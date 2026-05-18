José Mourinho au Real Madrid : c’est officiel ! L’entraîneur du Benfica aurait donné son accord verbal pour un arrivée retentissante au Bernabéu et s’apprêterait à signer un contrat de deux ans afin de reprendre les commandes de l’équipe

Selon Fabrizio Romano, José Mourinho est sur le point de faire son grand retour au Real Madrid. Un accord verbal aurait été trouvé pour que le technicien portugais, âgé de 63 ans, reprenne les rênes du club merengue. Il se serait vu proposer un contrat de deux ans afin de diriger à nouveau les « Blancos », plus de dix ans après son départ en 2013. Le protocole prévoit la finalisation du dossier après la dernière journée de Liga contre l’Athletic Bilbao, actant ainsi la fin du bref intérim d’Arbeloa.

Cette nomination intervient après une période chaotique pour le club merengue, marquée par la fin prématurée du passage de Xabi Alonso et les quelques mois d’intérim d’Arbeloa. Une nouvelle saison sans titre a poussé le président Florentino Pérez à se tourner vers un visage familier. Celui qui avait mené le club à un sacre en Liga avec un record de 100 points est vu comme l’homme capable de rétablir ordre et autorité dans un effectif en manque de constance. Alors qu’il assurait il y a peu qu’il y avait « 99 % de chances » qu’il reste à Benfica, l’appel du Bernabéu a finalement tout bouleversé.



