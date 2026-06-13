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« José Mourinho aurait quitté Benfica même si Florentino Pérez avait perdu l’élection à la présidence du Real Madrid », assure le président Rui Costa
Le départ de Mourinho
Costa s’est exprimé publiquement sur les circonstances du départ de Mourinho du Benfica, affirmant que le transfert de l’entraîneur au Real Madrid était devenu inévitable. Selon le président du Benfica, Mourinho avait clairement fait savoir qu’il avait l’intention d’accepter l’offre de Madrid si Pérez remportait l’élection à la présidence du club. Cependant, Costa a également révélé que même si Pérez n’avait pas remporté la victoire, Mourinho aurait tout de même quitté le Benfica.
- AFP
La variable Florentino Pérez
Contrairement à une idée répandue, l’avenir de José Mourinho ne tenait pas uniquement à la victoire de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Selon Costa, le technicien portugais avait déjà un pied hors de l’Estádio da Luz. Interrogé sur le maintien éventuel de Mourinho à la tête de Benfica en cas de défaite de Pérez, Costa a exposé les faits avec franchise.
« Benfica n’avait qu’à attendre l’issue du processus électoral du Real Madrid pour la raison que je viens d’évoquer. Il [Mourinho] partait du principe qu’il serait l’entraîneur du Real Madrid si Florentino remportait les élections », a déclaré Costa lors d’une conférence de presse.
« [Mourinho] ne serait plus l’entraîneur du Benfica compte tenu de toutes les circonstances, conformément à un accord conclu à l’amiable entre les parties. Il partirait dès maintenant. »
Costa explique les raisons de ce transfert
Le président du Benfica a révélé que le club avait tenté de s'assurer les services de Mourinho à long terme avant l'intervention du Real Madrid. Costa a également rejeté toute suggestion selon laquelle il se serait senti trahi par la décision de l'entraîneur de partir.
« Nous avons présenté cette offre quand nous avons jugé le moment opportun », a expliqué Costa. « Nous avons échangé régulièrement, et Mourinho savait pertinemment que je comptais sur lui pour la saison suivante.
Il était sous contrat avec Benfica et nous avions convenu de le prolonger en fin de saison plutôt que de le laisser entrer dans sa dernière année. Mais José Mourinho a fait un autre choix : le Real Madrid est intervenu et a présenté une opportunité différente. Déçu ? Non, je respecte sa décision. C’était imprévisible, mais je l’accepte et je regarde déjà vers l’avenir. »
- AFP
Le Benfica se tourne résolument vers l’avenir
Le départ de Mourinho étant désormais acté, le Benfica va pouvoir se tourner vers la préparation de la saison prochaine, après avoir nommé Marco Silva à sa tête. De son côté, Mourinho entamera son deuxième mandat chez les « Blancos », avec pour mission de redonner au club ses lettres de noblesse après deux saisons sans titre.