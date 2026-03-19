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Brian Clough Jose MourinhoGetty/GOAL
Chris Burton

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José Mourinho a déclaré qu'il n'y aurait « qu'un seul vainqueur » s'il affrontait le légendaire Brian Clough, alors que l'icône de Nottingham Forest évoque ses similitudes avec Roy Keane

Dans les années 1970 et 1980, Brian Clough se faisait un point d’honneur de bousculer l’ordre établi. Plus récemment, José Mourinho a endossé le rôle de « perturbateur en chef » parmi les entraîneurs. Que se serait-il passé si deux entraîneurs vainqueurs de la Coupe d’Europe s’étaient affrontés au sommet de leur art ? L’ancien gardien de but de Nottingham Forest, Mark Crossley, a expliqué à GOAL pourquoi il n’y aurait eu « qu’un seul vainqueur ».

  • Brian Clough Nottingham ForestGetty

    Pourquoi Clough et Mourinho comptent parmi les plus grands entraîneurs

    Clough, qui n’a jamais mâché ses mots, restera à jamais associé aux « Miracle Men » qui ont offert deux titres continentaux consécutifs au City Ground en 1979 et 1980. Aux côtés de Peter Taylor, il a transformé une équipe de deuxième division provinciale en rois d’Europe.

    Le football anglais ne reverra peut-être jamais son pareil, les entraîneurs ayant cédé le contrôle total au sein des clubs, mais Mourinho se situe dans la même catégorie de talent lorsqu’il s’agit de tacticiens imprévisibles. Il a remporté la Ligue des champions avec Porto et l’Inter, tout en menant Chelsea et le Real Madrid à la gloire nationale.

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  • Un duel Clough-Mourinho aurait fait un tabac

    Crossley faisait partie de ceux qui ont eu le privilège de travailler sous les ordres de Clough à Forest. Interrogé par GOAL alors qu’il composait une sélection Bally Bet All-Stars, Crossley a répondu, lorsqu’on lui a demandé si un affrontement entre « Old Big ‘Ead » et « The Special One » aurait fait recette – un autre ancien joueur vedette des Reds ayant offert un spectacle tout aussi captivant aux téléspectateurs en 2026 : « Oui, sans aucun doute. Mais je sais qu’il n’y aurait eu qu’un seul vainqueur !

    J’ai vu des interviews avec des personnalités de premier plan, comme Parkinson, Muhammad Ali et tous les autres. Il n’y a jamais qu’un seul vainqueur quand Brian Clough est impliqué. Mais bon sang, ça aurait fait une super émission de télévision.

    « C’est pour ça que j’adore [Roy] Keane, parce qu’il a les traits de caractère de [Clough]. Je peux regarder un match de foot un dimanche après-midi et si c’est ennuyeux, je peux éteindre la télé. Mais je la rallume à la fin du match parce que je veux entendre ce que Keane a à dire. Et je pense que ce serait pareil avec Brian Clough.

    « Brian Clough ne perdait jamais une dispute, quelle que soit la personne en face de lui. Il nous a dit un jour qu’il allait devenir Premier ministre et nous l’avons cru. J’aimerais juste qu’il soit là aujourd’hui pour se lancer dans ces batailles avec les entraîneurs. Mais il n’y aurait qu’un seul vainqueur. Nous le savons tous. »

  • Sur les traces légendaires de Clough au City Ground

    Crossley s'initie actuellement au rôle d'entraîneur, puisqu'il est chargé de constituer une équipe de vétérans « Bally Bet All-Stars » qui affrontera une sélection de légendes de Forest au City Ground en mai.

    Interrogé sur la manière dont il s'y prend pour suivre les traces emblématiques de Clough, Crossley a déclaré : « J'ai pris quelques notes et je m'y attelle quotidiennement. Ça se passe bien. Les vétérans peuvent s'inscrire via la page du club et ils peuvent encore le faire jusqu'au 24 mars. C'est l'occasion de jouer au City Ground et pour moi de sélectionner ces joueurs.

    « Mais je vais aussi compter sur quelques surprises parmi les vétérans que je devrai peut-être recruter dans mon équipe. Une fois, j’ai écopé d’une amende pour avoir joué en tant que remplaçant dans l’équipe du fils de Clough. La FA ne peut pas m’infliger d’amende pour ça maintenant que je suis responsable des vétérans, donc je peux recruter qui je veux ! Alors restez à l’écoute. Les inscriptions sont toujours ouvertes et nous choisirons des joueurs au hasard pour jouer au City Ground. Quelle belle opportunité ! »

  • Pourquoi les entraîneurs d'aujourd'hui ont-ils tant de mal à égaler la longévité de Clough ?

    Crossley a eu l’occasion de fouler cette pelouse à d’innombrables reprises au cours de ses 12 années en tant que joueur de Forest. Il a vécu avec émotion la fin du mandat historique de 18 ans de Clough, alors que l’émotion était palpable à Trentside lors des adieux émouvants de 1993.

