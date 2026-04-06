José Mourinho aurait été « l'un des premiers » à appeler Edoardo Bove après son arrêt cardiaque, alors que la star de Watford évoque sa « relation incroyable » avec le légendaire entraîneur

Le joueur revient sur cet incident avec un recul qui dément son âge, malgré le caractère dramatique de son effondrement sur la pelouse de Serie A. Il a admis ne garder aucun souvenir de l’événement lui-même lorsqu’il s’est réveillé dans un lit d’hôpital, avant d’être finalement autorisé à sortir douze jours plus tard.

« La dernière chose dont je me souviens, c’est le moment où je me suis effondré », se souvient-il. « Je me suis réveillé à l’hôpital sans savoir ce qui s’était passé. Je pensais avoir eu un accident de voiture. Avant que cela n’arrive, je me sentais comme un super-héros. On m’a dit que je ne jouerais plus jamais au football. Parfois, je me disais : “Qu’est-ce que je vais faire ?”. Il y a eu des jours très difficiles où tout allait si mal. »