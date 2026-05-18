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José Mourinho au Real Madrid : c’est officiel ! L’entraîneur du Benfica aurait donné son accord verbal pour un arrivée retentissante au Bernabéu et s’apprêterait à signer un contrat de deux ans afin de reprendre les commandes de l’équipe
« The Special One » se prépare pour son deuxième acte
Selon Fabrizio Romano, José Mourinho est sur le point de faire son grand retour au Real Madrid. Un accord verbal aurait été trouvé pour que le technicien portugais, âgé de 63 ans, reprenne les rênes du club merengue. Il se serait vu proposer un contrat de deux ans afin de diriger à nouveau les « Blancos », plus de dix ans après son départ en 2013. Le protocole prévoit la finalisation du dossier après la dernière journée de Liga contre l’Athletic Bilbao, actant ainsi la fin du bref intérim d’Arbeloa.
Cette nomination intervient après une période chaotique pour le club merengue, marquée par la fin prématurée du passage de Xabi Alonso et les quelques mois d’intérim d’Arbeloa. Une nouvelle saison sans titre a poussé le président Florentino Pérez à se tourner vers un visage familier. Celui qui avait mené le club à un sacre en Liga avec un record de 100 points est vu comme l’homme capable de rétablir ordre et autorité dans un effectif en manque de constance. Alors qu’il assurait il y a peu qu’il y avait « 99 % de chances » qu’il reste à Benfica, l’appel du Bernabéu a finalement tout bouleversé.
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Invaincu mais sans trophée à Lisbonne
Cette décision intervient à l’issue d’une saison véritablement singulière pour Mourinho à l’Estadio da Luz. Il a mené Benfica lors d’une campagne historique au cours de laquelle le club a réalisé l’exploit statistique de ne perdre aucun match en Primeira Liga, sans toutefois réussir à décrocher le titre. Malgré cette série d’invincibilité, un trop grand nombre de matchs nuls a contraint les Aigles à terminer troisièmes, derrière leurs rivaux de Porto et du Sporting CP. Ce bilan mitigé a ouvert la voie à son départ : l’attrait d’un retour à Madrid s’est révélé trop fort pour être ignoré. Si les supporters du Benfica regretteront son départ, l’opportunité de prendre les commandes du dernier projet du Real Madrid était une offre que le vétéran des bancs de touche ne pouvait refuser.
L’audacieux raid de transfert impliquant Rashford
À la veille de l’officialisation de son retour, José Mourinho songerait déjà à renforcer son attaque et aurait coché un nom familier sur sa short-list : Marcus Rashford. Selon les dernières indiscrétions, le technicien portugais s’impliquerait personnellement pour rapatrier l’avant-centre anglais, actuellement en prêt au FC Barcelone. Les contraintes économiques du club catalan offriraient une ouverture inattendue au Real Madrid.
Convaincu que la vitesse et la polyvalence de l’attaquant répondraient parfaitement à son schéma tactique au Bernabéu, le technicien portugais pourrait ainsi priver ses rivaux du Clásico d’une cible clé, marquant le début d’une nouvelle ère offensive pour les Blancos sur le marché des transferts.
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Une nouvelle ère s’ouvre dans la capitale.
En rappelant Mourinho, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, mise sur un entraîneur expérimenté, familier de la pression et des enjeux politiques du Bernabéu.
L’annonce officielle est attendue sous peu, le technicien portugais devant se rendre à Madrid en début de semaine prochaine. Pour les fidèles du Real, le retour du « Special One » annonce un football combatif, à l’image de son premier passage. Comme en 2010, sa mission sera de détrôner le Barça en Liga et de ramener les Merengues sur le devant de la scène européenne.