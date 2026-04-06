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José Mourinho aurait été « l'un des premiers » à appeler Edoardo Bove après son arrêt cardiaque, alors que la star de Watford évoque sa « relation incroyable » avec le légendaire entraîneur
Le soutien immédiat de Mourinho après la tragédie
Dans une interview accordée au Daily Mail, Bove a raconté en détail comment Mourinho l'avait contacté presque immédiatement après son effrayant malaise. Le joueur de 23 ans, qui était l'un des protégés du technicien portugais lors de leur passage commun à la Roma, a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il jouait pour la Fiorentina contre l'Inter il y a plus d'un an. À propos de son ancien entraîneur, le milieu de terrain a déclaré : « Il se soucie de tous les joueurs qu’il a entraînés. Certains plus que d’autres ! Il m’a écrit en premier, mais je ne pouvais répondre à personne, alors il a obtenu le numéro de mes parents. J’ai une relation incroyable avec lui. Mourinho est une personne très importante pour moi et ma famille. »
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Un moment terrifiant et un long chemin vers la guérison
Le joueur revient sur cet incident avec un recul qui dément son âge, malgré le caractère dramatique de son effondrement sur la pelouse de Serie A. Il a admis ne garder aucun souvenir de l’événement lui-même lorsqu’il s’est réveillé dans un lit d’hôpital, avant d’être finalement autorisé à sortir douze jours plus tard.
« La dernière chose dont je me souviens, c’est le moment où je me suis effondré », se souvient-il. « Je me suis réveillé à l’hôpital sans savoir ce qui s’était passé. Je pensais avoir eu un accident de voiture. Avant que cela n’arrive, je me sentais comme un super-héros. On m’a dit que je ne jouerais plus jamais au football. Parfois, je me disais : “Qu’est-ce que je vais faire ?”. Il y a eu des jours très difficiles où tout allait si mal. »
Une nouvelle vie avec un défibrillateur implantable en Angleterre
Les règlements de la ligue interdisant aux clubs italiens d'aligner des joueurs porteurs d'un défibrillateur automatique implantable (DAI), le milieu de terrain a été contraint de quitter son pays natal pour poursuivre sa carrière. Il a finalement trouvé un nouveau port d'attache à Watford, où le club lui a proposé un suivi médical attentif. Le club de Championship l'a aidé à retrouver la forme qui lui avait valu le surnom de « chien enragé » en raison de son style tenace.
Avec huit apparitions à son actif depuis ses débuts le 14 février, il est désormais tout à fait à l'aise avec le dispositif qui contrôle son rythme cardiaque, expliquant : « J'ai un nouvel ami dans mon corps. Quand on se voit changé dans le miroir, cela peut être douloureux – mais pour moi, ça ne l'a pas été. Je n'ai jamais été déçu. »
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Quelle sera la prochaine étape pour le milieu de terrain de Watford ?
Après avoir surmonté l'adversité, l'Italien se concentre désormais sur la suite de la saison. Il a disputé huit matches avec les Hornets en Championship, inscrivant un but décisif dans les dernières secondes du temps additionnel lors de la victoire 3-1 contre Wrexham. Après avoir fait ses débuts en tant que titulaire vendredi dernier à l'extérieur contre les Queens Park Rangers, il n'a pas été utilisé lors du match contre Charlton lundi.
Il reste cinq matches de championnat à disputer à Watford, qui se rendra à Oxford United le 11 avril avant d'accueillir Sheffield United le 18 avril. D'autres rencontres cruciales contre West Brom, Middlesbrough et Coventry City l'attendent ensuite.