses occasions de se faire remarquer en début de saison.

    Interrogé par TNT Sports Brasil, Mourinho a expliqué clairement et franchement pourquoi l'attaquant était resté sur le banc récemment. L'entraîneur a détaillé la situation tactique précise qui l'avait empêché d'entrer en jeu comme remplaçant.

    « Il est vrai que je ne lui ai pas donné de véritable chance après son rétablissement, mais contre Villarreal, il était sur le point d'entrer en jeu », a révélé Mourinho. « Puis nous avons marqué un but et, en infériorité numérique, il est normal que l'entraîneur envisage d'autres options. »

  • Conserver le talent brésilien

    Malgré la rude concurrence pour les places en attaque, Mourinho reste pleinement convaincu des qualités exceptionnelles d’Endrick et de son potentiel à long terme. Le célèbre tacticien portugais n’entend pas autoriser un départ temporaire du club pour satisfaire l’AC Milan.

    Le club de Serie A avait identifié le jeune attaquant comme le renfort idéal en janvier pour accroître sa puissance offensive. Il estimait qu’un prêt de courte durée profiterait à toutes les parties en garantissant au joueur du temps de jeu en équipe première. Les dirigeants de l’AC Milan devront désormais explorer d’autres pistes pour renforcer leur attaque.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Le succès se profile à l’horizon

    Endrick doit désormais faire preuve d’une grande patience et continuer à se battre avec acharnement pour gagner sa place dans le onze de départ de Mourinho. L’entraîneur a clairement indiqué que l’adolescent aurait tôt ou tard l’occasion de briller lors d’un moment décisif.

    « Je ne pense pas qu’Endrick ait besoin d’être prêté et je crois qu’il peut connaître beaucoup de succès ici », a conclu Mourinho.

    Le jeune prodige brésilien espère jouer bien davantage dans les semaines à venir. Le calendrier hivernal chargé offrira inévitablement de nouvelles occasions de procéder à une rotation nécessaire de l’effectif dans toutes les compétitions.

Prochains matchs
ROM

ROM

Ligue des Champions

14 oct. 2026

RMA

RMA

SAL

SAL

Ligue Europa

15 oct. 2026

MIL

MIL