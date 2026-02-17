Goal.com
Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
José Mourinho a encore un peu de magie en réserve, et son retour au Real Madrid n'est pas à exclure alors que l'entraîneur du Benfica prépare la chute des Blancos en Ligue des champions

Personne ne sait créer un état d'esprit de siège comme José Mourinho. Le Benfica était presque unanimement donné perdant lorsqu'il a accueilli le Real Madrid à l'Estadio da Luz lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, après avoir perdu cinq de ses huit premiers matchs, dont une défaite surprenante 3-2 à domicile contre le modeste club azerbaïdjanais de Qarabag.

Ayant besoin d'une victoire improbable et d'autres résultats en leur faveur, Benfica risquait une élimination humiliante. Le sort semblait scellé après seulement une demi-heure de jeu, lorsque Kylian Mbappé a donné l'avantage aux Merengues d'une tête. Cependant, seul un imbécile aurait pu écarter une équipe entraînée par Mourinho.

Benfica a lancé une remontée spectaculaire pour mener 3-2 à l'approche du temps additionnel, mais la nouvelle s'est répandue qu'il lui fallait encore un but pour se qualifier pour les barrages de la phase à élimination directe, grâce à la différence de buts, devant Naples et Paphos. Madrid a alors aidé sa cause, puisque Raul Asencio et Rodrygo ont tous deux été expulsés pour avoir reçu deux cartons jaunes, ce qui a préparé le terrain pour une fin de match remarquable.

Un coup franc à environ 40 mètres a donné une dernière chance au Benfica, et même le gardien Anatoliy Trubin s'est aventuré vers l'avant. Fredrik Aursnes a alors effectué un magnifique tir enroulé qui a atterri directement sur la tête de Trubin, qui a dévié le ballon dans les filets, déclenchant une véritable frénésie.

Trubin a été submergé par ses coéquipiers, et Mourinho s'est déchaîné sur la ligne de touche, entraînant les supporters du Benfica dans un chant de célébration, avant d'offrir à un jeune ramasseur de balles un souvenir inoubliable en le serrant dans ses bras.

« Un but fantastique, un but historique, un but qui a failli faire s'écrouler tout le stade - et je pense que nous le méritions vraiment », a déclaré l'entraîneur portugais une fois le calme revenu. « Je pensais avoir tout vu dans le football, mais finalement, ce n'était pas le cas. Pour Benfica, c'est un immense prestige de battre le Real Madrid. »

Le Benfica visera désormais une autre victoire prestigieuse, après avoir été tiré au sort contre Madrid en barrages. S'il y parvient, cela confirmerait que Mourinho est loin d'avoir terminé sa carrière d'entraîneur d'élite. Cela pourrait également ouvrir la voie à un retour glorieux au Bernabeu cet été, le Real n'ayant pas encore précisé qui il souhaite voir succéder à Xabi Alonso à long terme.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-PRESSERAFP

    « Vivre pour Benfica »

    La cote de Mourinho a considérablement baissé ces derniers temps, c'est indéniable. Autrefois grand collectionneur de trophées, il n'a ajouté qu'un seul titre à son palmarès déjà impressionnant au cours des huit dernières années, en remportant la Ligue Europa Conférence avec l'AS Rome en 2021-2022.

    Son dernier passage à Fenerbahçe a également frôlé le ridicule, puisqu'il a davantage fait parler de lui pour ses déclarations virulentes contre l'arbitrage de la Super Lig et le niveau général du football en Turquie que pour les performances de l'équipe, qui n'ont jamais dépassé la moyenne. On pourrait certainement affirmer que Mourinho ne méritait pas d'atterrir au Benfica, qui l'a recruté après avoir limogé Bruno Lage en septembre.

    Mais cette réunion avait tout de même quelque chose de romantique. Mourinho a commencé sa carrière d'entraîneur au Benfica en 2000 et avait encore des comptes à régler avec le club, puisqu'il n'avait tenu que 10 matchs la dernière fois en raison d'un différend avec le président du club.

