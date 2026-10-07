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José Mourinho a-t-il encore sa magie « spéciale » ? Le Real Madrid a besoin de l'entraîneur portugais comme « figure paternelle » pour gérer les ego de Kylian Mbappe, Vinicius Junior et Cie
Mourinho de retour à Madrid, 13 ans après son premier passage
Mourinho est de retour dans la capitale espagnole pour un deuxième passage sur l’un des bancs d’entraîneur les plus brûlants qui soient. Lors de son précédent mandat à la tête de l’équipe, il avait offert un sacre en Liga, en se mesurant à l’emblématique équipe du Barcelone de Pep Guardiola, et il a désormais pour mission de répéter ce succès.
Quelque 13 ans se sont écoulés depuis que l’ancien entraîneur de Chelsea, de l’Inter et de Manchester United a occupé pour la dernière fois le banc à Madrid, et le technicien de 63 ans est désormais un entraîneur d’un tout autre genre. Sa passion pour le jeu ne faiblira jamais et sa confiance inébranlable en lui-même signifie qu’il cherchera toujours à relever les plus grands défis.
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Mbappé, Bellingham et Vini Jr parmi les « Galactiques »
Un véritable cadeau, alors que le Real est dans la situation actuelle, les Merengue restant sur deux saisons sans décrocher de trophée majeur, malgré la présence en pointe de Mbappe, l’attaquant français aux records fracassés. Il est bien épaulé par la superstar anglaise Bellingham et l’ailier brésilien Vinicius Junior.
Le talent à la disposition de Mourinho ne fait aucun doute, mais s’agit-il d’un groupe d’individualités qui manque d’esprit collectif ? Un homme qui a remporté des trophées au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne possède-t-il encore les ressources tactiques nécessaires pour tirer le meilleur d’un groupe de « Galactiques » ?
Mourinho est-il toujours un entraîneur « spécial » ?
Cole a savouré l’expérience Mourinho après avoir gravi les échelons du centre de formation à Stamford Bridge, et il est mieux placé que la plupart pour juger si le bon homme pour le poste a été trouvé à Madrid.
Interrogé sur le fait de savoir si des qualités « spéciales » demeurent, Cole, qui s’exprimait en association avec LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « Je sais qu’il a eu un peu de mal jusqu’ici. Mais je pense que c’est toujours comme ça quand on arrive dans un nouveau club. Le succès n’est pas immédiat, n’est-ce pas ? Le succès se construit avec le temps. Jose le sait mieux que quiconque.
« Mais on l’a déjà vu arriver et, dès une première saison, faire le travail puis partir. Mais je pense qu’avec cette équipe, il y a tellement de types d’egos différents qu’il va devoir gérer, parce que c’est pour ça qu’ils l’ont fait venir.
« C’est comme une figure paternelle pour la plupart des footballeurs. Et il va devoir essayer de comprendre ça le plus vite possible. C’est un immense club. Le Real Madrid n’est pas là pour plaisanter. Il connaît le poste. Il y est déjà passé.
« Mais j’ai confiance en Jose Mourinho. Je pense que c’est un entraîneur de tout premier plan. Mais avec cet effectif, il doit trouver un moyen de les souder. Parce que je pense que cela fait quelques années qu’ils n’ont pas eu de succès. Ils ont aussi eu quelques entraîneurs pour lesquels cela ne s’est pas vraiment passé comme prévu. Donc ils ont clairement besoin de quelqu’un comme Jose Mourinho.
« Mais il faut qu’ils adhèrent à ce qu’il fait. C’est aussi simple que ça. Et il n’y a que lui qui peut structurer cela comme il l’entend dans le cadre de sa mission. Et j’ai confiance en lui pour ramener les jours de gloire au Real Madrid. C’est drôle de dire ça, non ?! »
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Le Real s’attend à lutter pour les trophées nationaux et européens
Au Bernabeu, l’objectif est de lutter pour tous les trophées disponibles au cours de chaque saison. Une nouvelle quête de suprématie en Ligue des champions a été lancée, mais le Real compte déjà six points de retard sur son rival du Clasico, Barcelone, au classement de la Liga.
Mourinho, qui a signé un contrat de trois ans en revenant à Madrid, sait qu’il est dans le métier du résultat et qu’il doit répondre aux exigences de sa direction et de ses supporters. Les Merengue seront de retour en action samedi avec la réception de Villarreal, avant de se rendre ensuite en Italie pour un choc européen contre la Roma, ancien club de leur entraîneur.
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