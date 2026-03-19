José Mourinho a déclaré qu'il n'y aurait « qu'un seul vainqueur » s'il affrontait le légendaire Brian Clough, alors que l'icône de Nottingham Forest évoque ses similitudes avec Roy Keane

Crossley a eu l’occasion de fouler cette pelouse à d’innombrables reprises au cours de ses 12 années en tant que joueur de Forest. Il a vécu avec émotion la fin du mandat historique de 18 ans de Clough, alors que l’émotion était palpable à Trentside lors des adieux émouvants de 1993.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les entraîneurs modernes peinent à bénéficier d’une telle longévité, Crossley a déclaré : « Personnellement, je pense qu’aujourd’hui, dès qu’un entraîneur franchit la porte, il subit instantanément une pression énorme venant de la hiérarchie. Prenez l’exemple d’[Arsène] Wenger, d’[Alex] Ferguson, voire de Mourinho lorsqu’il est arrivé à Chelsea, ou encore de Brian Clough. On les appelait les managers du club de football. On ne les appelait pas entraîneurs en chef. Il n’y avait pas de responsable du recrutement. Ils dirigeaient donc le club de A à Z. Ils recrutaient les joueurs qu’ils voulaient intégrer à leur équipe. Ils sélectionnaient les jeunes qui arrivaient. Personne d’autre. C’était eux qui s’en chargeaient. Et je crois que c’est là que le jeu a complètement changé.

« Aujourd’hui – je veux dire "manager" – aujourd’hui, un entraîneur principal est chargé de diriger une équipe, mais c’est quelqu’un d’autre qui recrute les joueurs. Je ne comprends vraiment pas. Et cela crée une confusion où le manager peut se dire : "Eh bien, je ne veux pas de ce joueur. Oui, eh bien, tu l’as. Fais de ton mieux avec lui parce qu’on veut ensuite le revendre, que ce soit un jeune ou autre chose ». Donc je ne comprends pas, car je ne crois pas qu’on puisse réussir comme ça.

« Je pense que les managers arrivent dans un club de foot… Je dis encore managers, un entraîneur principal, devrais-je dire, arrive dans un club de foot aujourd’hui et dès qu’il arrive, il craint pour son poste parce que s’il perd trois ou quatre matchs d’affilée, il subit la pression de la direction, des supporters, de qui que ce soit. Et dans le football moderne d’aujourd’hui, ça semble toujours être la faute du manager. Je n’entends jamais parler des joueurs, alors qu’à l’époque, c’étaient les joueurs qui en prenaient pour leur grade si l’équipe ne marchait pas bien, pas l’entraîneur. Mais maintenant, j’entends cette phrase : « Il a perdu le vestiaire ». Je ne sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire. Comment le savent-ils s’ils n’y sont pas ?

« Donc je pense que tout cela mis ensemble, et peut-être que je suis un peu de la vieille école là, mais dans les années 90, quand je trouvais le football génial – de grands joueurs, de mauvais terrains, on pouvait tacler, on pouvait donner des coups de pied et soulever les gens, on pouvait parler à l’arbitre, on pouvait parler à la presse, on pouvait parler à son entraîneur, on pouvait aller voir son entraîneur et discuter des choses qui n’allaient pas. Je pense que tout ça a disparu.

« Je regardais un bout de l’émission Overlap l’autre jour et Gary Neville a parlé de la FA Cup. Pourquoi la FA Cup a-t-elle perdu de son attrait ? Parce que le rêve de tous les enfants, quand on était petits, c’était de jouer la finale de la FA Cup. On ne parlait pas de remporter le championnat. On parlait de remporter la finale de la FA Cup. Et puis Gary Neville a dit que pour se qualifier pour la finale de la FA Cup, le club touche 1,7 million de livres ou quelque chose comme ça. Pour gagner une place en Premier League, c’est 3,1 millions de livres sterling. C’est donc pour ça qu’ils laissent leurs joueurs au repos pour se préparer pour le samedi, parce que ça rapporte plus d’argent de gagner une place en Premier League que de remporter le championnat. Je veux dire, franchement. C’est quoi ce délire ? »

Clough n’a, comme chacun sait, jamais remporté la FA Cup, s’inclinant face à Tottenham lors de la finale de 1991. Mourinho a quant à lui décroché ce trophée lors de son premier passage à Chelsea, les entraîneurs modernes cherchant à imiter les exploits des figures légendaires qui les ont précédés.