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José Mourinho a « insufflé la combativité et la détermination » au Real Madrid, et Raúl Asencio soutient le retour de l'entraîneur pour détrôner à nouveau Barcelone en tête de la Liga
L'impact de la mentalité de Mourinho
Le défenseur central madrilène Asencio s’est dit « extrêmement enthousiaste » à l’idée d’accueillir José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Pour le jeune joueur, le retour de « The Special One » au Santiago Bernabéu devrait immédiatement rehausser le niveau de compétitivité de l’équipe, une marque de fabrique de l’entraîneur portugais.
Revenant sur le premier passage de Mourinho dans la capitale espagnole entre 2010 et 2013, le défenseur de 23 ans a rappelé comment l’entraîneur avait transformé l’ADN du groupe. « J’étais jeune, et j’ai vu comment il a changé l’équipe, la compétitivité qu’il a insufflée au club, la rage et la détermination… Je pense que ce sont ces caractéristiques qui font de moi le joueur que je suis aujourd’hui », a déclaré Asencio à El Desmarque.
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À la poursuite du record des 100 points
Le retour de l’entraîneur portugais a ravivé l’espoir d’une nouvelle ère dorée au Bernabéu, notamment celui d’une saison digne de la campagne historique 2011-2012. Lors de cet exercice, Mourinho avait mené les « Blancos » au titre de champion de Liga avec un record de 100 points et 121 buts marqués, mettant fin à la domination de l’équipe emblématique du FC Barcelone entraînée par Pep Guardiola.
Interrogé sur la capacité du club à reconquérir le titre la saison prochaine sous la direction du technicien portugais, Asencio a répondu avec assurance : « Oui, bien sûr. C’est lui qui a établi ce record (100 points et 121 buts). Nous ferons tout pour l’atteindre à nouveau. »
L'enthousiasme pour cette nouvelle ère
Bien qu’il soit issu du centre de formation du club, Asencio est impatient de faire ses preuves sous les ordres de cet entraîneur chevronné. Il voit dans ce changement tactique et émotionnel une étape positive pour un effectif déterminé à réaffirmer sa domination en Espagne et en Europe. Pour le jeune défenseur, l’opportunité de travailler sous la houlette d’une telle figure du football constitue un véritable tremplin pour sa carrière.
Le défenseur s’est dit impatient de aborder la préparation estivale, notant que l’atmosphère au sein du club avait déjà évolué. « Maintenant, avec ce nouveau projet, avec Mourinho, je trouve ça très excitant, et j’ai hâte de commencer », a-t-il ajouté, soulignant qu’il était prêt à adopter la « rage et la détermination » que l’entraîneur portugais exige de ses joueurs.
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Silva et les renforts de l'équipe
Au-delà du changement sur le banc, les projets de transfert du Real Madrid se sont considérablement accélérés. Selon Fabrizio Romano, Bernardo Silva, la star de Manchester City sur le départ, aurait déjà donné son accord pour rejoindre le grand club espagnol. Asencio n’a pas tardé à faire l’éloge de l’international portugais, reconnaissant que son arrivée renforcerait considérablement les options créatives de l’équipe au milieu de terrain.
Réagissant aux rumeurs de transfert, Asencio a déclaré : « Bernardo Silva est très, très bon ; il apporterait un véritable plus en termes de qualité à l'équipe. Nous accueillerons à bras ouverts tout ce qui viendra et nous sommes convaincus que le projet qu'ils sont en train de construire est incroyable. »