    Interrogé sur les raisons pour lesquelles les entraîneurs modernes peinent à bénéficier d’une telle longévité, Crossley a déclaré : « Personnellement, je pense qu’aujourd’hui, dès qu’un entraîneur franchit la porte, il subit instantanément une pression énorme venant de la hiérarchie. Prenez l’exemple d’[Arsène] Wenger, d’[Alex] Ferguson, voire de Mourinho lorsqu’il est arrivé à Chelsea, ou encore de Brian Clough. On les appelait les managers du club de football. On ne les appelait pas entraîneurs en chef. Il n’y avait pas de responsable du recrutement. Ils dirigeaient donc le club de A à Z. Ils recrutaient les joueurs qu’ils voulaient intégrer à leur équipe. Ils sélectionnaient les jeunes qui arrivaient. Personne d’autre. C’était eux qui s’en chargeaient. Et je crois que c’est là que le jeu a complètement changé.

    « Aujourd’hui – je veux dire "manager" – aujourd’hui, un entraîneur principal est chargé de diriger une équipe, mais c’est quelqu’un d’autre qui recrute les joueurs. Je ne comprends vraiment pas. Et cela crée une confusion où le manager peut se dire : "Eh bien, je ne veux pas de ce joueur. Oui, eh bien, tu l’as. Fais de ton mieux avec lui parce qu’on veut ensuite le revendre, que ce soit un jeune ou autre chose ». Donc je ne comprends pas, car je ne crois pas qu’on puisse réussir comme ça.

    « Je pense que les managers arrivent dans un club de foot… Je dis encore managers, un entraîneur principal, devrais-je dire, arrive dans un club de foot aujourd’hui et dès qu’il arrive, il craint pour son poste parce que s’il perd trois ou quatre matchs d’affilée, il subit la pression de la direction, des supporters, de qui que ce soit. Et dans le football moderne d’aujourd’hui, ça semble toujours être la faute du manager. Je n’entends jamais parler des joueurs, alors qu’à l’époque, c’étaient les joueurs qui en prenaient pour leur grade si l’équipe ne marchait pas bien, pas l’entraîneur. Mais maintenant, j’entends cette phrase : « Il a perdu le vestiaire ». Je ne sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire. Comment le savent-ils s’ils n’y sont pas ?

    « Donc je pense que tout cela mis ensemble, et peut-être que je suis un peu de la vieille école là, mais dans les années 90, quand je trouvais le football génial – de grands joueurs, de mauvais terrains, on pouvait tacler, on pouvait donner des coups de pied et soulever les gens, on pouvait parler à l’arbitre, on pouvait parler à la presse, on pouvait parler à son entraîneur, on pouvait aller voir son entraîneur et discuter des choses qui n’allaient pas. Je pense que tout ça a disparu.

    « Je regardais un bout de l’émission Overlap l’autre jour et Gary Neville a parlé de la FA Cup. Pourquoi la FA Cup a-t-elle perdu de son attrait ? Parce que le rêve de tous les enfants, quand on était petits, c’était de jouer la finale de la FA Cup. On ne parlait pas de remporter le championnat. On parlait de remporter la finale de la FA Cup. Et puis Gary Neville a dit que pour se qualifier pour la finale de la FA Cup, le club touche 1,7 million de livres ou quelque chose comme ça. Pour gagner une place en Premier League, c’est 3,1 millions de livres sterling. C’est donc pour ça qu’ils laissent leurs joueurs au repos pour se préparer pour le samedi, parce que ça rapporte plus d’argent de gagner une place en Premier League que de remporter le championnat. Je veux dire, franchement. C’est quoi ce délire ? »

    Clough n’a, comme chacun sait, jamais remporté la FA Cup, s’inclinant face à Tottenham lors de la finale de 1991. Mourinho a quant à lui décroché ce trophée lors de son premier passage à Chelsea, les entraîneurs modernes cherchant à imiter les exploits des figures légendaires qui les ont précédés.

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    Comment rejoindre l'équipe All-Stars Vets que Crossley est en train de constituer

    Bally Bet, partenaire maillot de Nottingham Forest, s'est donné pour mission d'offrir aux joueurs de base de longue date la reconnaissance qu'ils méritent. Mark Crossley, légende de Forest, a été chargé de constituer la toute première sélection « All-Stars Vets », composée de véritables figures emblématiques du football, afin de célébrer tout ce qui fait la grandeur du football de base. Crossley sera secondé par d'autres figures emblématiques de Forest dans la constitution de l'équipe Bally Bet All-Stars.

    Les All-Stars bénéficieront alors d'un traitement digne de la Premier League, troquant les terrains de loisirs pour le City Ground, où ils affronteront une équipe de légendes de Forest triées sur le volet vers la fin du mois de mai. Vous pensez avoir ce qu'il faut ? Si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes prêt à affronter les légendes, manifestez votre intérêt dès maintenant en suivant ce lien et participez à l'aventure.

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