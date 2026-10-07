Cole a savouré l’expérience Mourinho après avoir gravi les échelons du centre de formation à Stamford Bridge, et il est mieux placé que la plupart pour juger si le bon homme pour le poste a été trouvé à Madrid.

Interrogé sur le fait de savoir si des qualités « spéciales » demeurent, Cole, qui s’exprimait en association avec LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « Je sais qu’il a eu un peu de mal jusqu’ici. Mais je pense que c’est toujours comme ça quand on arrive dans un nouveau club. Le succès n’est pas immédiat, n’est-ce pas ? Le succès se construit avec le temps. Jose le sait mieux que quiconque.

« Mais on l’a déjà vu arriver et, dès une première saison, faire le travail puis partir. Mais je pense qu’avec cette équipe, il y a tellement de types d’egos différents qu’il va devoir gérer, parce que c’est pour ça qu’ils l’ont fait venir.

« C’est comme une figure paternelle pour la plupart des footballeurs. Et il va devoir essayer de comprendre ça le plus vite possible. C’est un immense club. Le Real Madrid n’est pas là pour plaisanter. Il connaît le poste. Il y est déjà passé.

« Mais j’ai confiance en Jose Mourinho. Je pense que c’est un entraîneur de tout premier plan. Mais avec cet effectif, il doit trouver un moyen de les souder. Parce que je pense que cela fait quelques années qu’ils n’ont pas eu de succès. Ils ont aussi eu quelques entraîneurs pour lesquels cela ne s’est pas vraiment passé comme prévu. Donc ils ont clairement besoin de quelqu’un comme Jose Mourinho.

« Mais il faut qu’ils adhèrent à ce qu’il fait. C’est aussi simple que ça. Et il n’y a que lui qui peut structurer cela comme il l’entend dans le cadre de sa mission. Et j’ai confiance en lui pour ramener les jours de gloire au Real Madrid. C’est drôle de dire ça, non ?! »