    « La promesse est très claire : je vivrai pour Benfica, pour ma mission », a-t-il déclaré lors de sa présentation. « Je ne suis pas important, c'est Benfica qui est important. » Ces mots étaient toutefois difficiles à croire, car ils revenaient à rompre avec une habitude de toute une vie.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Toujours source de controverse

    Mourinho adore être au centre de l'attention et prend plaisir à énerver les gens, ce qui lui a bien réussi par le passé. Il savait se mettre dans la tête des entraîneurs adverses, et ses joueurs adhéraient à sa philosophie du « nous contre le monde entier ». Instiller une paranoïa calculée renforçait le sentiment d'unité dans le vestiaire et détournait la pression extérieure.

    Malheureusement, cela n'a pas duré. À mesure que le jeu évoluait sur le plan tactique, Mourinho a refusé de s'adapter et est devenu amer. Cela a conduit à des disputes internes régulières avec ses supérieurs et à des éclats publics contre tous les membres de son équipe qui ne suivaient pas ses directives. C'est la principale raison pour laquelle il n'a jamais passé plus de trois saisons dans un même club (à l'exception de son premier passage à Chelsea, où il a entamé une quatrième saison avant d'être licencié).

    Personne ne sera donc surpris que Mourinho continue de susciter la controverse à Benfica cette saison. Lors de son deuxième match seulement depuis son retour en Liga Portugal, les Aigles ont concédé un match nul 1-1 à domicile face à une équipe de Rio Ave qui n'avait encore remporté aucune victoire à ce moment-là. Après le match, Mourinho s'en est pris à l'arbitre pour avoir refusé un but de Benfica en première mi-temps, l'accusant de « manquer de personnalité » avant de qualifier le résultat final de « terriblement injuste ».

    Après une victoire peu convaincante 2-0 contre l'Atletico CP, équipe de troisième division, lors du quatrième tour de la Taca de Portugal en novembre, Mourinho a critiqué la « mauvaise attitude » de son équipe et a déclaré qu'il aurait effectué neuf remplacements à la mi-temps si cela avait été autorisé. Le mois suivant, il a de nouveau dirigé sa colère vers les arbitres après un match nul 2-2 en championnat contre Braga, affirmant que Benfica avait marqué « trois buts évidents » et que des événements « étranges » dans la salle VAR avaient coûté cher à son équipe. Mourinho n'a manifestement toujours pas compris que ces éclats ne font qu'éloigner tous ceux qui l'entourent.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Affrontement « tendu » sur le terrain d'entraînement

    Mourinho n'est plus aussi apprécié des supporters ces derniers temps. En janvier, quelque 200 ultras du Benfica ont défilé devant le centre d'entraînement du club à Seixal pour exprimer leur « mécontentement croissant » face à la trajectoire du club. Ils ont été reçus par Mourinho, le défenseur vedette Nicolas Otamendi et le directeur technique Simao Sabrosa, et ont fait part de leurs sentiments lors d'une discussion « tendue » qui a duré une heure.

    Bien que la manifestation ait été pacifique, le message final était clair : les résultats devaient s'améliorer rapidement. C'était une réaction tout à fait compréhensible après la défaite 3-1 contre Braga en demi-finale de la Taca da Liga et la défaite 2-1 contre Porto en quarts de finale de la Taca de Portugal, la première ayant incité Mourinho à ordonner à ses joueurs de dormir au centre d'entraînement - une autre manœuvre éhontée pour attirer l'attention.

