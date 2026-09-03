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José Mourinho admet que Lionel Messi manquera au football et évoque la situation de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid
Rendre hommage à une icône d’une génération
L'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a couvert d'éloges Lionel Messi après la retraite internationale du champion du monde argentin avec l'Albiceleste. En conférence de presse avant le match de son équipe contre le Real Betis, Mourinho a exprimé sa profonde admiration pour la qualité durable de l'attaquant. Le technicien portugais a plaisanté en disant qu'il devra même regarder la Major League Soccer, une compétition qu'il n'apprécie pas particulièrement, simplement pour profiter des dernières années de l'illustre carrière de Messi.
« Parler de Messi est compliqué, a déclaré Mourinho, soulignant à quel point l'attaquant vétéran continue de défier les attentes. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, et il n'y a pas de mots pour décrire sa qualité en tant que joueur. »
- Panoramic by PsnewZ
Une histoire commune qui remonte à 2003
Le respect mutuel de Mourinho envers Messi est enraciné dans une histoire footballistique qui s’étend sur plus de deux décennies, remontant à la célèbre académie La Masia du FC Barcelone, où Messi s’est développé. Leurs chemins se sont croisés de manière mémorable le 16 novembre 2003, lorsqu’un Messi adolescent a fait ses débuts non officiels avec l’équipe première du FC Barcelone face à un Porto entraîné par Mourinho. Si Porto a remporté ce match amical 2-0 avant de conquérir la Ligue des champions cette même saison, cela a marqué le début d’une ère pour un joueur qui allait définir toute une génération.
La saga du transfert de Julian Alvarez
Se tournant vers l’actualité nationale, Mourinho a également été interrogé sur Julian Alvarez et son transfert estival avorté à Barcelone en provenance de l’Atletico Madrid. L’entraîneur du Real Madrid a refusé d’alimenter les spéculations, soulignant que le coach de l’Atletico, Diego Simeone, détient une autorité totale sur les affaires internes du club. Mourinho a posé une règle pragmatique concernant l’engagement des joueurs maintenant que le mercato a officiellement fermé ses portes.
« Mon sentiment, c’est qu’à partir d’hier, et au moins jusqu’au 31 décembre, il sera un joueur important pour son club », a déclaré Mourinho au sujet de l’avenir immédiat d’Alvarez.
- AFP
En vue des défis nationaux
Maintenant que le mercato estival est derrière eux, Mourinho s’attend à ce que tous les joueurs dont la situation reste incertaine se reconcentrent entièrement sur leurs engagements sportifs actuels au moins jusqu’en janvier. Pour l’entraîneur du Real Madrid, maintenir une discipline professionnelle est primordial alors que son équipe se prépare à une série de matches exigeante. Pendant ce temps, le monde du football continue de réfléchir à l’héritage durable d’icônes comme Messi, dont l’impact monumental sur le jeu transcende les féroces rivalités entre clubs.
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