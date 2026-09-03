José Mourinho admet que Lionel Messi manquera au football et évoque la situation de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a couvert d'éloges Lionel Messi après la retraite internationale du champion du monde argentin avec l'Albiceleste. En conférence de presse avant le match de son équipe contre le Real Betis, Mourinho a exprimé sa profonde admiration pour la qualité durable de l'attaquant. Le technicien portugais a plaisanté en disant qu'il devra même regarder la Major League Soccer, une compétition qu'il n'apprécie pas particulièrement, simplement pour profiter des dernières années de l'illustre carrière de Messi.

« Parler de Messi est compliqué, a déclaré Mourinho, soulignant à quel point l'attaquant vétéran continue de défier les attentes. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, et il n'y a pas de mots pour décrire sa qualité en tant que joueur. »