    Le président du Benfica, Rui Costa, a également été contraint de s'exprimer pour clarifier la position de Mourinho. Lorsqu'on lui a demandé directement s'il pouvait licencier l'entraîneur de 63 ans, Costa a répondu : « Non. C'est un excellent entraîneur et il l'a déjà prouvé. La saison n'est pas facile. Changer d'entraîneur ? C'est hors de question. »

    Qu'il ait été encouragé par le soutien de Costa ou motivé par les actions des fidèles supporters du Benfica, Mourinho a depuis éloigné le navire des eaux infestées de requins tout en retrouvant une partie de son arrogance.

  • benfica-jose-mourinho(C)Getty Images

    « Toujours l'un des meilleurs »

    Le Benfica a remporté cinq de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, marquant 14 buts au passage. L'équipe de Mourinho se trouve désormais à sept points du leader du championnat portugais, Porto, et même s'il faudra un effort monumental et une bonne dose de chance pour que le Benfica remporte le titre, il y a au moins un regain d'espoir.

    Le club est désormais invaincu depuis 18 matchs de championnat sous la houlette de Mourinho, qui n'a plus perdu en première division portugaise depuis la saison 2001-02, lorsqu'il était à la tête de Porto. Qualifier Benfica pour les barrages de la Ligue des champions était toutefois un véritable exploit, compte tenu du manque de profondeur de l'effectif et du fait qu'il a pris les rênes de l'équipe après la défaite lors de la première journée contre Qarabag.

    Les Aigles ont facilement battu l'Ajax à Amsterdam et ont éliminé le champion de Serie A, Naples, Mourinho prenant le dessus sur son ennemi de longue date, Antonio Conte, avant de conquérir Madrid, 15 fois champion d'Europe. Il semblerait donc que la chute de Mourinho ait été grandement exagérée.

    C'est en tout cas l'avis de l'ancien défenseur central du Real Madrid et de Porto, Pepe, qui a déclaré à A Bola: « J'ai été formé par lui, je connais ses compétences, et c'est un excellent entraîneur qui fera certainement tout son possible pour aider Benfica à gagner. Je ne pense pas que Mourinho ait perdu quoi que ce soit ; il reste Mourinho. Je parle aussi d'expérience. Les années nous apprennent beaucoup de choses ; nous ne nous fions plus autant à notre sang ou à notre cœur, mais plutôt à notre raison, et Mourinho a su améliorer cela. Aujourd'hui, il est un entraîneur beaucoup plus... non pas calme, mais beaucoup plus réfléchi. »

    L'ancien défenseur du Benfica Sergio Nunes, un autre ancien élève de Mourinho, a déclaré au même journal : « Mourinho reste l'un des meilleurs au monde, avec son expérience, sa réflexion stratégique, il sait comment et quand agir. Je continue à l'admirer, même si beaucoup de gens pensent qu'il n'est plus le même. J'aime toujours ce qu'il fait et je maintiens qu'il a tout pour lui. Il était ce dont Benfica avait besoin. Le club était un peu endormi, il semblait toujours faire la même chose. Avec lui, il y a eu un impact et une envie d'en faire plus. Il construit le Benfica du futur. Il veut réaliser quelque chose de grand cette année. »

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    L'« objectif ultime » de Perez

    La question est la suivante : Mourinho envisage-t-il son avenir au Benfica ? S'il réalise quelque chose d'« exceptionnel » dans les mois à venir, il y a fort à parier que les plus grands clubs européens reviendront à la charge et mettront sa loyauté à l'épreuve. Selon The Athletic, son contrat comporte une clause de rupture mutuelle qui peut être activée dans les 10 jours suivant la fin de la saison, et un retour à Madrid pourrait s'avérer évident, l'actuel entraîneur Alvaro Arbeloa n'étant pas certain de rester en poste après l'été.

