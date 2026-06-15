José Mourinho a « insufflé la combativité et la détermination » au Real Madrid, et Raúl Asencio soutient le retour de l'entraîneur pour détrôner à nouveau Barcelone en tête de la Liga

Le défenseur central madrilène Asencio s’est dit « extrêmement enthousiaste » à l’idée d’accueillir José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Pour le jeune joueur, le retour de « The Special One » au Santiago Bernabéu devrait immédiatement rehausser le niveau de compétitivité de l’équipe, une marque de fabrique de l’entraîneur portugais.

Revenant sur le premier passage de Mourinho dans la capitale espagnole entre 2010 et 2013, le défenseur de 23 ans a rappelé comment l’entraîneur avait transformé l’ADN du groupe. « J’étais jeune, et j’ai vu comment il a changé l’équipe, la compétitivité qu’il a insufflée au club, la rage et la détermination… Je pense que ce sont ces caractéristiques qui font de moi le joueur que je suis aujourd’hui », a déclaré Asencio à El Desmarque.