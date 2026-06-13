« José Mourinho aurait quitté Benfica même si Florentino Pérez avait perdu l’élection à la présidence du Real Madrid », assure le président Rui Costa

Contrairement à une idée répandue, l’avenir de José Mourinho ne tenait pas uniquement à la victoire de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Selon Costa, le technicien portugais avait déjà un pied hors de l’Estádio da Luz. Interrogé sur le maintien éventuel de Mourinho à la tête de Benfica en cas de défaite de Pérez, Costa a exposé les faits avec franchise.

« Benfica n’avait qu’à attendre l’issue du processus électoral du Real Madrid pour la raison que je viens d’évoquer. Il [Mourinho] partait du principe qu’il serait l’entraîneur du Real Madrid si Florentino remportait les élections », a déclaré Costa lors d’une conférence de presse.

« [Mourinho] ne serait plus l’entraîneur du Benfica compte tenu de toutes les circonstances, conformément à un accord conclu à l’amiable entre les parties. Il partirait dès maintenant. »