    Le match de barrage contre les Merengues, qui débutera mardi à Lisbonne, pourrait même être considéré comme une dernière audition pour Mourinho. En effet, même Arbeloa a admis que son ancien entraîneur était unique en son genre, déclarant aux journalistes : « Il n'y aura jamais quelqu'un comme José... Quiconque essaiera de l'imiter échouera. Si j'essayais d'être José Mourinho, j'échouerais lamentablement. »

    Le pouvoir de provocation de Mourinho était à son apogée lorsqu'il dirigeait les Merengues entre 2010 et 2013, et ses joutes verbales avec Pep Guardiola faisaient sensation. Barcelone était une force irrésistible avec Guardiola à sa tête, inspiré par le génie de Lionel Messi, mais Madrid a refusé de s'incliner. Mourinho a enregistré cinq victoires et six nuls en 17 Clasicos, et a quitté le club avec un titre de champion d'Espagne et une Copa del Rey, sans parler de la gloire d'avoir fait de Cristiano Ronaldo l'attaquant le plus redoutable de la planète.

    Il jouit également toujours du respect et de l'admiration de l'homme qui dirige l'ensemble des opérations du Real Madrid. « Je tiens à dire que le président Florentino m'a envoyé un message disant : "Je suis très heureux que vous soyez de retour dans un club de votre calibre", et d'entendre cela de la bouche du président du Real Madrid lui-même », a déclaré Mourinho lors de sa présentation au Benfica.

    Il est donc facile de croire les informations provenant d'Espagne qui affirment que le « but ultime » de Perez est de faire revenir Mourinho. Contrairement à Alonso, un entraîneur progressiste qui a accompli de grandes choses au Bayer Leverkusen mais qui manquait d'expérience dans l'entraînement de joueurs de classe mondiale dotés d'un ego démesuré, Mourinho inspirerait immédiatement le respect dans les vestiaires du Bernabeu.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRID-TOTTENHAMAFP

    Vainqueur en série requis

    Pour l'instant, Mourinho minimise la possibilité de remplacer Arbeloa. « Ne comptez pas sur moi pour les feuilletons. Il y a de bons feuilletons, mais ils sont très longs », a-t-il déclaré à Sport TV lorsqu'il a été interrogé sur ses liens avec Madrid en janvier. « Vous ratez un ou deux épisodes et vous perdez le fil. Ne comptez pas sur moi, car je ne regarde pas les feuilletons. »

    C'était une réponse typiquement acerbe de la part d'un homme intelligent qui ne veut pas risquer de déstabiliser le projet qu'il mène à Benfica. Cela ne signifie toutefois pas que Mourinho ne changera pas d'avis si le Real lui fait une offre officielle.

    Il se pourrait que Mourinho ait le choix entre Madrid et le Portugal cet été, ESPN rapportant que la Fédération portugaise de football (FPF) est susceptible de lui proposer un contrat à l'expiration du contrat de Roberto Martinez après la Coupe du monde 2026. Aussi tentant que cela puisse être pour Mourinho de prendre les rênes de son pays, une deuxième chance avec Madrid le replacerait au sommet du football et achèverait un revirement remarquable.

    Mourinho n'a plus travaillé à ce niveau depuis qu'il a quitté Manchester United en 2018, avec tout le respect dû à Tottenham, à la Roma et à Fenerbahçe. Et malgré ce que lui et Perez peuvent dire, Benfica n'est pas non plus un véritable poids lourd du football moderne.

    Madrid a besoin d'un autre vainqueur en série à sa tête, même si le club a désormais dépassé le FC Barcelone de Hansi Flick en tête du classement de la Liga. Les deux points d'écart entre le champion en titre et le Real au sommet ne reflètent pas fidèlement la différence entre les deux équipes : le Barça a une identité claire et tout le monde tire dans le même sens, tandis qu'Arbeloa s'appuie sur des moments individuels éphémères.

    Si quelqu'un peut rassembler l'équipe madrilène et convaincre des joueurs comme Mbappé et Vinicius Jr de faire leur part lorsqu'ils n'ont pas le ballon, c'est bien Mourinho. Un autre miracle en Ligue des champions avec Benfica pourrait faire de lui le favori incontestable pour le poste.

