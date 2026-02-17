José Mourinho a encore un peu de magie en réserve, et son retour au Real Madrid n'est pas à exclure alors que l'entraîneur du Benfica prépare la chute des Blancos en Ligue des champions

Ayant besoin d'une victoire improbable et d'autres résultats en leur faveur, Benfica risquait une élimination humiliante. Le sort semblait scellé après seulement une demi-heure de jeu, lorsque Kylian Mbappé a donné l'avantage aux Merengues d'une tête. Cependant, seul un imbécile aurait pu écarter une équipe entraînée par Mourinho.

Benfica a lancé une remontée spectaculaire pour mener 3-2 à l'approche du temps additionnel, mais la nouvelle s'est répandue qu'il lui fallait encore un but pour se qualifier pour les barrages de la phase à élimination directe, grâce à la différence de buts, devant Naples et Paphos. Madrid a alors aidé sa cause, puisque Raul Asencio et Rodrygo ont tous deux été expulsés pour avoir reçu deux cartons jaunes, ce qui a préparé le terrain pour une fin de match remarquable.

Un coup franc à environ 40 mètres a donné une dernière chance au Benfica, et même le gardien Anatoliy Trubin s'est aventuré vers l'avant. Fredrik Aursnes a alors effectué un magnifique tir enroulé qui a atterri directement sur la tête de Trubin, qui a dévié le ballon dans les filets, déclenchant une véritable frénésie.

Trubin a été submergé par ses coéquipiers, et Mourinho s'est déchaîné sur la ligne de touche, entraînant les supporters du Benfica dans un chant de célébration, avant d'offrir à un jeune ramasseur de balles un souvenir inoubliable en le serrant dans ses bras.

« Un but fantastique, un but historique, un but qui a failli faire s'écrouler tout le stade - et je pense que nous le méritions vraiment », a déclaré l'entraîneur portugais une fois le calme revenu. « Je pensais avoir tout vu dans le football, mais finalement, ce n'était pas le cas. Pour Benfica, c'est un immense prestige de battre le Real Madrid. »

Le Benfica visera désormais une autre victoire prestigieuse, après avoir été tiré au sort contre Madrid en barrages. S'il y parvient, cela confirmerait que Mourinho est loin d'avoir terminé sa carrière d'entraîneur d'élite. Cela pourrait également ouvrir la voie à un retour glorieux au Bernabeu cet été, le Real n'ayant pas encore précisé qui il souhaite voir succéder à Xabi Alonso à long terme.