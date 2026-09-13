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Jose Mourinho balaie la pression autour du choix de Yan Diomande alors que le jeune talent du Real Madrid connaît sa première titularisation au Santiago Bernabéu
Mourinho rejette la pression autour du choix du jeune prodige
À la suite de la victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano, qui a mis en lumière à la fois le potentiel et les difficultés de croissance d’un nouveau Madrid, Mourinho s’est adressé aux médias pour clarifier sa position sur la composition de l’équipe. L’attention s’est fortement portée sur Diomande, le jeune talent qui a connu sa première titularisation au Santiago Bernabéu. Malgré le bruit entourant l’arrivée du joueur et les attentes des supporters, Mourinho s’est empressé d’affirmer son autorité.
« Je suis un peu trop vieux pour ressentir la pression de le titulariser. Il y a des effectifs où il faut prier pour que personne ne se blesse, et d’autres qui offrent énormément d’options. Je suis sûr à 100 % que si Diomande ne démarre pas aujourd’hui, la première question serait de savoir pourquoi il ne joue pas ou quand il jouera. Notre banc regorge de qualité, et après chaque match il y aura des questions sur les raisons pour lesquelles un joueur commence et pas un autre », a déclaré Mourinho.
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Évaluation des progrès tactiques de Diomande
Mourinho a livré une analyse équilibrée de Diomande, mettant en avant à la fois le talent brut du joueur et les aspects dans lesquels il doit progresser. L'entraîneur n'a pas tardé à souligner que le joueur était encore en train de s'adapter aux exigences d'un club du standing de Madrid.
Interrogé sur la performance du jeune joueur, Mourinho a déclaré : « Diomande progresse progressivement. Il n'est pas impliqué depuis très longtemps dans le football européen de très haut niveau. Il a disputé la saison dernière à Leipzig, et pas beaucoup plus. Il a beaucoup à apprendre d'un point de vue tactique. Mais on voit qu'il a un potentiel incroyable dans les un-contre-un, dans ses centres et dans sa frappe. C'est un joueur très fort qui nous offre beaucoup d'options. Il peut jouer au poste de Vinícius Junior, ou à droite... Je veux voir Diomande évoluer, parce que je sais ce que les autres joueurs peuvent m'apporter », a-t-il expliqué.
Équilibrer l’effectif et gérer Guler
Le casse-tête tactique de Mourinho ne se limite pas à un seul joueur, puisqu'il gère un effectif regorgeant de talents créatifs, dont Arda Guler et Brahim Diaz. L'entraîneur du Real Madrid a reconnu que la profondeur de son groupe entraîne inévitablement des interrogations chaque fois que la composition est annoncée. Il a souligné que chaque joueur a un rôle à jouer et que la concurrence pour les places est le signe d'un environnement d'élite sain.
« Arda est très bon. Brahim a fait un très bon match contre l'Inter. Diomande travaille dur pour progresser et a un énorme potentiel. Nous avons un effectif solide, mais pour répondre à votre question, Arda est très bon ; il a beaucoup de qualité et a une influence positive sur le jeu de l'équipe. Quand il est entré, il a vraiment fait la différence dans le match », a déclaré l'entraîneur.
- AFP
Fatigue physique et changements tactiques
Malgré le score final face au Rayo, Mourinho s’est montré honnête au sujet des niveaux de performance fluctuants de son équipe. Il a souligné que le calendrier chargé, y compris les récents efforts fournis en Ligue des champions, avait laissé ses joueurs mentalement et physiquement épuisés en seconde période. Cette baisse d’intensité a permis au Rayo de prendre confiance dans le match, une situation que Mourinho avait anticipée. L’entraîneur a cité des joueurs clés comme Jude Bellingham comme exemples de la manière dont la nature exigeante de la saison affecte actuellement la capacité de l’effectif à maintenir un pressing intense pendant 90 minutes complètes.
« C’était un match de 45 minutes. C’est tout, et il n’y a rien de plus à dire. Je savais que l’équipe n’avait pas la force physique ou mentale pour jouer la seconde période comme la première. Une bonne illustration de ce que je dis, c’est la manière dont Bellingham a joué sans aucune énergie pendant les dix dernières minutes. L’énergie n’est pas seulement physique, mais aussi mentale. Notre concentration a baissé, et nous avons commis des erreurs et perdu des ballons à la relance. Nous avons aussi eu du mal à presser, et le Rayo, qui n’avait pas été dangereux en première période, a eu plus de tirs au but. Je m’attendais à ce que le match se déroule ainsi, compte tenu de notre expérience en Ligue des champions », a noté Mourinho.
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