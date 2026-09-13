À la suite de la victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano, qui a mis en lumière à la fois le potentiel et les difficultés de croissance d’un nouveau Madrid, Mourinho s’est adressé aux médias pour clarifier sa position sur la composition de l’équipe. L’attention s’est fortement portée sur Diomande, le jeune talent qui a connu sa première titularisation au Santiago Bernabéu. Malgré le bruit entourant l’arrivée du joueur et les attentes des supporters, Mourinho s’est empressé d’affirmer son autorité.

« Je suis un peu trop vieux pour ressentir la pression de le titulariser. Il y a des effectifs où il faut prier pour que personne ne se blesse, et d’autres qui offrent énormément d’options. Je suis sûr à 100 % que si Diomande ne démarre pas aujourd’hui, la première question serait de savoir pourquoi il ne joue pas ou quand il jouera. Notre banc regorge de qualité, et après chaque match il y aura des questions sur les raisons pour lesquelles un joueur commence et pas un autre », a déclaré Mourinho.