Goal AR, Gemini
Traduit par
José Mourinho arrive ! Hansi Flick se dit « prêt à affronter n’importe qui », alors que le Real Madrid, rival du Barça dans le Clásico, fait appel au « Special One » pour booster sa course au titre en Liga
Flick adopte un ton provocateur face au retour de Mourinho
Flick a adressé un message sans équivoque à ses rivaux après la circulation des informations indiquant que Mourinho pourrait revenir à Madrid. Le stratège portugais est présenté comme le grand favori pour succéder à Arbeloa sur le banc du Santiago Bernabéu, un changement susceptible de raviver l’atmosphère électrique des Clásicos tels qu’on les a connus au début des années 2010.
Interrogé sur la perspective d’affronter l’ancien mentor de Chelsea et de Manchester United, Flick est resté imperturbable : « Oui, pourquoi pas ? C’est l’entraîneur adverse et je suis toujours prêt à défier n’importe qui », a déclaré le technicien allemand.
- Getty Images Sport
Malgré la défaite à Mestalla, le moral de l’équipe reste intact.
L’entraîneur du Barça a pris la parole le lendemain de la dernière journée de Liga, conclue par une défaite 3-1 sur la pelouse de Valence au Mestalla. Malgré ce revers, Flick a immédiatement rappelé que ce résultat ne remettait pas en cause le travail accompli tout au long de l’année, le club catalan ayant déjà assuré son titre de champion avant le coup de sifflet final à Valence.
« Cette défaite n’altère en rien la saison que nous avons réalisée et qui s’est conclue par le titre. Nous acceptons ce résultat, car la victoire de Valence était amplement méritée. Il était clair qu’ils avaient plus à jouer », a expliqué Flick. Le technicien allemand a également admis que son équipe avait rencontré des difficultés ce soir-là, ajoutant : « Nous avons commis des erreurs assez faciles après avoir été menés 0-1, et ils en ont profité pour marquer les buts qui leur ont donné la victoire. »
Les distractions liées à la Coupe du monde
À l’approche de la Coupe du monde, Hansi Flick admet que certains de ses joueurs ont déjà la tête tournée vers le tournoi international. Ce changement d’état d’esprit a sans doute pesé dans les erreurs inhabituelles constatées lors de la dernière journée de championnat, mais l’entraîneur se montre compréhensif à l’égard des ambitions de son groupe sur la scène mondiale.
« Nous devons comprendre que la Coupe du monde approche et que c'est un rêve pour tout footballeur. Il est compréhensible que les joueurs se soient un peu plus concentrés sur cet objectif important, et je dois le comprendre », a noté Flick.
- Getty Images Sport
Préparer l’avenir
Le titre en poche, la direction du FC Barcelone s’apprête à vivre un été chargé, entre recrutement ciblé et ajustements tactiques. Flick sait que la concurrence s’intensifiera si Madrid confirme l’arrivée de Mourinho, et il entend bien profiter de l’intersaison pour maintenir l’avance du Barça sur le peloton.
« Je dois maintenant analyser les choses pour m’améliorer à l’avenir », a conclu Flick. « Il y a eu des choses qui n’allaient pas tout à fait aujourd’hui, mais la saison a été bonne, nous sommes champions, et nous partons maintenant en vacances pour préparer la saison prochaine. »