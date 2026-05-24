L’entraîneur du Barça a pris la parole le lendemain de la dernière journée de Liga, conclue par une défaite 3-1 sur la pelouse de Valence au Mestalla. Malgré ce revers, Flick a immédiatement rappelé que ce résultat ne remettait pas en cause le travail accompli tout au long de l’année, le club catalan ayant déjà assuré son titre de champion avant le coup de sifflet final à Valence.

« Cette défaite n’altère en rien la saison que nous avons réalisée et qui s’est conclue par le titre. Nous acceptons ce résultat, car la victoire de Valence était amplement méritée. Il était clair qu’ils avaient plus à jouer », a expliqué Flick. Le technicien allemand a également admis que son équipe avait rencontré des difficultés ce soir-là, ajoutant : « Nous avons commis des erreurs assez faciles après avoir été menés 0-1, et ils en ont profité pour marquer les buts qui leur ont donné la victoire. »